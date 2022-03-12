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Кержаков: «Меня не волнует, будет ли введён мораторий на вылет в ФНЛ»

вчера, 20:24
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 0Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился мыслями после ничьей с «Уфой» (0:0) в матче 21-го тура РПЛ.

Игра получилась равной. До игры все примерно представляли, какой рисунок ожидается и что будет происходить на поле. Ожидания оправдались. Равная игра получилась.

Ради чего сейчас играют команды, учитывая, что никто в этом сезоне, скорее всего, вылетать не будет? У нас есть чемпионат, есть регламент. У нас задача сейчас — не вылететь. Ради этого мы и играем. Не знаю, будет или не будет введен этот мораторий. Меня это не волнует. У меня есть конкретные цели. А во-вторых, не от меня это все зависит.

Сегодня команды сыграли на 70 процентах точных передач? Длинные передачи не всегда бывают точными. Такая манера игры наших соперников. Мы понимали, что будет борьба. Хотели опустить мяч вниз. У нас неплохо в первом тайме получалось. Но когда ход встречи диктует ответственность за результат, тогда футбол упрощается. Все зависит от уровня подготовленности футболистов и от того, как они справляются с психологическим давлением на поле. Так было всегда. Не первый раз команды из нижней части таблицы играют в таком стиле. Нам тоже хочется играть красиво.

Ранее был определен лучший игрок матча «Уфа» — «Нижний Новгород».

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Все комментарии
Loko57
Loko57
вчера в 23:03
Как то непонятно что именно от него не зависит. По-моему, вылет как раз во многом зависит от тренера...
berda2003
berda2003
вчера в 21:16
надеется вернуться в зенит ещё одним заместителем гендира по вопросам развития очень молодой молодёжи...
shlomo
shlomo
вчера в 21:05
Ну а что думать то.... еще играть и играть
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:00
Керж думает о воробьях которых он не сбил.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:53
Керж боец и будет биться до последнего.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 20:37
Надо играть, а не думать о подачках.
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