«Химки» объявили о назначении Юрана на должность главного тренера

Пресс-служба «Химок» объявила о назначении Сергея Юрана на должность главного тренера.
Новым главным тренером «Химок» назначен Сергей Юран. Специалист подписал контракт с клубом и присоединился к команде в Турции.
Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году под его руководством клуб решил задачу по сохранению прописки в Премьер-Лиге, а в 2020-м — завоевал путёвку в РПЛ и стал серебряным призером Кубка России.
Юран прокомментировал своё возвращение в «Химки»:
Я уже дважды работал с «Химками». С подмосковным клубом у меня связаны хорошие воспоминания, потому что в обоих случаях наш тренерский штаб добивался решения поставленных задач. В первый раз, когда я руководил командой в 2007-м, мы находились в похожей ситуации. Нам было необходимо остаться в Премьер-Лиге, и вместе с командой мы смогли сохранить прописку в РПЛ. Для меня очень важен коллектив, чувство единения и полная самоотдача. Если это будет — «Химки» проведут успешную концовку. Немаловажно, что в команде собрались мастеровитые и опытные игроки. Жалко, что не провел с командой ни одного сбора. До рестарта чемпионата всего три дня, у нас сложный календарь, но я верю в ребят. Для меня это большой вызов. Кроме этого, я очень рад вернуться домой.
Юран? А что Юран? Это тренер среднего класса под ФНЛ и его взяли так как Химки уже одной ногой в ФНЛ, и Юран охотно согласиться играть в своём турнире. Вот и вся любовь!
Юран? А что Юран? Это тренер среднего класса под ФНЛ и его взяли так как Химки уже одной ногой в ФНЛ, и Юран охотно согласиться играть в своём турнире. Вот и вся любовь!
Его уже дважды выгоняли из Химок, а он решил в третий раз туда сунуться. Ну так выгонят в третий раз. Хотя, если команда опустится в ФНЛ, то Юран тут прям идеально подойдёт. Опыт работы в ПерДиве у него имеется, а вот в РПЛ почти не тренировал и особых успехов нет. Возможно, как раз и взяли Юрана с тем расчётом, что следующий сезон придётся в ФНЛ начинать.
Его уже дважды выгоняли из Химок, а он решил в третий раз туда сунуться. Ну так выгонят в третий раз. Хотя, если команда опустится в ФНЛ, то Юран тут прям идеально подойдёт. Опыт работы в ПерДиве у него имеется, а вот в РПЛ почти не тренировал и особых успехов нет. Возможно, как раз и взяли Юрана с тем расчётом, что следующий сезон придётся в ФНЛ начинать.