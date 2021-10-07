ГлавнаяНовостиОрганизация: ФИФАКлубный чемпионат мира 2021

ФИФА собирается перенести клубный чемпионат мира на следующий год

вчера, 23:30

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует перенести клубный чемпионат мира на следующий год. Он должен был состояться в декабре. Официальное решение о дате и месте проведения турнира будет принято на заседании, которое пройдёт 20 октября.

Скорее всего, турнир передвинут на начало 2022 года. ЮАР и Катар заинтересованы в проведении клубного чемпионата мира.

Все новости
Перевод с mirror.co.uk Фото: twitter ФИФА
ФИФА проанализирует ситуацию с матчем между Бразилией и Аргентиной
06 сентября Комментарии24
ФИФА получила более $ 200 млн в ходе антикоррупционного расследования
25 августа Комментарии5
Инфантино: «Мечтаю, чтобы на ЧМ и клубный ЧМ претендовали по 50 команд»
01 июля Комментарии5
Инфантино ответил на предложение проводить чемпионат мира каждые 2 года
22 мая Комментарии6
ФИФА окажет поддержку 67 российским футболистам, которые остались без денег
12 мая Комментарии3
ОфициальноФИФА выступила против создания европейской Суперлиги
21 января Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
Ron09
Ron09 ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 12:40
То чего не хватает в хоккее в излишестве у футбола
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 09:44, ред.
Пафосное название, "звучит громко", но по сути никому не нужный клубный ЧМ, который увеличивает физическую нагрузку, на игроков, играющих команд, забирая не только физические, но и моральные силы... После этого турнира, команды должны в усиленном режиме компенсировать матчи в национальных первенствах, которые они пропустили, и в итоге проигрывают один-два матча соперникам, которым бы они не проиграли. Проигрывают не оттого что слабее, а оттого, что устали сильнее, что мы и наблюдали неоднократно...

По сути никому не нужный клубный ЧМ, который нужен только организаторам этого турнира, нужен в финансовом отношении, и не более того...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:22
Лучше его вообще перенести в утиль!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:32
Как-то всё равно 🤔
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:29
Нам там всё равно ловить нечего.
ОПС
ОПС
сегодня в 02:54
Значит так оно и будет.
kotmyshka
kotmyshka
сегодня в 00:03
Логика есть.
beefs
beefs
вчера в 23:45
Ну что же, это тоже выход...
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:41
Может и правильное решение.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100