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ФИФА сообщила сборным о намерении проводить ЧМ каждые два года

вчера, 23:27

Руководство ФИФА намерено проводить чемпионаты мира раз в два года. Президент организации Джанни Инфантино уже отправил всем футбольным федерациям календарь проведения игр, начиная с 2026 года.

Количество дней, которые игроки будут проводить в сборных, сократится с 50 до 30. Квалификация международных турниров будет состоять максимум из семи поединков. Она будет проходить только в марте и октябре.

По задумке, реформа снизит нагрузки на футболистов. К примеру, Лионель Месси за 4 года преодолел более 324 тысячи километров, перемещаясь из клуба в национальную команду и обратно. Это число может сократиться до 157 тысяч.

Общее количество игр для европейских сборных сократится с 44 до 43 за четыре года, а у сборных из Южной Америки — с 38 до 34.

В 2026 году чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.

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Все комментарии
3ton
3ton
сегодня в 16:00
Надо просто создать "суперлигу" и все остальные турниры потеряют свой смысл и статус .
Баскетбол - НБА , ОИ
Хоккей - НХЛ , ОИ , Кубок Мира .

P.S. Футбол - суперлига 🙂
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 11:57, ред.
общее количество игр для европейских сборных сократится с 44 до 43 за четыре года
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1287176/infantino-dzhanni-messi-lionel

хахахах жесткое сокращение =))))
milanetto9
milanetto9
сегодня в 09:59
Есть вещи которые не нужно менять например: сроки проведения международных турниров и без всяких суперлиг
13 RUS
13 RUS
сегодня в 08:34
Опять какой то калл придумали. Гнать надо эту шайку
Elliada
Elliada
сегодня в 08:22
Несколько турниров уже ввели (Лига Наций, Лига конференций), но не могут угомониться. Жадность до добра не доведет
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 07:03
Жадность ФИФА в итоге убьёт и чемпионат мира и сборные в принципе. А жаль. Это последнее настоящее, что оставалось в футболе.
An Jo
An Jo
сегодня в 04:45
Ну это приведет к тому, что в сборной начнут играть вторые, третьи и четвертые составы и уровень зрелищности сведется к нулю. И вопрос. как будет Евро или Азия накладываться на ЧМ? Желание срубить бабла доминирует над здравым смыслом.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 04:42
Бабки, бабки, бабки. 😀
MRHM-1988
MRHM-1988
сегодня в 00:51
ФИФА сообщила сборным о намерении проводить ЧМ каждые два года - надо было намного раньше это вводить .
Nazi
Nazi
сегодня в 00:15
Ну наконец-то. Это прекрасно. Каждый год праздник футбола. То ЧМ то ЧЕ :)
A.S.A
A.S.A
сегодня в 00:15
Это конечно полный бред...ну давайте тогда и таймы уменьшим пусть по 30 мин играют...тоже меньше уставать будут, и 11 замен, чтоб сразу состав поменял и все....
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 00:14
А как же Чемпионат Европы и отборочный турнир? По хоккею каждый год проводят ЧМ, и престижа у него нет. А главный турнир для сборных (Зимняя Олимпиада) бывает раз в 4 года. В общем, лучшее - враг хорошего.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 00:05
Месси уже 34. Надо уже сейчас каждый год проводить, а лучше каждые полгода, чтобы Лео успел выиграть ЧМ)
edubokom
edubokom
сегодня в 00:03
Что-то недоверие какое то к этой затее...
Краснодар Могучий
Краснодар Могучий
сегодня в 00:01
И что получится чемпионат европы будет пересекаться с ЧМ...фигня какая-то...а всевозможные отборы...да еще и лига наций))
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 23:56
Имидж не что, прибыль - все! Девиз ФИФА.
juvenale
juvenale
вчера в 23:53
совсем крыша поехала
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 23:50
фифанулись
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:49
Это смерть если не футбола,то устоявшимся футбольным структурам точно.
И шанс России проводить каждый чемпионат мира у себя,ха-ха...Или кому-нибудь в нагрузку к национальным чемпионатам навязывать будут.
faneng
faneng
вчера в 23:48
Непонятно, что будет с континентальными первенствами??? Чемпионаты Европы отменят вообще?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:48, ред.
А каким образом в промежутки между чемпионатами, т.е. в два года, втиснуть матчи внутренних первенств, чемпионатов континентов и отборов к ним, клубных мировых чемпионатов, отборочных игр, различных кубков, товарищеских (контрольных) игр ? Наверняка, что-то ещё забыл...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 23:46
Всё ради прибыли. Двоякое ощущение.Будем посмотреть.
Анд-м
Анд-м
вчера в 23:45
А, сборные забыли видимо спросить. Совсем в фифа, чокнулись
allemz
allemz
вчера в 23:44
Чего только не сделаешь, чтобы удержать потребителя и заодно оплевать Суперлигу)
beefs
beefs
вчера в 23:41
Что то совсем не понятно как это будет происходить...
Gahi
Gahi
вчера в 23:41, ред.
Этот график должна решать конференция ФИФА. Удачи
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