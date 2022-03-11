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«Оренбург» выступил за расширение Российской Премьер-Лиги

вчера, 21:35

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин выступил за расширение РПЛ.

С учётом всех обстоятельств, которые имеют место на сегодняшний день, необходимо расширить РПЛ до 18 команд. Две первые команды из ФНЛ выходят напрямую, а клубы, занявшие третье и четвёртое место, играют стыковые матчи с 15-м и 16-м местом из РПЛ. В прошлом году мы уже предлагали расширение, когда с нами случилось фиаско — в то время никто не хотел слушать. Тему давно муссируют, наверняка междусобойчики и определённые обсуждения в РПЛ уже были.

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Оренбург
Источник: championat.com
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Все комментарии
ОПС
ОПС
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Не надо расширения
Loko57
Loko57
вчера в 23:49
Ключевое слово "фиаско", достали уже эти фиаскИ- то денег нет, то стадионов!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:35
Пусть будет так, теперь у наших клубов будет много времени играть междусобойчики
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:54
За Аланию переживают !!!☝😉
Cat01
Cat01
вчера в 22:13
Им так удобно
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:59
А зачем это им? Итак выйдут
beefs
beefs
вчера в 21:58
началось, первый пошел...
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:50
Оренбург и так себе место в РПЛ завоюет
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 21:38
Неожиданно, конечно!!!
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