Клубы РПЛ не обсуждали возвращение к схеме «весна-осень»

Команды Российской Премьер-Лиги на совещании в пятницу не обсуждали возвращение к проведению чемпионата по схеме «весна-осень». Об этом сообщил источник в одной из команд.
Вопрос о возвращении к схеме «весна-осень» не обсуждался. Вопросы о лимите на легионеров и увеличении числа участников РПЛ до 18 команд также почти не обсуждались на совещании. Было принято решение вернуться к ним на общем собрании 22 марта.
"Они на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
а остальное
там".
"Они на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
а остальное
там".