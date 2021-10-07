ФИФА собирается перенести клубный чемпионат мира на следующий год

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует перенести клубный чемпионат мира на следующий год. Он должен был состояться в декабре. Официальное решение о дате и месте проведения турнира будет принято на заседании, которое пройдёт 20 октября.
Скорее всего, турнир передвинут на начало 2022 года. ЮАР и Катар заинтересованы в проведении клубного чемпионата мира.
По сути никому не нужный клубный ЧМ, который нужен только организаторам этого турнира, нужен в финансовом отношении, и не более того...
По сути никому не нужный клубный ЧМ, который нужен только организаторам этого турнира, нужен в финансовом отношении, и не более того...