ФИФА сообщила сборным о намерении проводить ЧМ каждые два года

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вчера, 23:27

Руководство ФИФА намерено проводить чемпионаты мира раз в два года. Президент организации Джанни Инфантино уже отправил всем футбольным федерациям календарь проведения игр, начиная с 2026 года.

Количество дней, которые игроки будут проводить в сборных, сократится с 50 до 30. Квалификация международных турниров будет состоять максимум из семи поединков. Она будет проходить только в марте и октябре.

По задумке, реформа снизит нагрузки на футболистов. К примеру, за 4 года преодолел более 324 тысячи километров, перемещаясь из клуба в национальную команду и обратно. Это число может сократиться до 157 тысяч.

Общее количество игр для европейских сборных сократится с 44 до 43 за четыре года, а у сборных из Южной Америки — с 38 до 34.