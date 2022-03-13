У Бензема, Левандовски и Салаха появился шанс на «Золотой мяч». Многолетняя критика сработала

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сегодня, 15:29

Французы решили, что хватит позориться.

Приз начнут вручать по итогам сезона

Мало ли, что случилось в мае в финале Лиги чемпионов, если к концу года футболист, которого хватило на плей-офф турнира, скатился в пропасть по форме. Также очевидно, что чемпионаты мира для женщин и мужчин, которые в основном проводят летом, позволяют вовремя оценить лучшего игрока не года, а сезона, и вручить ему «Золотой мяч». Проще говоря, у победителя парижского финала ЛЧ будет шанс взять награду.

Впервые в истории переходят от оценки за двенадцать месяцев – изначально глупой, ведь многие чемпионаты давно играют по системе осень-весна, к адекватному голосованию к концу последнего крупного кубка в конкретном сезоне. Такую идею французским изданиям, которые отвечают за вручение «Золотого мяча», навязывали со всего мира годами. Наконец они включили логику, выделили сезон, что позволит сравнивать статистику и отдать призы уже осенью.

Прикрылись репутацией звезды футбола

Вот этот пункт не такой однозначный, но легко объяснимый. Французы, которые сначала продались Блаттеру – на пару лет передали право на вручение приза в руки ФИФА , теперь пережили парочку скандалов, поэтому им нужен человек, чья репутация защитит от нападок при формировании самого короткого списка потенциальных соискателей награды. Шорт-лист теперь будут проверять.

Делать это будет Дидье Дрогба. Понятно, почему выбрали именно ивуарийца. Во-первых, «Золотой мяч» давным-давно не получали не европеоиды, так что назначение главой жюри африканца – политический жест. Репутацией Дрогба прикрываются, теперь любые спорные решения будут на его совести. А человек авторитетный, даже гражданскую войну в своей стране пытался остановить в свое время.

Отсеют много некомпетентных экспертов

Главная претензия и к ФИФА , где голосовали капитаны и тренеры национальных сборных, и к «France Football», который отдавал право вручить легендарный приз ребятам, которые не смотрят европейский футбол, поскольку спят в то время, когда проводят ключевые поединки топ-5 и еврокубков, была связанной с качеством экспертов. Почему это фанат Месси или Роналду из Эфиопии или Суринама должен влиять сильнее, чем представитель Испании или Англии?

Теперь будет меньше экспертов – только журналисты из стран, которые в первой сотне рейтинга ФИФА . Хорошее решение, ведь парни из Мадагаскара, Индии, Кении, Сьерра-Леоне, Ливии или Филлипин сильно влияли на окончательный результат. Побеждали чаще всего или Роналду, или Месси. Индивидуально они безупречные, но были достойные кандидаты. «Золотой мяч» превратился в несправедливый и скандальный конкурс, причем за живое задело даже самих игроков. Иньеста и Хави хотя бы признавали, что Месси крутой, а вот тот же Левандовски явно и справедливо обиделся.

Дают четкие инструкции для членов жюри

Хорошо бы еще у французов появилось право отсеивать каждого «шутника» из числа голосующих. Например, если человек ставит в список три представителя своей страны, то больше никогда не голосует. Журналистов, которые разбираются в футболе, можно найти даже в не самых больших странах за пределами Европы. Все зависит от желания французов выбирать качественных выборщиков и менять их, если видят откровенную неадекватность.

Сейчас появилось уточнение, что при выборе надо учитывать индивидуальную игру. Лишь затем титулы, а в третью очередь уровень игрока и фейр-плей. Не знаем, насколько у экспертов получится включить объективность и отключить симпатии, но теперь хотя бы у тех, кто проведет индивидуально сильный сезон, будет право спросить конкретного журналиста, зачем голосовал за тех, кого выбирает уже лет десять? Мнение, что «Золотой мяч» всегда надо давать лучшим по умолчанию, всегда было маргинальным. А после трусливого отказа отдать приз в 2020-м Левандовски – и подавно.

Многие продолжат голосовать за «своих»

Увы, люди примитивные, поэтому ими легко манипулировать не только персонально, но и комплексно. Миллионы людей выбрали лагеря Месси и Роналду, с радостью годами игнорировали, что в футбол играют не только два человека. Это похоже на секту. Ее участники всегда не понимают, что творят, зато каждый раз оправдывают поведение некой высшей целью. Благодаря этому у Месси теперь 7 «Золотых мячей», у Роналду – 5, а между ними вклинился только Модрич.

Разумеется, по-прежнему многие проигнорируют инструкции и будут голосовать за тех, кто нравится. С другой стороны, Месси и Роналду стареют. Им сложно будет доминировать в опросе. Выборы станут намного интереснее, а реформы лишь подтолкнут к этому. Прямо сейчас есть Салах, Левандовски, Мбаппе и Бензема – минимум четыре достойных кандидата. Шансы Килиана упали вместе с вылетом из Лиги чемпионов, но остальные пока в гонке.

Плохо лишь, что реформу не сделали лет десять назад. Но в ФИФА сидел коррумпированный диктатор Блаттер, что исключало любое развитие. Приз «добили» не только трусливые французские журналисты из крошечного и неважного сейчас издания, которое в итоге поглотило большое, а и чиновники. Они грелись в свете славы Месси и Роналду. В результате французский «Золотой мяч» стал символом несправедливости.

Ее хорошо бы искоренять всеми доступными методами. Особенно когда видим такие вопиющие случаи, как в прошлом и позапрошлом годах. Впрочем, ван Дейка тоже некрасиво прокатили за счет личных фанатов Месси. Пришлось менять правила. Перенос сроков вручения на клубный сезон – ЧМ -2022 попадет уже в список турниров для награды 2023-го года, что логично, станет правильным решением. Также поможет сокращение людей с правом голоса. Наличие Дрогба в жюри, а также естественное уменьшение шансов Роналду и Месси получить приз по старой памяти, тоже поможет «Золотому мячу» стать крутым снова.

Хорошие новости для футбола, ведь не только Салах был шокирован, когда ему отдали так мало голосов, а Месси получил награду, которую индивидуально заслуживал Левандовски, причем дважды подряд. На ваших глазах растут шансы Бензема. Не стал играть хуже Левандовски. Круто смотрится Салах. И пусть победителя определят на футбольном поле без примесей любого идолопоклонства.