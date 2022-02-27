«Аугсбург» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки от Pinnacle

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сегодня, 13:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Аугсбург» — «Боруссия» Д, который состоится 27 февраля 2022 года

«Аугсбург»

Коллектив с самого начала сезона не показывал стабильных результатов и всегда нуждался в очках, находясь в зоне вылета. На данный момент «Аугсбург» смог набрать только четыре очка в последних пяти турах Бундеслиги и занимает 16 место в турнирной таблице с добытыми 22 баллами. В предстоящей встрече со второй командой чемпионата Германии даже ничья станет для клуба неплохим результатом.

19 февраля «Аугсбург» проиграл на своем поле «Фрайбургу» (1:2), а 12 числа команда уступила «Боруссии» М (2:3).

«Боруссия» Д

«Боруссия» Д покинула Лигу Европы, пропустив в следующую стадию «Рейнджерс» (2:4, 2:2), однако это может пойти на пользу клубу, ведь теперь он может сосредоточиться на борьбе за золотые медали Бундеслиги. Команда идет на второй позиции и отстает от «Баварии» на девять пунктов, при этом сыграв меньше на одну игру. В предстоящем поединке от «шмелей» ждут только победы, чтобы не увеличить отставание.

20 февраля «Боруссия» Д разгромила «Боруссию» М (6:0), а 13 числа команда оказалась сильнее «Унион» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аугсбург» – 4.29

Ничья – 4.02

Победит «Боруссия» Д – 1.847

Статистика

«Боруссия» Д выиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Аугсбург» одержал две победы

«Боруссия» Д выиграла четыре из пяти последних поединков с «Аугсбургом»

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Шесть последних матчей «Боруссии» Д завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Боруссии» Д, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.847. Гости не имеют права на ошибку, ведь до конца чемпионата осталось не так много туров и отпускать «Баварию» на девять очков слишком рискованно. Прогнозируем победу «Боруссии» Д в этом противостоянии.