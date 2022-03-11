Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПравила футбола и реформыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Клубы РПЛ не обсуждали возвращение к схеме «весна-осень»

вчера, 19:06

Команды Российской Премьер-Лиги на совещании в пятницу не обсуждали возвращение к проведению чемпионата по схеме «весна-осень». Об этом сообщил источник в одной из команд.

Вопрос о возвращении к схеме «весна-осень» не обсуждался. Вопросы о лимите на легионеров и увеличении числа участников РПЛ до 18 команд также почти не обсуждались на совещании. Было принято решение вернуться к ним на общем собрании 22 марта.

Все новости
Источник: tass.ru Фото: Артем Гусев - Soccer.ru
«Оренбург» выступил за расширение Российской Премьер-Лиги
Вчера, 21:35
Мораторий на вылет и расширение РПЛ до 18 команд. Перемены, которые ждут российский футбол
Вчера, 19:08Александр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии5
СлухиРПЛ могут расширить и ввести мораторий на вылет команд в ФНЛ
Вчера, 10:39
В финальной части Евро могут сыграть 32 команды. УЕФА пытается убить главную идею ФИФА
09 мартаВадим Багров в блоге За и противКомментарии7
УЕФА хочет расширить число участников Евро до 32 команд с 2028 года
09 марта
СлухиРоссия ведёт переговоры о создании спортивных лиг со странами СНГ и БРИКС
05 марта
Сортировать
Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 23:27
Кто там пел из либералов?).
"Не нужно прогибаться под изменчивый мир.
Пусть лучше он прогнётся под нас".
ринат1982
ринат1982 ответ beefs (раскрыть)
вчера в 21:02
пиво попить , анекдоты поколоть
beefs
beefs
вчера в 20:57
интересно, а зачем собирались?...
Gahi
Gahi ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:40
Согласен с Вами, но о будущем действительно лучше побеспокоиться загодя, чтобы потом не было поздно догонять остальных. "Готовь сани летом, а телегу зимой". Удачи
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 20:26
Когда вопрос о еврокубках станет для нас актуальным. произойдет радикальное изменение климата на Земле и будет без разницы "весна - осень" или " осень-весна"
lotsman
lotsman
вчера в 20:26
Зачем сейчас куда то переходить?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:14
А какой смысл был в совещании , если ничего не обсуждали ?
1. Доклад
2. Фуршет
3. Разное
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:55
а надо было
Gahi
Gahi
вчера в 19:48
Это плохо что не обсуждали переход чемпионата на схему "весна-осень", можно было хотя бы обменяться мнениями до 22 марта где на общем собрании РПЛ окончательно определиться по этому вопросу. Чтобы потом не возвращаться к нему списывая все на неудачи команд суровыми погодными условиями. Это очень важно как для чемпионата так и для болельщиков, которые заждались достойной игры клубов в еврокубках и побед как этого смогли добиться ЦСКА-2005 и Зенита-2008. Так что в следующем году исполнится 15 лет от последнего выхода команды РПЛ в финал еврокубка, как собираются исправлять ситуацию "прозаседавшиеся" мы узнаем уже скоро.
"Они на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
а остальное
там".
Сп62
Сп62
вчера в 19:46
А что же тогда обсуждали?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:45
А может быть и зря!
particular
particular
вчера в 19:15
Раз уж всё идёт поперёк борозды, то, может пора подумать о своих особенностях и предпочтениях, вне зависимости от устремлений дружественного запада...
izrafel
izrafel
вчера в 19:10
А может быть и стоило об этом поговорить
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 19:08
Эх, да нет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 