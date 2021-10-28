Южноамериканские сборные отказались от проведения ЧМ каждые два года

Страны, которые входят в Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ), отказались от проведения чемпионатов мира каждые два года, как это ранее было запланировано ФИФА.
Совет КОНМЕБОЛ проанализировал предложение о проведении мундиалей раз в два года. Нет никаких причин, преимуществ или обоснований для таких реформ, продвигаемых ФИФА. По этой причине уже десять стран отказались от участия в этом турнире.
ФИФА отвернулась от почти 100-летней традиции мирового футбола, игнорируя историю одного из важнейших спортивных событий на планете. КОНМЕБОЛ поддерживает нынешний формат турнира с его сроками и системой отбора. Он зарекомендовал себя как успешная модель, которая основана на спортивном мастерстве, таланте и планомерной работе.
Ранее сообщалось, что президент ФИФА Джанни Инфантино отправил всем федерациям календарь проведения поединков начиная с 2026 года. Согласно проекту, количество дней, которые игроки будут проводить в сборных, сократится с 50 до 30.
Напомним, ЧМ проводится раз в четыре года. Следующий турнир пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В 2026 году мундиаль состоится в США, Канаде и Мексике.
К тому же, как быть с континентальными турнирами? ЧЕ или Кубок Америки - также очень престижные турниры.
Чемпионаты Азии, Африки или Сев. Америки также необходимы их участникам, так как зачастую для многих это возможность достигнуть какого-то успеха.
Надеюсь, что инициатива жадных коммерсантов провалится, так как сборные - это последнее настоящее в современном футболе.
К тому же, как быть с континентальными турнирами? ЧЕ или Кубок Америки - также очень престижные турниры.
Чемпионаты Азии, Африки или Сев. Америки также необходимы их участникам, так как зачастую для многих это возможность достигнуть какого-то успеха.
Надеюсь, что инициатива жадных коммерсантов провалится, так как сборные - это последнее настоящее в современном футболе.