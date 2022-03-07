ФИФА разрешит легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ. Решение, которое изменит наш футбол

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сегодня, 21:21

Однако могло быть и хуже.

ФИФА приняла решение о статусе иностранных футболистов в РПЛ

Ожидается, что сегодня вечером или завтра в течение дня ФИФА официально даст разрешение иностранным футболистам из чемпионата России приостанавливать соглашения со своими клубами до 30 июня 2022 года. Одновременно будет открыто специальное трансферное окно, в рамках которого изъявившие желание покинуть Россию легионеры смогут присоединиться к клубам из других чемпионатов, подписав краткосрочные контракты. Однако 30 июня все футболисты будут обязаны вернуться в расположение российских клубов, с которыми у них заключены долгосрочные соглашения.

По информации The Times, специальное трансферное окно будет открыто до 7 апреля. Беспрецедентное решение ФИФА , но не самое жесткое из возможных, ведь на прошлой неделе писали, что Международная федерация футбола позволит футболистам безнаказанно расторгать контракты с российскими клубами. А так имеем меру-заплатку, которая оставляет нашему футболу шансы не попасть в изоляцию: если ситуация в мире нормализуется в ближайшие месяцы, то со следующего сезона все вернется на круги своя.

Сборная России официально не исключена из числа участников ЧМ -2022

Скорее всего, в таком случае и еврокубки вернутся, ведь юридических оснований для исключения клубов РПЛ нет, да и относительно участия сборной России в стыках ЧМ -2022 окончательного решения пока нет: матч против Польши может пройти в июне. ФИФА приняла эмоциональное решение, поддавшись всеобщей истерии, однако Спортивный арбитражный суд ( CAS ) в Лозанне, куда обратился РФС , должен действовать в строгом соответствии с нормами и регламентами ФИФА и УЕФА , где прописаны правовые основания для того или иного решения.

Жаль только, что «Спартак» уже ни при каких обстоятельствах не сыграет в 1/8 финала Лиги Европы, куда пробился по спортивному принципу — слишком мало времени, чтобы что-то изменить. Но если «Спартак» окажется единственной настоящей жертвой, то будем считать, что российский футбол вышел сухим из воды. Во всяком случае, не категоричное решение ФИФА по статусу иностранных футболистов в России оставляет надежду на лучшее. Вот если бы игрокам дали право разрывать контракты в одностороннем порядке, это стало бы концом российского футбола в том виде, к которому мы привыкли.

ФИФА дала легионерам возможность

Нужно понимать, что первый шок, в том числе у выступающих в России иностранных футболистов, уже прошел. Они прожили в новой реальности уже почти две недели, заметили, что их повседневная жизнь в Москве, Санкт-Петербурге или Казани не особенно изменилась. Уровень тревожности, конечно, возрос, но это чувство, которое сейчас делят люди по всему миру.

Поддались панике или давлению извне на данный момент немецкие тренеры Маркус Гисдоль и Даниэль Фарке, а также легионеры «Краснодара», сбежавшие всей ватагой. Вот они наверняка не вернутся до лета и воспользуются предоставленной им ФИФА опцией. Но в то же время мы видим, как десятки иностранцев продолжают играть в РПЛ , становятся лучшими игроками матчей и забивают голы-красавцы. Они сумели сконцентрироваться на футболе и продолжают выполнять свои обязанности по контракту. Изменит ли их кардинальным образом решение ФИФА ?

Но воспользуются этой опцией далеко не все

- Во-первых, и это самое главное, жизням и безопасности выступающих в России иностранцев не грозят никакие прямые угрозы. Нет явной опасности, от которой нужно бежать сломя голову и сверкая пятками.

- Во-вторых, есть принципиальная разница между правом расторгнуть контракт и правом приостановить его действие на четыре месяца. Футболисты, а также их агенты понимают, что работодатель остается прежним, а бегство, пусть и на время, не поспособствует улучшению отношений с ним. Имеет смысл подождать до лета, а там уже действовать, исходя из обстоятельств.

- В-третьих, все идейные ребята, которые хотели выразить свое «фи!» и стать частью взявшей Россию на прицел культуры отмены, должны были уехать, не дожидаясь разрешения от ФИФА . Яркие примеры — Виктор Классон и Гжегож Крыховяк из «Краснодара». Первый уже договорился о расторжении контракта с «быками», второй в процессе. Нет никакого протеста в том, чтобы поехать в аренду после отмашки ФИФА .

- В-четвертых, деньги. Футболист не может получать зарплату в двух кассах одновременно, да и нельзя заставить клубы платить игрокам, которые, воспользовавшись беспрецедентной ситуацией, в одностороннем порядке решили играть в футбол в другом месте. Если условия «приостановки» прописаны корректно, то это значит, что футболист и клуб временно перестают выполнять условия контракта: одни перестают играть, а другие — платить. Но вы же понимаете, что футболистам-беженцам придется согласиться на символическую оплату своего труда? Расходы из-за вынужденного переезда увеличатся, а заработок в России они потеряют. И это главный магнит, который будет удерживать легионеров в ближайшие недели.

- В-пятых, бытовой и спортивный фактор. У многих иностранцев в России обжитые дома, квартиры, с футболистами живут семьи, у детей школы, детские сады, няни и репетиторы. Переезд в другую страну на короткий срок в разгар сезона сопряжен с необходимостью решать кучу бытовых проблем, а это и расходы, и время, и стресс. В такой ситуации не до футбола. Да и какого уровня будет этот футбол, в каких странах и каких дивизионах? Серьезные команды в марте-апреле обычно укомплектованы и не нуждаются в «пришельцах».