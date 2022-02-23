«Химки» объявили о назначении Юрана на должность главного тренера

Пресс-служба «Химок» объявила о назначении на должность главного тренера.

Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году под его руководством клуб решил задачу по сохранению прописки в Премьер-Лиге, а в 2020-м — завоевал путёвку в РПЛ и стал серебряным призером Кубка России.

Юран прокомментировал своё возвращение в «Химки»: