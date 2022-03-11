Мораторий на вылет и расширение РПЛ до 18 команд. Перемены, которые ждут российский футбол

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сегодня, 19:08

Не все поймут, многие не одобрят.

Мораторий на вылет из РПЛ по итогам сезона 2021/22

Сегодня клубы Российской Премьер-Лиги провели совещание, в ходе которого договорились о принятии моратория на вылет команд из высшего дивизиона чемпионата России по итогам текущего сезона. Ранее несколько клубов выступили с такой инициативой, которая была согласована в ходе сегодняшнего совещания клубов.

Представители «Спартака» не принимали участия в совещании клубов РПЛ якобы из-за каких-то своих внутренних заседаний, но голос Леонида Федуна в любом случае не оказался бы решающим: за введение моратория проголосовали со счетом 10:5. Против были «Зенит», «Сочи», ЦСКА , «Динамо» и еще один клуб, название которого инсайдерам выяснить не удалось.

Важно понимать, что согласованное решение клубов РПЛ не имеет законодательной силы, однако большинство голосов в пользу моратория на внутреннем голосовании лиги означает, что вопрос выходит на новую орбиту и будет рассмотрен на заседании исполнительного комитета РФС 23-го марта. Если исполком РФС одобрит запрос РПЛ , вот тогда мораторий вступит в силу.

Расширение Премьер-Лиги до 18 команд

На совещании клубов РПЛ также обсуждался вопрос о расширении Премьер-Лиги до 18 команд, однако по этому вопросу договориться не удалось, мнения разделились. Впрочем, это и не столь важно. РПЛ не является закрытой лигой, это высший дивизион российского футбола с обновляемым составом. Следовательно, текущий состав участников РПЛ не имеет полномочий для принятия судьбоносных решений о расширении, сокращении, исключении или включении в число участников тех или иных клубов.

Другой дело, что клубы РПЛ могут иметь или не иметь согласованную позицию по тому или иному вопросу. По мораторию договорились, а единого мнения по расширению нет, хотя вполне очевидно, что два этих решения прочно связаны: понятно желание клубов РПЛ защититься от понижения в классе по итогам турбулентного сезона, однако мораторий на вылет без расширения ущемляет права лидеров ФНЛ , которым придется отказать в повышении.

Насколько могу судить, решения РФС по обоим этим вопросам неразрывны: либо будет мораторий на вылет с расширением РПЛ до 18 команд, либо система повышения/понижения останется без изменений. Но при любом решении почти наверняка жертвой снова падут стыковые матчи между 13-й и 14-й командами РПЛ и 3-й и 4-й командами ФНЛ . Помните, когда они в последний раз проводились? В сезоне 2018/19, тогда «Уфа» и «Крылья Советов» отстояли свое право выступать в элитном дивизионе в играх с «Томью» и «Нижним Новгородом» соответственно.

За расширение РПЛ . Александр Мостовой:

О расширении Лиги я ещё недели две назад говорил, после того как стало ясно, что нас отовсюду исключили. Хотя о 18 командах говорил ещё лет пять назад: страна с населением 150 с лишним миллионов, и не может сделать 18-20 команд? Просто нужно было правильно распределить всё, к сожалению, у нас не так, потому команды и пропадали. Почему нельзя было сделать это пять-шесть лет назад? Что мешало иметь в самой большой стране 18 команд? Отговорки всегда были: финансирование, что-то ещё. Конечно, когда финансы есть у пяти команд.

Против расширения РПЛ . Зарема Салихова:

Категорически против расширения. Если 2 команды не вылетят в этом году, это нарушение спортивного принципа. Клубы становятся просто массовкой для чемпиона. Мы хотим получить по качеству турнир уровня ФНЛ ? Понимаю, что лига хочет больше матчей, но лучше придумать ещё один турнир или дополнительное соревнование для первой десятки. Расширение лиги приведёт к снижению зрелищности и дальнейшему падению доходов клубов. Наш чемпионат ещё больше потеряет в качестве. РФС надо выбивать налоговые льготы для клубов. А ещё самое время сделать все возможное, чтобы закон о пиве — как о продаже пива на стадионах так и о рекламе алкогольного пива — был принят в кратчайшие сроки. Эти меры реально бы помогли всем. Говорим об этом уже год как минимум. Когда если не сейчас?

Дополнительное трансферное окно

Еще одна тема, которая обсуждалась на совещании клубов РПЛ — открытие дополнительного трансферного окна в марте-апреле в ответ на разрешение ФИФА легионерам приостанавливать контракты с российскими командами. Больше всех пострадал «Краснодар», из «Ростова» уходят пять иностранцев, есть потери и у других клубов.

Согласно директиве ФИФА , у легионеров есть право в одностороннем порядке приостановить контракты с клубами РПЛ до 7-го апреля. Изменить это нельзя, но можно принять ответные регулирующие меры. Правда, по-настоящему хороших решений этой проблемы нет, потому что дополнительное окно приведет к «грабежу» ФНЛ , откуда растащат лучших футболистов.

Отсутствие реакции тоже недопустимо, так что какое-то решение РФС принять придется. Возможно, найдут половинчатую меру вроде разрешения на досрочное возвращение из аренд своих футболистов, хотя это тоже ударит по чьим-то интересам и продолжит порочный круг. Любое решение этого вопроса породит недовольных, так что РФС придется постараться, чтобы найти наиболее взвешенное решение.

Введение потолка зарплат

Некоторые клубы РПЛ в качестве защитной меры от санкций предлагают зафиксировать курс евро и ввести потолок зарплат для футболистов. Фиксирование курса валюты, в которой начисляется зарплата игрокам и тренерам, используется уже давно, эти условия прописываются непосредственно в контрактах, а клубы РПЛ могут только договориться об отметке, которой будут придерживаться все.

Что касается потолка зарплат, но говорить о его появлении преждевременно, потому что есть действующие контракты, которые подписывались в другой экономической реальности, но их необходимо соблюдать. Вот если летом случится массовый исход легионеров, и случится некая перезагрузка российского футбола, тогда всех оставшихся накроет расписным потолком.