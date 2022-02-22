Польский футбольный союз обратился в ФИФА по поводу матча с Россией

Польский футбольный союз (PZPN) обратился в ФИФА с целью получить разъяснения по поводу стыкового матча квалификации ЧМ -2022 между сборными России и Польши, который должен пройти в Москве.

Польская футбольная ассоциация обратилась к ФИФА с просьбой срочно прояснить вопросы, связанные с организацией матча Россия – Польша, запланированного на 24 марта 2022 года в Москве.

Следует подчеркнуть, что роль Польского футбольного союза как спортивного объединения заключается в обеспечении польским футболистам оптимальных условий для подготовки и выступления в международных матчах. Решения политического характера, например, о введении возможных санкций в отношении Российской Федерации, остаются на усмотрение государственных органов и международных органов.

Однако, осознавая потенциальные риски, связанные с нынешней ситуацией, мы рассчитываем на позицию ФИФА .

При этом союз подчеркивает, что этот вопрос касается не только сборной Польши, но и сборных Швеции и Чехии, которые потенциально могут встретиться с Россией в Москве в возможном финале плей-офф.