Проведение ЧМ каждые два года принесет ассоциациям ещё 4,4 млрд $

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вчера, 20:45

Проведение чемпионата мира по футболу раз в два года принесет существенные экономические выгоды всем 211 национальным ассоциациям-членам Международной федерации футбола ( ФИФА ).

Результаты исследований, проведенных Nielsen и OpenEconomics, представили на глобальном саммите ФИФА , который проводился в формате онлайн-конференции. Об этом рассказал глава ФИФА Джанни Инфантино:

Независимые эксперты сообщили нам, что переход на двухлетний цикл проведения чемпионата мира принесет в совокупности дополнительно 4,4 млрд долларов дохода за первые четыре года, причем эти деньги распределят между 211 ассоциациями. Этот дополнительный доход увеличит солидарные выплаты с 6 млн долларов до потенциально 25 млн в среднем одной ассоциации в первом четырехлетнем цикле.

По данным исследования, дополнительные доходы позволят создать фонд солидарности в размере 3,5 млрд долларов, доходы которого будут распределяться между всеми федерациями, таким образом, каждая из них в среднем получит по 16 млн.

Исследование Nielsen показало, что если конфедерации также переведут свои мужские турниры на двухлетний цикл, общий рост доходов в мировом футболе составит около 6,6 млрд долларов в первом четырехлетнем цикле.

Согласно исследованию OpenEconomics, переход на двухлетний цикл проведения чемпионата мира приведет к увеличению ВВП в футболе более чем на 180 млрд долларов за 16-летний период и позволит создать 2 млн рабочих мест с полной занятостью.