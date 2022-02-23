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«Химки» объявили о назначении Юрана на должность главного тренера

вчера, 11:17

Пресс-служба «Химок» объявила о назначении Сергея Юрана на должность главного тренера.

Новым главным тренером «Химок» назначен Сергей Юран. Специалист подписал контракт с клубом и присоединился к команде в Турции.

Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году под его руководством клуб решил задачу по сохранению прописки в Премьер-Лиге, а в 2020-м — завоевал путёвку в РПЛ и стал серебряным призером Кубка России.

Юран прокомментировал своё возвращение в «Химки»:

Я уже дважды работал с «Химками». С подмосковным клубом у меня связаны хорошие воспоминания, потому что в обоих случаях наш тренерский штаб добивался решения поставленных задач. В первый раз, когда я руководил командой в 2007-м, мы находились в похожей ситуации. Нам было необходимо остаться в Премьер-Лиге, и вместе с командой мы смогли сохранить прописку в РПЛ. Для меня очень важен коллектив, чувство единения и полная самоотдача. Если это будет — «Химки» проведут успешную концовку. Немаловажно, что в команде собрались мастеровитые и опытные игроки. Жалко, что не провел с командой ни одного сбора. До рестарта чемпионата всего три дня, у нас сложный календарь, но я верю в ребят. Для меня это большой вызов. Кроме этого, я очень рад вернуться домой.

«Химки» объявили о назначении Юрана на должность главного тренера

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Все комментарии
ДинAmo
ДинAmo
вчера в 23:50, ред.
Изначально его увольнять было ошибкой, он очень подходит химкам по менталитету, а не то что червь, сидит и как будто умирает на скамейке с лицом безразличного страуса
edubokom
edubokom
вчера в 21:26, ред.
Это хороший тренер. Мотиватор. Но не играющий в игры чинуш и руководителей нашего футбола. Для меня это плюс, но для него не приносит никаких дивидендов. Удачи
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 19:03
Давайте честно возглавить клуб РПЛ может только тренер высой квалификации,кем и является Сергей Юран . Поздравления и успехов!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:47
Просыпается с рассветом вся Москва от мата ЮранА.
shur
shur ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 18:11
...не надо Лёню трогать, уровень не тот...!!!
berda2003
berda2003
вчера в 17:21
с юраном всё ясно - продажненький шепелявенький мальчонка...
меня очень интересует, где всплывёт Черевченко?
makkie
makkie ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 17:16
А у меня другое мнение.

Были уже в Спартаке "свои": Аленичев, Титов, Тихонов, сюда же можно отнести романтика Кононова. Ничего не добились и ушли бесславно. А Юран так вообще типичный представитель тренеров ФНЛ. Чего он добился в РПЛ, чтобы его в Спартак звать? Я вспоминаю лишь маты на пресс-конференциях да психи в интервью. И это тренер. Какое мнение о Спартаке составили бы по его образу?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:31
Сидит на мели, а деньги всегда нужны, жизнь - то, сами знаете, какая пошла. Вот и согласился, да и зарплата будет не в пример нашей с вами. Так что правильно сделал, что согласился. Думаю, что и мы с вами не отказались бы от ЛЮБОГО подобного предложения, засунув гордость во всем известное место.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 16:23
Двух раз видно не хватило
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 16:17
Сомнительное назначение, Юран как тренер особо-то и не проявил себя.
протон
протон
вчера в 16:13
А говорят, что нельзя дважды зайти в одну реку...Юран трижды смог)).
Главное с Черевченко договориться, чтобы он снова вернулся в Химки после 2-3 туров в РПЛ. Круговорот тренеров и бюджетных средств нельзя останавливать.
SHMEL
SHMEL
вчера в 15:04
Мне вот интересно, чем Юран лучше предыдущего тренера? Те же колокольчики, только в профиль...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:16
- Тебе что на 23-е февраля подарили ?
- Как обычно. Бритву, дезодорант и носки. А тебе ?
- И мне как обычно. В "Химки" тренером назначили.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:33
Сначала выгнали теперь назад позвали. Химки в агонии, не знают уже что делать.
Oliver S
Oliver S ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 13:29
По поводу варягов не соглашусь. Почему Зенит в РПЛ Лев Толстой, а в ЛЧ увы? Почему Слуцкер оказался ни о чём в Европе, хотя тут казался топом, причем после возвращения совсем скис? Потому что РПЛ вообще не тот уровень, на который нужно равняться, взгляд тренеров и игроков зашорен, мыслей нет, только глухая оборона с целью лишь бы не пропустить или просто беготня с мячом с надеждой, что кто-нибудь затолкает мяч в ворота. Да и вспомни с кем Спартак после Романцева показывал лучшие результаты, по сути это Валера, который всегда пытался креативить, Каррера и Тедеско, т.е. тренеры с европейским мышлением. Да, были провалы и с другими европейцами, но там было гипер давление сверху и не все с ним справились.
Cat01
Cat01
вчера в 13:27
Желание побед
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:22
Серёга нормально так тренерует
ОПС
ОПС ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 12:58
Мой старший сын служил на Камчатке СКР Летучий БЧ 5. С Праздником!!!
Константин Белых
Константин Белых ответ makkie (раскрыть)
вчера в 12:51
Ему бы игроков посерьезнее-много бы добился. Человек знаком с нашей внутренней кухней хорошо. Прошел горнило Динамо Киев и Спартак в начале 90-х-а это не шутка. И был там далеко не на последних ролях. Я вот не понимаю почему у нас берут Ваноли который вообще в России первый раз да еще не работал главным тренером. Нашим нужен такой как Юран с его жесткостью и требовательностью а не очередной варяг который пока вообще не одупляет куда он попал и как в нашей суперлиге двигаться. ИМХО..
112910415
112910415
вчера в 12:42
очередное странное решение
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 12:41
От безвыходности
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:39
А может и не получиться.
4RT
4RT
вчера в 12:35
И это не надолго
Муслим90
Муслим90
вчера в 12:33
Юран походу забыл как его уволили оттуда в прошлый раз. Хоть капля самоуважения должна же быть.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:27
Химкинский Семин
санек002
санек002 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 12:27
юран вызволит химки из подвала рпл!
Мaлик
Мaлик
вчера в 12:20
Подписали на срок пока с Черевченко не договорятся...:)))) ....и насколько же всё плохо с тренерами в России, раз Юран до сих пор может возглавить клуб из РПЛ ... тут невольно возникает хорошая шутка по этому поводу :

2008 год . Юран в Химках - Южная Осетия и мировой кризис
2020 год . Юран в Химках - ковид и обвал фондового рынка
2022 год . Юран опять в Химках ....
Остановите его кто-нибудь пожалуйста ....
Cat01
Cat01
вчера в 12:16
В Добрый путь нп долгие годы
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:01
Ну еще Слуцкого давайте для общего счастья !
sash71
sash71
вчера в 12:00
Юрга и тренер немного разное.
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