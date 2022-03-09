В финальной части Евро могут сыграть 32 команды. УЕФА пытается убить главную идею ФИФА

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вчера, 16:05

Контратака на ЧМ раз в два года.

Чеферин воюет с Инфантино, поэтому забрасывают друг друга идеями, которые призваны перетянуть одеяло с УЕФА на ФИФА , или обратно. Отсюда Суперлига 2.0, из-за которой явно торчат уши неких спонсоров, связанных не только с грандами, но и с чиновниками из ФИФА . Также пытаются создать новый Клубный ЧМ , а еще добавить в расписание ЧМ раз в два года.

УЕФА понимает, что от этого пострадает их «дойная корова» — чемпионат Европы. И чтобы получить больше голосов на будущих выборах, Чеферин планирует с 2028 года расширить число участников финальной части. Совсем недавно кубок Европы разыгрывали всего шестнадцать команд, а через шесть лет могут получить вдвое больше. Но такое предложение требует взвешенной оценки.

За новый формат Евро

1. Интересы команд «второго эшелона». Если посмотреть на февральский рейтинг ФИФА , то Румыния, Ирландия, Северная Ирландия, Греция, Финляндия, Босния и Герцеговина, Исландия, Словения, Албания, Северная Македония, Болгария и Израиль ниже 24-го места среди европейских сборных. О том, нужны ли эти команды на Евро, поговорим чуть ниже. А здесь констатируем, что грузины, армяне или казахи заинтересованы в расширении финальной части Евро до 32 сборных. Для них это исторический шанс дебютировать на подобном турнире.

2. Возможность реформировать отбор. Еще одна опция, когда надо отсеять совсем немного сборных накануне финальной части, заключается в том, что можно подумать о формате отбора. Зачем загонять элитные команды в широкие группы с «карликами»? Исход матчей понятный, отбор для Бельгии, Франции, Англии и так далее превратился в формальность. Возможно, логичнее придумать систему, при которой 20 команд получат путевки в обновленном интересном групповом турнире, но вот еще двенадцать – через Лигу Наций, которой тоже нужен какой-то смысл.

3. Увеличение прибыли для федераций. Конечно же, расширение нужно, чтобы увеличить прибыль УЕФА . А еще пригодятся премиальные не только для португальцев или датчан, но и для армян или израильтян. ФИФА тоже планирует увеличивать отчисления, если получится продавить идею с ЧМ раз в два года. Парадоксально, что Чеферин против предложения Инфантино из-за нагрузки на футболистов, но сам предложил добавить команд на Евро-28. Политики они такие, думают только о себе.

4. Удобный формат финальной части и плей-офф. Когда 24 команды, то некоторые путевки зависят от результатов других сборных. А когда восемь групп по четыре участника, то каждый сыграет по три матча, а затем стартует первая стадия плей-офф. Причем она не будет дополнительной, мало разницы между 24 сборными и 32, если из групп выходят по две команды, а не по две-три, как сейчас. Кстати, тоже аргумент – увеличение нагрузок не будет таким уж большим. Сейчас 6 групп, а планируют 8. Количество матчей для конкретной команды не изменится – по три в группах, а дальше плей-офф.

Против нового формата Евро

1. Общественное мнение. Не то чтобы этот аргумент кого-то останавливал. Но народ в большинстве своем негативно относится к подобным идеям. Не понравился ход с запуском новых сборных на ЧМ и проведением турнира раз в два года, чтобы Инфантино больше зарабатывал и дружил с крутыми автократами по всему миру. Не очень тепло встретили идею УЕФА превратить Евро в кубок ярмарок для сборных, которым нужны дополнительные путевки, чтобы впервые попасть на турнир.

2. Снижение общего уровня турнира. Нет сомнений, что Дания и Швейцария – топовые команды. По всем футбольным аспектам. Но есть сомнения, что Шотландия или Израиль принесут Евро-2028 много ярких красок. С одной стороны, середняки подросли – гляньте, как выглядит Финляндия. Но не сказать, что за крепкими командами, вроде Венгрии, стоят сборные, которые могут усилить финальную часть турнира. Названные выше команды, которые выиграю от нового формата – середняки.

3. Футбольное сообщество и клубы. Клубы протестуют по понятным причинам – выше риск получить травмированного футболиста. Игроки сборной Ирландии летом могли сидеть дома, а так поедут на Евро-2028. Официальные профессиональные союзы игроков тоже не в восторге от идеи, хотя преждевременно козыряют аргументом про увеличение нагрузок. Возможно, УЕФА разменяет 32 сборные в финальной части на новый формат отбора, который освободит супервезд от бессмысленных погромов маленьких сборных.

4. Растет раскол между УЕФА и ФИФА . Инфантино зашел с идеей о турнире раз в два года, прекрасно понимая, что таким образом убьет Евро. Надо играть турнир со смещением на год, головная боль для УЕФА и для команд. Приходится выбирать. Теперь, если Чеферин выдаст 32 путевки на Евро, то в ФИФА скажут – раз так, то раздадим свои путевки на новый ЧМ представителям других континентов. И это плохо, поскольку война между организациями вредит футболу. Настоящая проблема в том, что у Старого Света пока мало путевок на мундиали. Вот где не хватает классных игроков и сборных каждый раз. На Евро 24 участника, и это похоже на оптимальное количество, невзирая на перекос формата в сторону общей таблицы для третьих мест.

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Уже сейчас, когда 24 участника, почти все приличные команды проходят отбор. Но заметно, что пытаются обезопасить себя от таких потерь, как Нидерланды в позапрошлый раз. Гранды получат упрощение пути, сборные уровня российской – дополнительные гарантии, а команды, вроде Армении или Казахстана – исторический шанс. Идея не самая ужасная, если не живете в развитой футбольной стране, но болеете за свою национальную команду, которая растет.

Но и не прекрасная мысль для футбола. Чем меньше участников – тем выше шансы на равные матчи. Запустив тех, кого можно легко вынести, не сделают групповой турнир интереснее. Впрочем, цель УЕФА понятная – и деньги, и безопасность для таких сборных, как Словакия, Польша, Россия, Турция или Венгрия. Вся эта затея ради них, чтобы проще было оказаться в группе с более слабыми командами и получить шанс выйти в плей-офф, где уже будут ждать итальянцы, французы или немцы, чей путь упростят еще сильнее.

С другой стороны, любой кубковый турнир, вроде Лиги чемпионов, серьезно разгоняется как раз в плей-офф. Будут и противники идеи, и ее сторонники, и пока еще есть время для дискуссии.