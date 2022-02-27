С Бьелсой невозможно работать и он не умеет играть на результат. У «Лидса» проблемы и будет новый тренер

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сегодня, 20:09

Ведут переговоры с американцем.

Марсело – очень странный человек

Некоторые футбольные эксперты любят высмеивать каждого, кто хвалит Марсело Бьелсу. Мол, да что он выиграл? Откуда столько хвалебных отзывов и статус тренерской легенды? Такие специалисты оценивают по биографии, но забывают о том, что успех не является мерилом качества. Вы сами легко назовете десятки «успешных» людей, которые не на своих местах.

Иногда такой человек может натворить дел, попав туда, где не справится априори. Но Бьелса совсем из другого теста. Он безумный гений, и это не образ, не бравада, а исторический факт. Великим тренером Марсело называют сами тренеры. Список тех, кто его уважает, не ограничивается Зиданом, Клоппом и Гвардиолой, хотя и эти победители Лиги чемпионов не последние люди в профессии. Бьелса научил многих понимать футбол правильно.

При этом у него есть свои странные принципы, он довольно закрытый человек – Моуриньо, умеющий побеждать аргентинца в футболе, так и не смог его толком узнать, хотя виделись не раз. Бьелса на своей волне. Он ушел из «Марселя» после смены курса и первого же матча в новом сезоне. Он продержался в «Лацио» через три дня после объявления о соглашении. Нашлись разногласия в трансферной политике с упрямым Клаудио Лотито.

В таких шагах весь Бьелса, поэтому и уход из «Лилля» спустя семнадцать матчей не стал откровением. В «Лидсе» Марсело еще долго продержался – 170 поединков, так много и так долго он не работал даже в «Атлетике». Но как только у тренера и руководства появились разногласия – аргентинцу не нравилось, что «Лидс» не усиливается так, как предлагает рулевой, так сразу начались конфликты с руководством. Да и в футбол «Лидс» стал играть иначе…

Бьелса не умеет играть «в долгую»

Он великий тактик, но не стратег. И, справедливости ради, у «Лидса» были заметные успехи. Команда вернулась спустя почти полтора десятилетия в АПЛ . Также нельзя сказать, что речь о бедном и несчастном клубе, ведь этот «Юнайтед» тратил на игроков по двадцать-тридцать миллионов евро. Денежный «парашют» от выхода в АПЛ позволяет спуститься невредимым на футбольную землю для богатых клубов.

Но дальше выжить в высшей английской лиге сложнее. Марсело в прошлом сезоне занял девятое место, отстали от «Арсенала» лишь на два пункта. «Лидс Юнайтед» невероятно много пропускал, но при этом радовали результативностью – седьмое место в чемпионате. Но теперь Бьелса оставил команду на 16-й строчке, до зоны вылета всего два пункта, «Эвертон» и «Бернли» еще могут догнать и перегнать недавнего новичка высшей лиги. «Ньюкасл» поднялся и оторвался, а «Лидс» уступал.

Марсело пережил четыре подряд поражения, причем последние от шального дуэта из «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» были сокрушительными. Проигрывали 0:4 и 6:0, а если вспомнить встречу против «Манчестер Сити» с разницей в семь мячей (42 года такого унижения не было), то получится, что сильные тренеры Конте, Клопп и Гвардиола раскусили великого теоретика. Понятно, что «Лидс» намного слабее названных клубов, но они влетали и МЮ , и «Эвертону», и «Ньюкаслу».

Состояние обороны плачевное – в 26 поединках скушали 60 мячей, худший результат в АПЛ . Количество ошибок, которые подставляют молодого француза Иллана Мелье, зашкаливает. Хотя винить можно не только защитников, но и всю команду. «Лидс» пытается атаковать, но реализация плохая, а соперники давно изучили манеру Бьелсы. Марсело пытался построить стильную команду, но мастерства исполнителей для этого не хватает. Состав слишком слабый для таких сложных планов.

Для начала «Лидсу» надо выжить

Единственная задача на ближайшие матчи – побеждать, чтобы не угодить в зону вылета. Шансы остаются. Но раз Бьелса не верил, что руководители дадут денег на нужных новичков, то текущий состав подхватит, скорее всего, Джесси Марш. Американец, известный по работе в «Зальцбурге», не справился в «Лейпциге». Теперь немецкий клуб тренирует Доменико Тедеско, который сыграет против «Спартака» Ваноли в Лиге Европы.

А в Лидсе ждут, что против «Лестера», «Астон Виллы» и «Норвича» команда сыграет намного лучше, чем против самых богатых клубов АПЛ . Календарь непростой, но если не проиграют дома «канарейкам» — будет шанс на спасение. О выборе в пользу Марша сообщил Фабрицио Романо – известный инсайдер, и команда, которая в моральном упадке, может подняться чуть выше. Первая задача – навести порядок в защите, о которой Бьелса забыл.

Гениям свойственны такие неудачи, поскольку для них понятия важнее действительности. Марсело не Моуриньо, чтобы себя публично нахваливать, но сам с собой в диалоге точно признает – его ценят, уважают и считают великим наставником. Но амбиции реализовать опытный аргентинец на самом высоком уровне не может. «Барселона» не решилась с ним связываться, хотя пару раз переговоры велись. Теперь «Лидс» прощается с человеком, который подарил путевку в АПЛ , но не смог развить проект.

Тренер хотел увидеть «Юнайтед», который ведет борьбу за еврокубки, но для этого нужно много, много денег. В «Лидсе» могут поставить на голы Рафиньи – бразилец хорош, интересует разные клубы. А вот на Бэмфорда новый наставник не сможет положиться. Патрик не стал вторым Варди, а выходить на поле в критический момент ему мешает здоровье – травма подколенного сухожилья. Также с начала декабря не играл герой Евро-2020 Кевин Филлипс.

У Бьелсы были объективные проблемы для неудачи, но увидели именно провал – соперники разгромили «Лидс», забивали легко и на разный вкус, а попытка команды следовать методам Марсело не принесла плодов. Иногда надо уметь остановиться и отступить, чтобы не проиграть. У аргентинца так не получается, он всегда лезет вперед напролом, поэтому нигде и не задерживался надолго. Успехи сменяются поражениями, начинаются конфликты с руководством клубом.

Дальше футболисты чувствуют раздражение и не вытаскивают морально сложные матчи, поскольку стиль у тренера сложный, требования высокие, а мастерство парней из «Лидса» не такое, как хотелось бы Бьелсе. Зато развязка их отношений ровно такая, как многие ждали. Марсело не играет в футбол ради трофеев и не терпит, когда клуб развивается не по его правилам.