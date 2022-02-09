Мама Роналду встретилась с Папой Римским и подарила ему футболку

1644414564

вчера, 16:49

Долореш Авейру, мать форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии , встретилась с Папой Римским Франциском.

Авейру подарила понтифику футболку национальной сборной Португалии. По этому поводу она написала пост в Instagram.