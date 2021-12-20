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Проведение ЧМ каждые два года принесет ассоциациям ещё 4,4 млрд $

вчера, 20:45

Проведение чемпионата мира по футболу раз в два года принесет существенные экономические выгоды всем 211 национальным ассоциациям-членам Международной федерации футбола (ФИФА).

Результаты исследований, проведенных Nielsen и OpenEconomics, представили на глобальном саммите ФИФА, который проводился в формате онлайн-конференции. Об этом рассказал глава ФИФА Джанни Инфантино:

Независимые эксперты сообщили нам, что переход на двухлетний цикл проведения чемпионата мира принесет в совокупности дополнительно 4,4 млрд долларов дохода за первые четыре года, причем эти деньги распределят между 211 ассоциациями. Этот дополнительный доход увеличит солидарные выплаты с 6 млн долларов до потенциально 25 млн в среднем одной ассоциации в первом четырехлетнем цикле.

По данным исследования, дополнительные доходы позволят создать фонд солидарности в размере 3,5 млрд долларов, доходы которого будут распределяться между всеми федерациями, таким образом, каждая из них в среднем получит по 16 млн.

Исследование Nielsen показало, что если конфедерации также переведут свои мужские турниры на двухлетний цикл, общий рост доходов в мировом футболе составит около 6,6 млрд долларов в первом четырехлетнем цикле.

Согласно исследованию OpenEconomics, переход на двухлетний цикл проведения чемпионата мира приведет к увеличению ВВП в футболе более чем на 180 млрд долларов за 16-летний период и позволит создать 2 млн рабочих мест с полной занятостью.

ФИФА планирует дальнейшие консультации с конфедерациями и ассоциациями по этому вопросу в начале следующего года.

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Все комментарии
13 RUS
13 RUS
сегодня в 08:54
Когда уже подавятся этими деньгами?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:43
Через 10 лет :
-Ты смотрел на этой неделе ЧМ ?
- Нет.Через 5 дней следующий.Посмотрю.
d2rc9v3k2bdx
d2rc9v3k2bdx
сегодня в 04:21
Не надо этого делать
ОПС
ОПС
сегодня в 03:21
Да не надо никому этого, кроме воротил от футбола.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 02:02
Первый раз - может да. Потом он приестся и для игроков, и для болельщиков. Исчезнет интерес - уйдут и финансы.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 01:47
Тогда потеряется дух ЧМ,команда на пике будет брать 2-3 трофея, Условная Франция может догнать Италию по победам в ЧМ за 4 года!
anarhist
anarhist
сегодня в 01:35
Бабки надо делать ©
sash71
sash71
сегодня в 00:16
ФИФА походу сама толкает владельцев футбольных клубов начать активные действия по возобновлению участия в «Суперлиге». Если говорить о финансовой составляющей то денег там так же достаточно и с горочкой. Сейчас УЕФА полезет в бутылку и решит так же проводить ЧЕ раз в два года и все это превратится в сплошной балаган. К примеру для боссов клубов НХЛ и НБА Олимпийские игры и чемпионаты мира это сплошной геморрой на которые они с неохотой отпускают своих подопечных. А что будет с внутренними чемпионатами ? Календарь игр растянется и игроки будут словно выжатый лимон не играть в футбол, а ходить в футбол. Все это приведет к краху. Неужели эти товарищи функционеры не понимают на что толкают футбол ?
Tex
Tex
вчера в 23:57
С таким подxодом надо давать делать 10 замен за матч и увеличивать составы команд в 2 раза, что бы на игроков уменьшать нагрузку
Roman73
Roman73
вчера в 23:28
Плюс деньги ассоциациям - минус здоровье футболистов...
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 23:00
Я думаю в таком случаи стоит всем игрокам отказаться от игр за сборных команд
Сантус
Сантус
вчера в 22:54
Тема финансов вброшена не зря.)Европа сказала нет,но в мире куча всяких федераций,а там сидят голодные борцы за мировой футбол.Вот спать не могут так волнуются.)При голосовании они перебьют несогласных и вуаля,подчиняйтесь мнению большинства.Инфантино всё учёл.Ну а сколько они положат в карман это уже другая история.Игрокам же скажут-ВЫ ЧТО?РОДИНУ НЕ ЛЮБИТЕ?:)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:50
Понятна цель "вброса". Для каких-нибудь африканских или центральноамериканских федераций, где одна уголовщина, это еще деньги, которые можно поделить. Главное намекнуть, что никто не будет следить за тем, как они будут потрачены, и голоса 50-60 федераций им обеспечены.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:30, ред.
Федерации , хренации, дополнительные доходы, сладкие миллиарды, а о футболистах ни слова. Стоило из-за пандемии уплотнить графики игр , травмы игроков посыпались как из рога изобилия. Дяди в креслах будут подсчитывать доходы , а игроки будут пахать на полях , гробя свое здоровье в угоду кучке ненасытных дядей. А что будет с ЧЕ, ЛЧ , национальными чемпионатами???
Сомнительная затея - определенно.
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:28
Это грандиозное безумие! Опомнитесь, чиновники из УЕФА! Мысль тотальной денежной наживы, напрочь затмевает все спортивные принципы и огромный интерес к этому главному спортивному событию четырёхлетия в мире, которое затмевает даже ОИ. Футбол на уровне сборных просто изживёт себя, как класс и станет таким же обыденным и бытовым, как ЧМ по хоккею, куда многие игроки, в том числе и звёзды, просто отказываются ехать, ссылаясь на всевозможные "уважительные причины". Страшно подумать, что нечто подобное может произойти и в футболе, когда на ЧМ не будут съезжаться все сильнейшие, а сам турнир приобретёт статус полутоварищеского. И на игроков ведущих футбольных стран мира, будут выпадать огромные физические нагрузки, что тоже станет причиной повальных отказов от участия в турнире. И их можно будет понять. Свежи примеры Эриксена и Агуэро и никто не хочет оказаться следующим. А ведь количество таких случаев может неизбежно увеличиться. Это решение, исключительно ради огромных денежных прибылей, будет настоящим преступлением против футбола, которое может на корню убить мировой интерес к своим национальным сборным!
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 22:26
Да каждый год хреначте как в хоккее. Хрен с этими футболистами и интересами болельщиков,главное денег вагон
pomor45
pomor45
вчера в 22:12
Поскольку в клубах сплошной интернационал, то страны по сути представляют только сборные. Поэтому чемпионаты мира надо проводить ежегодно. Чемпионаты континентов упразднить, а зачёт по ним для определения континентального рейтинга производить по результатам выступления в ЧМ.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 22:03
Просто чемпионаты континентальные отменить и будет норм
Zak11
Zak11
вчера в 21:52
Видимо прав был Перес. Это дикость какая то. Надеюсь такого не будет
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 21:32
А потом стенают, когда клубы создают Суперлигу.
ФИФА это просто паразит на теле футбола - за свои посреднические обязанности забирает львинную часть дохода. А сейчас они еще и футболистов хотят угробить и убить в ЧМ престижнейший турнир всего мира
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 21:27
Одолжите им печатный станок, пусть напечатают себе на 50 лет вперёд долларов и успокоятся.
Gahi
Gahi
вчера в 21:23
А как быть с самими футболистами на которых выпадает большая физическая нагрузка. Достаточно вспомнить что случилось с игроком сборной Дании на последнем чемпионате Европы, во время матча с Финляндией Кристиан Эриксен пережил остановку сердца. Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро на днях объявил о завершении карьеры в связи с проблемами с сердцем. И таких примеров достаточно много чтобы подойти ответственно к этому решению как к проведению чемпионата мира раз в два года, нужен очень серьёзный медицинский подход. Если учесть что большинство ведущих футболистов сборных играют в чемпионате АПЛ, а там самая большая нагрузка из всех футбольных чемпионатов мира с учётом Кубка Англии, Кубка Лиги и самой интенсивностью игры между всеми командами АПЛ. Нужно помнить ещё о коронавирусе из за которой "Тоттенхэм" не смог найти свободный день на переигровку с командой "Ренн" в декабре за что команда получила от УЕФА техническое поражение и вылетела из евроклубов. Поэтому такие большие суммы денег не должны затмить разум чиновников от ФИФА, чтобы из за них колечить и убивать людей, играющих в футбол на профессиональном уровне. Удачи
Ironigor
Ironigor ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 21:04
И то вырастут на первые два - три чемпионата, а потом всё станет ещё хуже, это как в браке первые годы хорошо, а потом бытовуха и день Сурка !!!)))
berda2003
berda2003
вчера в 21:01
а если каждый год - футбольная мафия получит 8,8 млрд долларов... и т.д.
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 21:01
Это вызовет падение ажиотажа, так как ЧМ перестанет быть уникальным спортивным событием. Если доходы и вырастут, то не так сильно как они посчитали. Очередные адепты Суперлиги бггг.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:59, ред.
Всё для развития футбола и только по спортивному принципу, - 💰 💰 💰 💰 💰 , а остальное всё мелочи !!! )
Да здравствует ФИФА !!!
112910415
112910415
вчера в 20:55
большие деньги рождают в функционерах большой интерес !
edubokom
edubokom
вчера в 20:55
Похоже на предвыборную кампанию. Бла Бла Бла.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 20:53
Да давайте уже каждый год, а лучше каждый месяц!
Престиж этого кубка упадет в глазах болельщиков.
particular
particular
вчера в 20:52, ред.
От оптимизма и цифр, аж дух захватывает...
Ассоциации и федерации, скорее, будут не против - не им придётся загибаться на газонах и чалиться в пересадочных терминалах...
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