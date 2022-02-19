«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм», который состоится 19 февраля 2022 года

«Манчестер Сити»

Коллектив уверенно лидирует в чемпионате Англии и практически оформил себе выход в 1/4 финала Лиги Чемпионов. В АПЛ «горожане» набрали 63 очка и опережают ближайшего соперника на девять баллов, однако сыграли на одну игру больше. Матч с «Тоттенхэмом» обещает быть напряженным и сложным, ведь «шпоры» теряли очки в последних поединках и будут крайне мотивированы добыть зачетные пункты в игре с лидером чемпионата.

15 февраля «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Спортинг» в Лиге Чемпионов (5:0), а 12 числа крупно переиграл «Норвич» (4:0).

«Тоттенхэм»

Лондонский коллектив после серии успешных матчей, проиграл несколько последних игр и опустился вниз по турнирной таблице. Перед стартом очередного тура «Тоттенхэм» идет на восьмом месте с набранными 36 очками и уступает лидеру уже 27 баллов. Команда Антонио Конте имеет примерно равную статистику забитых и пропущенных мячей (28:29), что говорит о не самой лучшей работе атакующей линии.

13 февраля «Тоттенхэм» проиграл на своем поле «Вулверхэмптону» (0:2), а девятого числа неожиданно уступил «Саутгемптону» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.302

Ничья – 6.02

Победит «Тоттенхэм» – 11

Статистика

«Манчестер Сити» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Тоттенхэм» проиграл пять из восьми последних поединков

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Манчестер Сити» выиграл шесть из семи последних домашних поединков у «Тоттенхэма»

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Сити» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.925. Лидер чемпионата обязан обыгрывать на своем поле не самого уверенного в своих силах соперника. Предполагаем, что «горожане» одержат победу в 2-3 мяча в этой встрече.