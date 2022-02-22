Черевченко покинул пост главного тренера «Химок»

Пресс-служба «Химкок» объявила об уходе главного тренера Игоря Черевченко.
Сообщается, что контракт со специалистом расторгнут по обоюдному решению сторон. Вместе с ним команду покинул его тренерский штаб.
На данный момент «Химки» занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.
Химки оставили Черевченко только из-за того, что не смогли найти нового тренера с профессиональной категорией. Сейчас нашли, придёт Юран.
А Черевченко как мавр, который "может уходить". В очередной раз подтверждает тезис, что это тренер, дающий быстрый результат со средними командами, но который выгорает при работе на дистанции.
Удачи Химкам, календарь у них серьезный на весну и последнее место в РПЛ...
Химки оставили Черевченко только из-за того, что не смогли найти нового тренера с профессиональной категорией. Сейчас нашли, придёт Юран.
А Черевченко как мавр, который "может уходить". В очередной раз подтверждает тезис, что это тренер, дающий быстрый результат со средними командами, но который выгорает при работе на дистанции.
Удачи Химкам, календарь у них серьезный на весну и последнее место в РПЛ...