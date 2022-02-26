«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон», который состоится 27 февраля 2022 года

«Вест Хэм»

Лондонский клуб старается как можно дольше продержаться в группе лидеров , но в последних пяти турах одержала лишь одну победу. На данный момент коллектив идет на шестом месте с набранными 42 пунктами и отстает от ближайшего соперника на три пункта. Предстоящий матч будет напряженным, так как в нынешнем сезоне с «Вулверхэмптоном» просто не бывает почти никому. Также «молотобойцы» имеют хорошую разницу мячей в АПЛ (45:34).

19 февраля «Вест Хэм» сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1), а 13 числа разошелся миром с «Лестером» (2:2).

«Вулверхэмтон»

Команда играет в закрытый футбол и за последние месяцы пропускает не так много. Тем не менее, коллективу не хватает стабильности в результатах, о чем говорит его текущее седьмое место с 40 очками. В предстоящем матче в случае победы, клуб сможет обойти нынешнего соперника в турнирной таблице, что добавит еще больше уверенности в собственных силах перед решающим игровым отрезком в АПЛ .

24 февраля «Вулверхэмптон» на последних минутах проиграл «Арсеналу» (1:2), а 20 числа минимально обыграла «Лестер» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» – 2.1

Ничья – 3.31

Победит «Вулверхэмптон» – 4.1

Статистика

«Вест Хэм» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять последних матчей между клубами на поле «Вест Хэма» завершились исходом «обе забьют — нет»

Четыре из пяти последних домашних поединков «Вест Хэма» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Вулверхэмптон» выиграл шесть из десяти последних поединков у «Вест Хэм»

Прогноз

Поставить на победу «Вест Хэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. «Молотобойцы» уверенно играют на своем поле и мы предполагаем, что коллектив сможет одержать минимальную победу в этом поединке.