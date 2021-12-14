Дани Алвес претендует на попадание в символическую сборную-2021 от ФИФА

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14 декабря 2021, 20:42

38-летний защитник «Барселоны» вошёл в список претендентов на включение в символическую сборную мира 2021 года по версии ФИФА . Об этом сообщает Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

Отметим, что Алвес стал игроком «Барселоны» в ноябре. Ранее в этом году ветеран покинул бразильский «Сан-Паулу» в качестве свободного агента.

Окончательный состав символической сборной будет определен на основе голосования международного объединения журналистов, главных тренеров и капитанов сборных.

Всего в список вошли 23 футболиста: вратари Алиссон Беккер («Ливерпуль»), Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен»), Эдуар Менди («Челси»); защитники Давид Алаба («Реал»), Жорди Альба («Барселона»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Дани Алвес («Барселона»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Рубен Диас («Манчестер Сити»); полузащитники Серхио Бускетс, Френки де Йонг (оба — «Барселона»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоржиньо и Н'Голо Канте (оба — «Челси»); нападающие Карим Бензема («Реал»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд), Роберт Левандовски («Бавария»), Ромелу Лукаку («Челси»), Лионель Месси («Пари Сен-Жермен»), Неймар, Килиан Мбаппе (оба — «Пари Сен-Жермен»).