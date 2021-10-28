Южноамериканские сборные отказались от проведения ЧМ каждые два года

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вчера, 09:43

Страны, которые входят в Южноамериканскую конфедерацию футбола ( КОНМЕБОЛ ), отказались от проведения чемпионатов мира каждые два года, как это ранее было запланировано ФИФА .

Совет КОНМЕБОЛ проанализировал предложение о проведении мундиалей раз в два года. Нет никаких причин, преимуществ или обоснований для таких реформ, продвигаемых ФИФА . По этой причине уже десять стран отказались от участия в этом турнире. ФИФА отвернулась от почти 100-летней традиции мирового футбола, игнорируя историю одного из важнейших спортивных событий на планете. КОНМЕБОЛ поддерживает нынешний формат турнира с его сроками и системой отбора. Он зарекомендовал себя как успешная модель, которая основана на спортивном мастерстве, таланте и планомерной работе.

Ранее сообщалось, что президент ФИФА Джанни Инфантино отправил всем федерациям календарь проведения поединков начиная с 2026 года. Согласно проекту, количество дней, которые игроки будут проводить в сборных, сократится с 50 до 30.