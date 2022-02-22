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Черевченко покинул пост главного тренера «Химок»

22 февраля 2022, 13:57

Пресс-служба «Химкок» объявила об уходе главного тренера Игоря Черевченко.

Сообщается, что контракт со специалистом расторгнут по обоюдному решению сторон. Вместе с ним команду покинул его тренерский штаб.

На данный момент «Химки» занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.

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xajaks
xajaks
22 февраля в 22:08
Вторая часть марлезонского балета
makkie
makkie ответ Кроликов (раскрыть)
22 февраля в 21:35
Ожидаемо, потому что рано или поздно это бы произошло.
Химки уже раз увольняли Черевченко, игроки его не особо поддерживали, толку от пребывания в команде не было.
Я сам удивился, что уволили только сейчас, а не по окончании сезона. Будущего у Черевченко с Химками не было. И не факт, что Юран поможет...
Сп62
Сп62
22 февраля в 20:16
По-моему, для Химок это исход.
particular
particular
22 февраля в 19:27
По трансферам, событиям и амбициям Химки чем-то напоминают Нькасл :))))
Союзник противников
Союзник противников
22 февраля в 18:38, ред.
Вот ведь новоявленный Алкивиад-нигде не задерживается! А он не знает его судьбу??? Извольте:

"Алкивиад был известен разгульным образом жизни и, чтоб заслужить доверие граждан, обрубил хвост своей собаке.

Тогда афиняне, как один человек, поручил Алкивиаду начальство над флотом. Алкивиад уже отправился на войну, когда его вернули, заставляя сначала отсидеть за учиненный им перед отъездом уличный скандал. Он бежал в Спарту, потом раскаялся и бежал снова в Афины, потом раскаялся в необдуманном раскаянии и снова бежал в Спарту, потом опять в Афины, потом к персам, потом в Афины, потом снова в Спарту, из Спарты в Афины.

Он бегал как сумасшедший, развивая невероятную скорость и сокрушая все на своем пути. Бесхвостая собака еле поспевала за ним и на пятнадцатом перегоне сдохла (412 г. до Р. Х.). Над ней стоит памятник, на котором спартанцы начертали лаконически: "Странник, я сдохла".

Долго еще носился Алкивиад как бешеный из Спарты в Афины, из Афин к персам. Несчастного пришлось пристрелить из жалости."
Журнал "Сатирикон" 1908-1914 г.г.
протон
протон
22 февраля в 17:15
Послезавтра вернётся, скиньте. Когда Химки с Анчелотти в очередной раз не договорятся
Кроликов
Кроликов ответ makkie (раскрыть)
22 февраля в 17:13
Ожидаемо?! Пройти три сбора с тренером и уволить! Стесняюсь спросить, а что ждем?
SHMEL
SHMEL
22 февраля в 16:48
Странное решение. В Химки сейчас пришло много интересных, хотя и в возрасте , игроков, могли бы побороться за вышку.
kasyak7
kasyak7
22 февраля в 16:42
Поменяли шило на мыло
nikoladolgov
nikoladolgov
22 февраля в 16:13
Опять ? Куда ?
A.S.A
A.S.A
22 февраля в 15:48
Странные люди какие то....вернули тренера, трансферы с ним произвели, предсезонку прошли и на тебе....прощайте Химки
makkie
makkie
22 февраля в 15:18
Главный тренер подмосковной команды Игорь Черевченко отправлен в отставку после товарищеского матча с "Крыльями Советов". Игра закончилась со счетом 7:3 в пользу самарской команды. Несмотря на то, что игра была товарищеской, руководство клуба не смогло смириться с таким результатом (тг-канал "Мутко против")

Интересная причина увольнения )))
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 февраля в 15:07
Потянет ли Юран РПЛ?
Пока это типичный ФНЛ-овец, с раздутым самомнением, и пышущий яростью от малейших ошибок судей. Что же будет в РПЛ, когда условный Казарцев не поставит пенальти на Глушакове? Снова слушать психи Юрана на пресс-конференциях. Да и нет у него опыта оставлять команды в вышке.
Мaлик
Мaлик
22 февраля в 14:57
"Чудны дела твои Господи..."... Химки уволили Черевченко второй раз за сезон... Цирк "Шапито" раз они считают, что Юран лучше Черевченко.... послезавтра вернётся, скиньте, когда Химки с Анчелотти в очередной раз не договорятся...дурдом на выезде... ну а так что, за 4 дня до начала чемпионата творить такое это просто невероятно и зачем тогда все эти трансферы совершались под Черевченко, который все сборы прошёл с командой... ну а Юран из блуждающего форварда превратился в блуждающего тренера без особого успеха на тренерском поприще....
КЭТиК
КЭТиК
22 февраля в 14:51
Бог любит троицу: ждем еще одного прихода Черевченко.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
22 февраля в 14:50
Напомню, что никакой реальной и адекватной причины увольнения Юрана с поста главного тренера Химок не было после выхода команды в РПЛ. Завышенные требования по зарплате - это была выдумка клуба. Для Химок это лучший вариант, если он согласится.
Ironigor
Ironigor
22 февраля в 14:48
Ждём Юрана в банду " Химковские " !!!)
Ну а Черевченко Удачи и Спасибо за работу !
makkie
makkie
22 февраля в 14:24
Ожидаемо!
Химки оставили Черевченко только из-за того, что не смогли найти нового тренера с профессиональной категорией. Сейчас нашли, придёт Юран.
А Черевченко как мавр, который "может уходить". В очередной раз подтверждает тезис, что это тренер, дающий быстрый результат со средними командами, но который выгорает при работе на дистанции.

Удачи Химкам, календарь у них серьезный на весну и последнее место в РПЛ...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 февраля в 14:20
Работу без труда найдёт
lotsman
lotsman
22 февраля в 14:14
Ну и кто будет руководить командой?
stanichnik
stanichnik
22 февраля в 14:14
Не видит перспективы спасти клуб от вылета в ФНЛ. А может он хотел, чтобы Химки Кокорина этой зимой купили.)))
marut
marut
22 февраля в 14:06
Не ну а чем руководство думает...что придет спаситель и Химки начнут выигрывать у всех подряд?
David Young
David Young
22 февраля в 14:05
Печально, но ожидаемо.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
22 февраля в 14:03
Химки так неплохо усилились зимой....А теперь убрали тренера. Так под кого они покупали игроков тогда? Я понимаю, что в России не до жиру, быть бы живу. И новый тренер всегда работает с теми, кто есть, а не с теми кого хочет, чай не Манчестеры и не Юнайтеды у нас. Но всё же, как-то странно это.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 февраля в 14:01
Вот это да! Надо же такоме решение, Игорь провёл сборы а перед возобновлением чемпионата отставка, думаю отставку инициировал сам тренер из соображений отсутсвия трансферов..
drug01
drug01
22 февраля в 13:58
Очень жаль
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