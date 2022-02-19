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«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 12:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм», который состоится 19 февраля 2022 года

«Манчестер Сити»

Коллектив уверенно лидирует в чемпионате Англии и практически оформил себе выход в 1/4 финала Лиги Чемпионов. В АПЛ «горожане» набрали 63 очка и опережают ближайшего соперника на девять баллов, однако сыграли на одну игру больше. Матч с «Тоттенхэмом» обещает быть напряженным и сложным, ведь «шпоры» теряли очки в последних поединках и будут крайне мотивированы добыть зачетные пункты в игре с лидером чемпионата.

15 февраля «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Спортинг» в Лиге Чемпионов (5:0), а 12 числа крупно переиграл «Норвич» (4:0).

«Тоттенхэм»

Лондонский коллектив после серии успешных матчей, проиграл несколько последних игр и опустился вниз по турнирной таблице. Перед стартом очередного тура «Тоттенхэм» идет на восьмом месте с набранными 36 очками и уступает лидеру уже 27 баллов. Команда Антонио Конте имеет примерно равную статистику забитых и пропущенных мячей (28:29), что говорит о не самой лучшей работе атакующей линии.

13 февраля «Тоттенхэм» проиграл на своем поле «Вулверхэмптону» (0:2), а девятого числа неожиданно уступил «Саутгемптону» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Манчестер Сити» – 1.302
  • Ничья – 6.02
  • Победит «Тоттенхэм» – 11

Статистика

  • «Манчестер Сити» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Тоттенхэм» проиграл пять из восьми последних поединков
  • Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Манчестер Сити» выиграл шесть из семи последних домашних поединков у «Тоттенхэма»

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Сити» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.925. Лидер чемпионата обязан обыгрывать на своем поле не самого уверенного в своих силах соперника. Предполагаем, что «горожане» одержат победу в 2-3 мяча в этой встрече.

Все комментарии
Мaлик
Мaлик
вчера в 13:40
Тоттенхэм довольно неудобный соперник для МС.....Шпоры победили в первой очной игре этого сезона (правда стоит отметить, что та встреча состоялась в стартовом туре АПЛ, когда соперники ещё набирали форму после межсезонья...Горожане имели преимущество по опасным моментам, но не сумели их реализовать....)... а вот по ходу сезона команда из Манчестера набрала отличную форму и победила в 12 из 13 последних матчей во всех турнирах (при этом в восьми случаях подопечные Гвардиолы побеждали с преимуществом как минимум в два гола.... в предыдущей встрече они не испытали никаких проблем со Спортингом – одним из лидеров чемпионата Португалии и 5:0 со Спортингом — это только начало... так что такая эффективность клуба в атаке должна доставить Тоттенхэму немало проблем, так как в последнее время те допускают много ошибок в обороне....
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