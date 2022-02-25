«Зенит» вылетел, «Боруссия» без Холанда не справилась с «Рейнджерс». Итоги стыковых матчей Лиги Европы

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сегодня, 12:20

Уже сегодня жеребьевка 1/8 финала.

- В стыковом раунде плей-офф Лиги Европы (урезанная 1/16 финала) встречались команды, занявшие вторые места на групповой стадии этого турнира, а также третьи команды из квартетов Лиги чемпионов. Общий счет противостояния — 5:3 в пользу лигочемпионских представителей. Слабее соперников из Лиги Европы оказались «Зенит», дортмундская «Боруссия» и «Шериф».

- Первый полноценный раунд плей-офф еврокубков после отмены правила выездного гола принес только одно выяснение отношение, зашедшее в дополнительное время. Впрочем, «Шериф» и «Брага» играли бы экстра-таймы и по старым правилам, ведь обменялись победами со счетом 2:0.

- А вот результативность стыковых матчей Лиги Европы порадовала: в 16 встречах было забито 53 гола, в среднем на один матч приходится 3.31 гола. Только 5 из 16 встреч получились «низовыми» (31%). В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов таких матчей 75%, а средняя результативность составила 2.5 гола в среднем за игру.

- Только в одной паре 1/16 финала Лиги Европы одна из команд одержала победы в обоих матчах: «Аталанта» разобралась с «Олимпиакосом» и дома, и в гостях.

«Зенит» — «Бетис»* — 2:3; 0:0

Выходит так, что «Зенит» проиграл противостоянию «Бетису» в первые 18 минут домашнего матча, когда пропустил два мяча. И хотя петербуржцы быстро предложили симметричный ответ и вообще играли, как минимум, на равных с испанцами на протяжении большей части домашнего матча и всю встречу на Севилье, именно блицкриг «Бетиса» обеспечил команде Мануэля Пеллегрини гандикап, который «сине-бело-голубые» отыграть не смогли. Правда, были близки к дополнительному времени, но гол Чистякова отменили после просмотра VAR – Ерохин наступил на ногу противнику в голевой атаке.

«Барселона»* — «Наполи» — 1:1; 4:2

«Наполи» забил первым в этой битве, а отыграться на «Камп Ноу» каталонцы смогли только с помощью пенальти. Зато на стадионе имени Диего Марадоны, поигравшего в своей карьере и за «Барселону», и за «Наполи», все было кончено уже к 13-й минуте, когда команда Хави повела 2:0 после голов Альбы и Френки де Йонга. «Барса» выиграла 4:2 и продолжает борьбу за единственный доступный трофей в нынешнем сезоне: из Кубка Короля уже вылетели, а отставание от «Реала» в Ла Лиге слишком велико.

walking the walk pic.twitter.com/sPelcsk7vQ — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 25, 2022

«Боруссия Дортмунд» — «Рейнджерс»* — 2:4; 2:2

Вылет дортмундской «Боруссии» — главная неожиданность стыкового раунда, причем «шмели» сделали громкую заявку из числа участников Лиги Европы уже по итогам домашнего матча, в котором уступили 2:4 (а по ходу встречи проигрывали 0:3 и 1:4). Попытались исправить ситуацию в Глазго, но вновь подвели ошибки в обороне, а Эрлинга Холанда не хватило, чтобы забить больше, чем пропустили. Норвежский форвард по-прежнему травмирован.

«Шериф» — «Брага»* — 2:0; 0:2 (2:3 по пенальти)

Осенью «Шериф» обыграл «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» и оставил «Шахтёр» на последней строчке в лигочемпионской группе, а в плей-офф Лиги Европы маленький, но гордый клуб из Тирасполя стартовал с домашней победы над «Брагой». В ответном матче португальцы забили два мяча уже в первом тайме, а судьба противостояния решилась в серии пенальти. Еврокубковая кампания «Шерифа» завершена, и это была славная охота.

«Порту»* — «Лацио» — 2:1; 2:2

Одна из самых равных пар, в которой победила команда, сыгравшая острее в атаке и проявившая волевые усилия. «Лацио» в обоих матчах открывал счет, а «драконы» каждый раз отвечали двумя забитыми мячами. Дальше идет «Порту», уже дважды в XXI веке побеждавший в Кубке УЕФА /Лиге Европы (2002/03 и 2010/11).

«Севилья»* — «Динамо Загреб» — 3:1; 0:1

Шестикратные победители турнира обеспечили себе уверенное преимущество по итогам домашнего матча, выиграв 3:1, однако в Загребе «Динамо» не признает авторитетов. После гола Мислава Оршича с пенальти стало совсем жарко, ведь следующий гол хорватов перевел бы игру в дополнительное время. Однако «Севилья» отбилась и идет в Лиге Европы дальше, сохраняя статус одного из главных фаворитов.

«Аталанта»* — «Олимпиакос» — 2:1; 3:0

Единственная пара, в которой преимущество одной из команд оформилось в две победы. Интересно, что «Олимпиакос» забил первый гол в этом противостоянии, чтобы затем пропустить пять мячей подряд. В обоих матчах у «Аталанты» находился футболист, стрелявший дуплетом: Берат Джимсити в домашней игре и Руслан Малиновский в гостевой.

«РБ Лейпциг»* — «Реал Сосьедад» — 2:2; 3:1

Доменико Тедеско не только поднял «РБ Лейпциг» в топ-4 Бундеслиги, но и преодолел непростой барьер в Лиге Европы. Представляете, если встретится со «Спартаком» в 1/8 финала? Соперничество с «Реалом Сосьедад» складывалось непросто: в домашнем матче «РБ Лейпциг» играл в доминирующей манере (20:3 по ударам по воротам, владение — 70% на 30%), но при этом дважды отыгрывался и довольствовался ничьей 2:2. Судьба путевки в 1/8 финала решалась в Сан-Себастьяне, где команда Тедеско выиграла со счетом 3:1.