«Оренбург» выступил за расширение Российской Премьер-Лиги

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин выступил за расширение РПЛ .

С учётом всех обстоятельств, которые имеют место на сегодняшний день, необходимо расширить РПЛ до 18 команд. Две первые команды из ФНЛ выходят напрямую, а клубы, занявшие третье и четвёртое место, играют стыковые матчи с 15-м и 16-м местом из РПЛ . В прошлом году мы уже предлагали расширение, когда с нами случилось фиаско — в то время никто не хотел слушать. Тему давно муссируют, наверняка междусобойчики и определённые обсуждения в РПЛ уже были.