ФИФА собирается перенести клубный чемпионат мира на следующий год

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вчера, 23:30

Международная федерация футбола ( ФИФА ) планирует перенести клубный чемпионат мира на следующий год. Он должен был состояться в декабре. Официальное решение о дате и месте проведения турнира будет принято на заседании, которое пройдёт 20 октября.