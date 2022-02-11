«Бернли» – «Ливерпуль». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Бернли» – «Ливерпуль», который состоится 13 февраля 2022 года

«Бернли»

«Бернли» не может победить уже несколько матчей в АПЛ и находится на последнем месте в турнирной таблице. Команда набрала 14 очков и на четыре пункта отстает от 16 места, которое оставило бы команду на следующий сезон. В предстоящем матче с одним из лидеров чемпионата Англии коллектив устроил бы даже ничейный результат. Разница мячей клуба также оставляет желать лучшего (17:28). В последних пяти поединках «Бернли» смог набрать всего три балла.

8 февраля «Бернли» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1), а пятого числа разошелся миром с «Уотфордом» (0:0).

«Ливерпуль»

В команду вернулись финалисты Кубка Африканский Наций, а именно Садио Мане и Мохамед Саллах, поэтому Юрген Клопп может быть удовлетворен составом. «Ливерпуль» набрал десять очков в последних пяти турах АПЛ и занимает второе место в турнирной таблице. Коллектив набрал 51 очко и на девять пунктов отстает от «Манчестер Сити», при этом сыграв на одну игру меньше. В матче с аутсайдером «красные» будут играть только на победу, чтобы продолжить чемпионскую гонку.

10 февраля «Ливерпуль» обыграл на своем поле «Лестер» (2:0), а шестого числа в кубке ФА обыграл «Кардифф» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бернли» – 10.8

Ничья – 6

Победит «Ливерпуль» – 1.294

Статистика

«Ливерпуль» выиграл семь из десяти последних матчей, а «Бернли» не одержал ни одной победы

Четыре из шести выездных матчей «Ливерпуля» завершились исходом «обе забьют»

«Ливерпуль» выиграл восемь из десяти последних матчей с «Бернли»

«Бернли» забивал только в пяти домашних поединках из десяти последних

Прогноз