ФИФА сообщила сборным о намерении проводить ЧМ каждые два года

Руководство ФИФА намерено проводить чемпионаты мира раз в два года. Президент организации Джанни Инфантино уже отправил всем футбольным федерациям календарь проведения игр, начиная с 2026 года.
Количество дней, которые игроки будут проводить в сборных, сократится с 50 до 30. Квалификация международных турниров будет состоять максимум из семи поединков. Она будет проходить только в марте и октябре.
По задумке, реформа снизит нагрузки на футболистов. К примеру, Лионель Месси за 4 года преодолел более 324 тысячи километров, перемещаясь из клуба в национальную команду и обратно. Это число может сократиться до 157 тысяч.
Общее количество игр для европейских сборных сократится с 44 до 43 за четыре года, а у сборных из Южной Америки — с 38 до 34.
В 2026 году чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.
Баскетбол - НБА , ОИ
Хоккей - НХЛ , ОИ , Кубок Мира .
P.S. Футбол - суперлига 🙂
Баскетбол - НБА , ОИ
Хоккей - НХЛ , ОИ , Кубок Мира .
P.S. Футбол - суперлига 🙂
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1287176/infantino-dzhanni-messi-lionel
хахахах жесткое сокращение =))))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1287176/infantino-dzhanni-messi-lionel
хахахах жесткое сокращение =))))
И шанс России проводить каждый чемпионат мира у себя,ха-ха...Или кому-нибудь в нагрузку к национальным чемпионатам навязывать будут.
И шанс России проводить каждый чемпионат мира у себя,ха-ха...Или кому-нибудь в нагрузку к национальным чемпионатам навязывать будут.