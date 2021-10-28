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Южноамериканские сборные отказались от проведения ЧМ каждые два года

вчера, 09:43

Страны, которые входят в Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ), отказались от проведения чемпионатов мира каждые два года, как это ранее было запланировано ФИФА.

Совет КОНМЕБОЛ проанализировал предложение о проведении мундиалей раз в два года. Нет никаких причин, преимуществ или обоснований для таких реформ, продвигаемых ФИФА. По этой причине уже десять стран отказались от участия в этом турнире.

ФИФА отвернулась от почти 100-летней традиции мирового футбола, игнорируя историю одного из важнейших спортивных событий на планете. КОНМЕБОЛ поддерживает нынешний формат турнира с его сроками и системой отбора. Он зарекомендовал себя как успешная модель, которая основана на спортивном мастерстве, таланте и планомерной работе.

Ранее сообщалось, что президент ФИФА Джанни Инфантино отправил всем федерациям календарь проведения поединков начиная с 2026 года. Согласно проекту, количество дней, которые игроки будут проводить в сборных, сократится с 50 до 30.

Напомним, ЧМ проводится раз в четыре года. Следующий турнир пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В 2026 году мундиаль состоится в США, Канаде и Мексике.

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УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:39
Правильно. Проведение Чемпионата мира каждые 2 года это слишком часто и обесценивает его ценность. Тем более что кроме Чемпионата мира нужно еще проводить Евро и отборы к этим турнирам. Нынешняя система оптимальна и не требует больших изменений. Этот Инфантино уже всех достал со своими реформами, пришел и стал портить то что долгие годы успешно функционировало до него. Блаттер хоть и был коррупционером но он хотя бы уважал футбольные традиции.
XL-965
XL-965
вчера в 15:21
Была раньше хорошая очерёдность: Евро, Кубок конфедераций, ЧМ, Копа Америка.
Сейчас не зная для чего Копа Америка проводится в одно время с Евро, тем самым перенасыщая зрителя, и европейская публика теряет интерес смотреть турнир. Из воздуха создали непонятную и малозначимую ЛН, да еще прировняли ее к отбору на ЧЕ и ЧМ, тем самым уменьшить товарищеские матчи, а они крайне необходимы для молодых экспериментов. Для чего изменили формат КЧМ, тоже загадка и мало кому интересно будет смотреть как условные Бавария или Реал будут катать условную Гамбу Осаку или Аль-Саадат какие-нибудь. Ради бабла можно придумать сотню турниров для сборных типа Лиги Конференций и ЧМ проводить хоть каждый день, убив при этом всю историю ценность и значимость таких турниров.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:32
ЧЕ и Континентальные чемпионаты других регионов придётся уничтожить иначе когда их проводить
протон
протон
вчера в 13:03
Да и правильно. Ещё УЕФА если не прогнется, то вообще идея умрёт. Какие-то глупые реформы последнее время предлагаются, Суперлига, ЧМ каждые 2 года. Зачем менять то, что и так хорошо работает? Просто надо дорабатывать вот и всё
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:51
Проводить ЧМ каждые 2 года это полный бред, и хорошо, что хоть у кого то оказались крепкие яйца, что бы отказать чиговникам из ФИФА....!
амурец
амурец
вчера в 12:49
ЧМ раз в два года? Так ЧМ привратиться в тухленькмй турнир типа КА который чуть ли ни каждый год проводится
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 11:35
Несерьезное предложение
баск
баск
вчера в 11:13
Правильно сделали, только вот не нужно останавливаться на простых отказах и других рядовых решениях, эту организацию (ФИФА) пора серьёзно чистить
и образцово-показательно дать там некоторым по рукам.

Необходимо объединить усилия с другими ассоциациями и выпнуть с должности Венгера, этого буратину с деревянными мозгами, а также выявить и вымести с должностей всех тех, кто причастен к его назначению.

Кроме того, необходимо найти способ как минимум поставить на вид Инфантино, что в связи с идиотскими реформами правил игры, лоббируемыми этим кренделем с подачи того же Венгера, он пребывает в состоянии неполного служебного соответствия, и будет изгнан с должности при продолжении всех этих художеств.

Сколько можно терпеть этих козлов в огороде, сто раз вспомнишь старика Блаттера, который хоть и ручки грел, но не пытался издеваться над футболом и футболистами.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:07, ред.
Из-за жадности, из-за финансовых потоков, прибыли в ФИФА решили изменить правила, вопреки логики и здравому смыслу...

Решение южноамериканских сборных отказаться играть по новым правилам обнадёживает, что это не случится, что и другие сборные поддержат сборные, которые руководствуясь здравым смыслом не побоялись в числе первых отказаться от абсурдной идеи, инициативы ФИФА, от идеи в которой кроме прибыли больше ничего не интересует инициаторов этого нововведение...
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 11:01, ред.
Слава богу нашлись адекватные люди в мире, которые в первую очередь любят сам футбол, а не огромные бабки на нём заработанные. в FIFA просто погнались за прибылью, и им глубоко похоже плевать на давно сложившийся формат мирового первенства по футболу, когда чемпионат мира проводится раз в 4 года и не нужно ничего менять, если первенство сделать каждые пару лет сам турнир превратится в что-то нападобие хоккейного мундиаля...а Европа вся прогнила и никто не стал противиться чинивникам из FIFA, хоть и все понимали, что эта их реформа губительна и кроме огромных доходов в самом начале приведёт сам турнир к краху. Южной Америке браво👏👏👏👏👏
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 11:01
Правильно сделали, что отказались.
Нельзя нарушать футбольные традиции.
Изобретают в кабинетах лишь бы бабла больше срубить.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:42
Молодцы,пора вспомнить,что ФИФА-орган,выбранный национальными и региональными футбольными организациями,и является надстройкой,а не базисом.
beefs
beefs
вчера в 10:33
и правильно сделали, почему Европа молчит...
Анд-м
Анд-м
вчера в 10:29
Молодцы!! Теперь пусть уефа окажется и можно будет прикрыть лавочку
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:28
Сил просто на это не хватит.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:11
ЧМ каждые два года - это бред основанный на жадности ФИФА. И что самое печальное, если проект будет принят - это убьёт институт сборных. Престижность турнира упадёт. Игроки начнут отказываться от участия. Достаточно посмотреть на хоккей.
К тому же, как быть с континентальными турнирами? ЧЕ или Кубок Америки - также очень престижные турниры.
Чемпионаты Азии, Африки или Сев. Америки также необходимы их участникам, так как зачастую для многих это возможность достигнуть какого-то успеха.
Надеюсь, что инициатива жадных коммерсантов провалится, так как сборные - это последнее настоящее в современном футболе.
4RT
4RT
вчера в 10:05
Хоть у кого-то мозги есть
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 09:58
Надо оставить всё как есть! Реформаторы, блин...
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 09:52
Разумное решение.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:52
Разумное решение
David Young
David Young
вчера в 09:52
Считаю что правильно сделали.
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:50
Раз в 2 года - это утопия!
Cat01
Cat01
вчера в 09:47
Все против
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