Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: ФИФА

Дани Алвес претендует на попадание в символическую сборную-2021 от ФИФА

14 декабря 2021, 20:42

38-летний защитник «Барселоны» Дани Алвес вошёл в список претендентов на включение в символическую сборную мира 2021 года по версии ФИФА. Об этом сообщает Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

Отметим, что Алвес стал игроком «Барселоны» в ноябре. Ранее в этом году ветеран покинул бразильский «Сан-Паулу» в качестве свободного агента.

Окончательный состав символической сборной будет определен на основе голосования международного объединения журналистов, главных тренеров и капитанов сборных.

Всего в список вошли 23 футболиста: вратари Алиссон Беккер («Ливерпуль»), Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен»), Эдуар Менди («Челси»); защитники Давид Алаба («Реал»), Жорди Альба («Барселона»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Дани Алвес («Барселона»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Рубен Диас («Манчестер Сити»); полузащитники Серхио Бускетс, Френки де Йонг (оба — «Барселона»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоржиньо и Н'Голо Канте (оба — «Челси»); нападающие Карим Бензема («Реал»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд), Роберт Левандовски («Бавария»), Ромелу Лукаку («Челси»), Лионель Месси («Пари Сен-Жермен»), Неймар, Килиан Мбаппе (оба — «Пари Сен-Жермен»).

Состав символической сборной будет объявлен 17 января 2022 года на церемонии вручения наград ФИФА.

Все новости
ОфициальноПольша автоматически вышла в финал стыков к ЧМ-2022
08 марта
ОфициальноФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты c клубами
07 марта
ФИФА разрешит легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ. Решение, которое изменит наш футбол
07 мартаАлександр Чистяков в блоге Забыли спроситьКомментарии14
Польский футбольный союз обратился в ФИФА по поводу матча с Россией
22 февраля
Проведение ЧМ каждые два года принесет ассоциациям ещё 4,4 млрд $
20 декабря 2021
Южноамериканские сборные отказались от проведения ЧМ каждые два года
28 октября 2021
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
15 декабря 2021 в 04:38
Это просто будет дань уважения.
26v3urt3ex79
26v3urt3ex79
15 декабря 2021 в 04:24
В поряде ещё старикан
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ DXTK (раскрыть)
15 декабря 2021 в 01:44
Рукаку же в зените, не?
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ Cayman (раскрыть)
15 декабря 2021 в 01:43
Потому что есть гном, выигравший первый и, сдаётся мне, последний раз, что-то там со сборной)
shur
shur ответ протон (раскрыть)
14 декабря 2021 в 22:59
....да ?! И где Кудряшов?!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 декабря 2021 в 22:54
Не чего удивительного!
Cayman
Cayman
14 декабря 2021 в 22:41
Лева один тащит мертвую Баварию, а за это даже ЗМ не плучил(
bf5vg2ugqamm
bf5vg2ugqamm
14 декабря 2021 в 22:38
Надеюсь, что хоть тут обойдутся без Месси.
Cayman
Cayman
14 декабря 2021 в 22:25
4 игрока Барселоны и 1 игрок Баварии(Леандовский), а когда говориш, что Лева один тащит Баварию, то над тобою смеются
25процентный клоун
25процентный клоун
14 декабря 2021 в 22:21
Мне стыдно за такой винегрет
Agent_marsa
Agent_marsa
14 декабря 2021 в 21:57
Те кто выбирал претендентов в символическую сборную еще дальше от футбола, чем те кто голосовал за золотой мяч.
mihaluch
mihaluch
14 декабря 2021 в 21:15
Как бы не объявляли она будет символическая.
Bensurr
Bensurr
14 декабря 2021 в 21:09
Что тут делают Алвес который давно закончил с футболом? Бускетс, Альба.
DXTK
DXTK
14 декабря 2021 в 20:58, ред.
в списке нету одного из лучших напов мира - Салаха......зато Рукаку попал.
Сантус
Сантус
14 декабря 2021 в 20:55
Где Модрич?Что делают игроки Барселоны в этом списке?)
beefs
beefs
14 декабря 2021 в 20:54
Прекрасная команда, пора устроить матч со сборной 2020 года...
протон
протон
14 декабря 2021 в 20:52
бускец? дани алвес?)) у меня только один вопрос - где пике и иньеста?)
shlomo
shlomo
14 декабря 2021 в 20:46
Красавец.... вовремя вернулся
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 