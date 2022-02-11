«Бернли» – «Ливерпуль». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Бернли» – «Ливерпуль», который состоится 13 февраля 2022 года
«Бернли»
«Бернли» не может победить уже несколько матчей в АПЛ и находится на последнем месте в турнирной таблице. Команда набрала 14 очков и на четыре пункта отстает от 16 места, которое оставило бы команду на следующий сезон. В предстоящем матче с одним из лидеров чемпионата Англии коллектив устроил бы даже ничейный результат. Разница мячей клуба также оставляет желать лучшего (17:28). В последних пяти поединках «Бернли» смог набрать всего три балла.
8 февраля «Бернли» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1), а пятого числа разошелся миром с «Уотфордом» (0:0).
«Ливерпуль»
В команду вернулись финалисты Кубка Африканский Наций, а именно Садио Мане и Мохамед Саллах, поэтому Юрген Клопп может быть удовлетворен составом. «Ливерпуль» набрал десять очков в последних пяти турах АПЛ и занимает второе место в турнирной таблице. Коллектив набрал 51 очко и на девять пунктов отстает от «Манчестер Сити», при этом сыграв на одну игру меньше. В матче с аутсайдером «красные» будут играть только на победу, чтобы продолжить чемпионскую гонку.
10 февраля «Ливерпуль» обыграл на своем поле «Лестер» (2:0), а шестого числа в кубке ФА обыграл «Кардифф» (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бернли» – 10.8
- Ничья – 6
- Победит «Ливерпуль» – 1.294
Статистика
- «Ливерпуль» выиграл семь из десяти последних матчей, а «Бернли» не одержал ни одной победы
- Четыре из шести выездных матчей «Ливерпуля» завершились исходом «обе забьют»
- «Ливерпуль» выиграл восемь из десяти последних матчей с «Бернли»
- «Бернли» забивал только в пяти домашних поединках из десяти последних
Прогноз
Поставить на победу «Ливерпуля» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.47. Команда находится в хорошей физической форме и ей по силам разобраться с последней командой турнирной таблицы АПЛ. Прогнозируем уверенную победу гостей.