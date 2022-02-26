Гол Смолова, 3 удаления и 25 ударов «Динамо». Шварц бодро начал футбольный год

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вчера, 19:34

Также немец заявил, что не уйдет.

Сазонов может вытеснить из состава Евгеньева

Ордеца и Воронина ожидаемо не было на игре, и даже Шварца спросили после матча, не уедет он из Москвы сейчас. Сандро заявил, что у него есть обязательства перед семьей, которая с ним в России, и перед клубом, где все показали себя профессионалами. Но Ивану и Андрею сейчас не до футбола, что в «Динамо» понимают.

Без веселого одессита штаб сможет работать, хотя на атмосферу в клубе Воронин точно влияет, а вот без Ордеца начались проблемы в защите. Сегодня «Химки» с Юраном – снова ушел Черевченко, не создали много моментов у ворот Шунина, попали в створ всего один раз. Но Евгеньев умудрился схватить две желтые карточки, причем еще при счете 0:1.

Вместо Захаряна для усиления обороны появился Саба Сазонов. У двадцатилетнего защитника мало опыта, но природа парня наградила – вратарского роста. В «Зените» ему не поверили, а вот в «Динамо», если Ордец решит не выходить на поле в ближайшее время, может заиграть. Хотя этот фактор при разговоре о перспективах Шварца в борьбе за титул важно учесть. Семак зимой набрал людей, в том числе, в центр защиты, хотя на его тактике может сказаться неготовность Ракицкого играть.

«Динамо» против «Химок» в обороне не проверили. Идеальные условия для появления молодого футболиста. Возможно, Сазонов разыграется и тогда Евгеньев, которого ждет дисквалификация на один матч, снова окажется на скамейке. Но нужно смотреть, как оба молодых футболиста сочетаются именно с Бальбуэна. Или верить, что Ордец найдет причины вернуться в основу «Динамо».

Шварц просит качественнее работать с мячом

По итогам первой части сезона у «Динамо» была один заметный грех, если сравнивать с другими лидерами – небрежность при обращении с мячом. По точности передач были на десятом месте. Причем эта особенность не продиктована стилем, ведь «Динамо» создает много моментов не в позиционных атаках. По последнему пасу подопечные Шварца первые в РПЛ .

Но если глянуть на характер голов – сразу 7 мячей после стандартов, то понятно желание немца сделать игру первым номером солиднее. Точность паса хромала, поскольку иногда спешили, а иногда наоборот загоняли себя под прессинг, поскольку начинали возиться с мячом. До сих пор стройности нет. И хотя по матчу с тремя удалениями (две прямые красные карточки у «Химок», очень грубо сыграли) нельзя делать выводы, видим приказ.

Шварц отдал указание умнее развивать атаки. Появление опытного Смолова сказалось, хотя его как раз обвиняли в «Локомотиве», что не умеет работать в глубине, хотя это неправда. Пока есть вопросы по Захаряну как левому полузащитнику – Арсен лучше на других позициях, это даже в матче сборной России проверяли, когда юный хавбек был активным, но не таким продуктивным, как на более свободной позиции. Свобода важна футболистам такого склада характера.

И сегодня ее получил Шиманьски. Пока Фомин, Моро, Паршивлюк и Скопинцев старались минимизировать потери мяча, поляку дали свободу. Когда Себастьян забил, то отпраздновал гол в молитвенной позиции, и фанаты «Динамо» продолжат боготворить его игру – может и на ударную позицию выйти в центре штрафной площади, и удар коварный имеется, и передачи отдает шикарные. Шиманьски – находка скаутов «Динамо», в «Легии» нашли роскошного игрока.

Причем если Себастьян захочет уйти летом в топ-5, то его точно заберут. Тактически это великолепный футболист – может сыграть в центре полузащиты, появиться на одном из флангов атаки. Видит поле, может действовать быстро. А самое главное, что Шиманьски всего двадцать два года. Любой тренер, у которого есть место для поляка, с радостью приютит его и попытается сделать еще сильнее через пару лет. Шварцу уже повезло.

У «Динамо» появились варианты для усиления игры

Н’Жи может выйти, чтобы не забить важное пенальти. Если бы сравняли против «Нижнего Новгорода», то сократили отставание от «Зенита» на один пункт. А в таких условиях, как сейчас, любая ничья может стать решающей. Но камерунцу больше не нужно брать на себя инициативу. Разыгрался к концу прошлого года Грулев – сегодня вышел в основе, а еще о травмированном доселе Макарове не забывайте.

А самое главное – появился Смолов. Часть экспертов указывала, что «Динамо» забирает немолодого форварда, которому больше не видят места в «Локомотиве» Цорн и Гисдоль. Но практика спаррингов и первого официального матча в родном клубе показывает, что Федор не растерял хватку. И особенно важно, что у Тюкавина теперь появилась дополнительная мотивация шикарно выходить на замену. Константин сегодня организовал гол Шиманьски.

Нельзя сказать, что «Динамо» в конце февраля сильно отличались от прошлогоднего. Тоже были непонятные отрезки, хотя скорее в командной работе, что нормально для первой игры после паузы. Но мощная игра в атаке – 1:11 по точным ударам, о многом говорит. Играли против клуба, которому нужно спастись от вылета. Получили перевес в одного игрока дважды по ходу матча, но дело не в этом. Дело в том, что Шварц по-настоящему хороший тренер. И хотя команда у него молодая, если смотреть на лидеров – Фомина, Захаряна, Тюкавина и Шиманьски, ищут баланс.

Пока его не нашли, но гармония проявляется частенько. Лантратов пару раз доказал, почему к нему присматривались самые разные клубы РПЛ . Интересно глянуть на игру с Захаряном в центре поля на месте Шиманьски, Себой слева, а Макаровым на правом фланге – сегодня Дениса выпустили всего на пару минут в самом конце. Но это «Динамо» одно из самых приятных впечатлений сезона. Не только из-за умения терять очки реже, чем другие преследователи «Зенита», но строго из-за тактического рисунка.

С одной стороны, классика «4-3-3», с другой – хаос в атаке, когда это нужно, хорошие стандарты, персональные ошибки в защите, но без перегибов на местах. Фланги рабочие, резерв укрепляется, Шварц хорошо выполняет свою работу. Но останавливаться нельзя, поскольку позади соседские московские клубы, «Сочи» и «Краснодар». «Динамо» бойкое, и что еще приятнее дня них – может играть еще лучше.