ГлавнаяНовостиВокруг футбола

Мама Роналду встретилась с Папой Римским и подарила ему футболку

вчера, 16:49

Долореш Авейру, мать форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду, встретилась с Папой Римским Франциском.

Авейру подарила понтифику футболку национальной сборной Португалии. По этому поводу она написала пост в Instagram.

37-летний Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года, перейдя из «Ювентуса» за 15 млн евро. В текущем сезоне в 19 матчах АПЛ португальский игрок забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Также на его счету 6 голов в 5 встречах группового раунда Лиги чемпионов. Контракт Роналду с МЮ действует до 2023 года.

Все новости
Adidas расторг контракт с Зума после видео с издевательствами над кошкой
Вчера, 19:57
Арбитр Карасёв будет комментировать матч «Краснодар» — «Ростов»
Вчера, 19:52
Кудряшов объявил о расставании с супругой
Вчера, 13:10
Победитель Лиги чемпионов оказался живодёром. А настоящие звёзды футбола обожают своих домашних кошек
Вчера, 12:47Станислав Горин в блоге Дно пробитоКомментарии13
Роналду имеет в 2 раза больше подписчиков в инстаграме, чем все команды АПЛ
08 февраля Фото
Мане утешал Салаха после победы Сенегала над Египтом в финале Кубка Африки
07 февраля
Сортировать
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:52
Интересный момент, в этом мы видим большую любовь матери к сыну у которого с возрастом всё труднее приходится находиться на вершине футбольной славы. И предстоящий чемпионат мира наверное будет последним в его карьере в составе национальной команды, если ему удастся пробиться через стыковые матчи. В начале это будет сборная Турции, если получиться выиграть этот матч, то следующим соперником будет сборная Италии. Родился папа римский Франциск (в миру Хорхе Марио Бергольо) 17 декабря 1936 года в столице Аргентины Буэнос-Айресе в семье эмигрантов Реджины Марии Сивори и Марио Джузеппе Бергольо, итальянцев по национальности. Поэтому за кого будет молиться Понтифик Папа римский Франциск и болеть во время игры будет знать только он один. Но можно с большой уверенностью сказать, что он будет желать всем участникам здоровья и терпение преодолевая трудности добиваться своей цели. Удачи
старина
старина
вчера в 17:46
Теперь у мамы стало больше подписчиков в инстаграмме,чем у сына
David Young
David Young ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:34
.
Mekail
Mekail
вчера в 17:32
Событие мирового футбола..:)
Loko57
Loko57
вчера в 17:30
Ну как же пост то не написать.... Это же такое событие!
berda2003
berda2003
вчера в 17:26
... чтобы не замёрз, газа то нет...
Elliada
Elliada
вчера в 17:09
Наверное, хочет, чтобы Папа освятил футболку перед стыковыми играми отбора ЧМ
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:58
Вот это новость)))
протон
протон
вчера в 16:51
А Франциск в ответ подарил футболку Месси
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:50
Так это давно было!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100