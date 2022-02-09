Мама Роналду встретилась с Папой Римским и подарила ему футболку

Долореш Авейру, мать форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду, встретилась с Папой Римским Франциском.
Авейру подарила понтифику футболку национальной сборной Португалии. По этому поводу она написала пост в Instagram.
37-летний Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года, перейдя из «Ювентуса» за 15 млн евро. В текущем сезоне в 19 матчах АПЛ португальский игрок забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Также на его счету 6 голов в 5 встречах группового раунда Лиги чемпионов. Контракт Роналду с МЮ действует до 2023 года.