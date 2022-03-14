Альтернатива Холанду. На радарах «Барсы» десятки форвардов, но нет того самого

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вчера, 17:26

Длинный шорт-лист.

Желание каталонского клуба любой ценой подписать Эрлинга Холанда, как заверяет пресса, на фоне проблем с финансами выглядит двояким. С одной стороны, проиграть «Барса» может только в том случае, если норвежец не сможет показать свои привычные показатели или столкнется с травмами, все-таки профессионализм юристов клуба отмечают многие, вряд ли они допустят ошибку в расчетах и на клубе скажется это подписание, даже в многолетней перспективе. С другой стороны, приобрести Холанда, судя по всему, также пытаются «Ман Сити» и «Реал», конкуренция с которыми на данный момент вряд ли возможна по части зарплаты.

Именно из-за отсутствия уверенности в некой платежеспособности «Барсы» СМИ сообщают об альтернативных вариантах для каталонского клуба. Президент Лапорта дал понять, что на данный момент финансовая устойчивость «блауграны» не позволяет разгуляться:

Нам нужно думать о сохранении клуба. Мы улучшили экономическую ситуацию, но нужно завершить работу над ней. Не будем заключать сделки, которые могут поставить клуб под угрозу.

Некоторые источники сообщают, что переговоры «Барсы» со стороной Холанда уже провалены, так как Эрлинг договорился с «Ман Сити». В прессе же список альтернатив Холанду увеличивается с каждым днем.

Карим Адейеми

Помимо «Барселоны», нападающего «РБ Зальцбург» рассматривает и «Реал». Трансфер 20-летнего игрока может обойтись покупателю в 40 млн евро.

В текущем сезоне Карим сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 4 ассиста. Контракт с «Зальцбургом» — до лета 2024 года.

Александр Ляказетт

Назвать 30-летнего француза реальной альтернативой Холанду язык вряд ли повернется, скорее это запасной вариант из самой глубины шорт-листа, если договориться не получится ни с перспективными, ни со звездными.

Текущая трансферная стоимость Ляказетта на Transfermakt составляет 20 млн евро. В июне 2019-го его оценивали в 70 млн.

Почему Александр вообще рассматривается «Барсой»? Все просто — истекающий контракт. Летом Ляказетт станет свободным агентом, если не договорится с «Арсеналом», однако такой вариант, по заверениям инсайдеров и СМИ , практически невозможен.

В текущем сезоне француз сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 8 ассистов.

Александер Исак

Шведский форвард из «Реала Сосьедад» якобы нравится Хави. В этом сезоне он провел во всех турнирах 32 матча, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает 22-летнего Исака в 40 миллионов евро.

Конкуренцию «Барсе» могут составить «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Патрик Шик, Дарвин Нуньес, Андре Силва

Об этой троице сообщил Diario Sport. 26-летний чех Шик идет на 2-м месте в топе бомбардиров текущего сезона Бундеслиги — 20 голов в 20 сыгранных матчах. На Transfermakt его цена — 40 млн евро. Контракт с «Байером» — до лета 2025 года.

22-летний Нуньес из «Бенфики» провел 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 2 ассиста. Уругваец с 20 голами возглавляет гонку бомбардиров в Примейре. Стоимость — те же 40 млн. Контракт — до лета 2025-го.

Силва, стрельнувший в прошлом сезоне в составе «Айнтрахта», летом 2021 года подписал контракт с «РБ Лейпциг». В этом сезоне сыграл в 34 матчах, забил 15 голов и сделал 8 результативных пасов. Стоимость оценивается в 38 млн евро.

Мохамед Салах

29-летний египтянин не является классической девяткой, впрочем, как утверждают испанские СМИ , Хави и руководство «Барсы» выделяют в нем в первую очередь универсальность и считают, что Мо способен обеспечить 30 голов за сезон. Помимо этого, подписание Салаха точно обойдется дешевле, чем переход Холанда.

Источники утверждают, что «Барселона» уже общалась с агентами Салаха, диалог прошел позитивно. Мохамед в свою очередь открыт к возможному переходу. Английская пресса ранее сообщала о трудностях в переговорах с «Ливерпулем» касательно продления контракта.

В нынешнем сезоне Салах сыграл в 35 матчах во всех турнирах и забил 28 голов. Стоимость на Transfermakt — 100 млн евро. Соглашение с «Ливерпулем» — до лета 2023 года.

Роберт Левандовски и Ромелу Лукаку

Наверное, варианты ради вариантов. О планах на поляка и бельгийца сообщил As. По большому счету, инсайдеры могут связать с интересом «Барселоны» практически любого форварда на планете — перспективного, опытного, звездного, с истекающим контрактом и так далее. Полета для фантазии хватит с головой. Представить Левандовски и Лукаку в «Барсе» можно без проблем, какие бы минусы для клуба или для самих игроков не возникли, плюсов явно больше.

Вывод

«Барселона» явно рассматривает Холанда как медийную бомбу, именно этот фактор ставят на первое место, особенно на фоне предстоящего трансфера Мбаппе в «Реал». Бомбардирские данные норвежца сейчас воспринимаются как должное, но голы в футболке «Барсы» станут для футбольного сообщества другим измерением. Из всего списка альтернативных вариантов конкурировать с кандидатурой Холанда, наверное, может только Салах. Амплуа другое, но если приоритет не в «девятке», то фанаты меньше рады не будут. Подписание Холанда могло бы стать для каталонцев фурором и символом возрождения одного из самых устрашающих клубов планеты. Салах — крутой вариант, если не срастется с норвежцем, и не более. Компашка уровня Адейеми, Ляказетта, Шика, Силвы и Нуньеса по большому счету в «Барсе» уже есть.