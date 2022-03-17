«Барсе» нужна победа в Стамбуле, «Монако» и Головину — реванш. Лига Европы в ожидании четвертьфиналистов

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вчера, 18:35

Кто присоединится к «РБ Лейпциг»?

Первый четвертьфиналист Лиги Европы известен

«РБ Лейпциг» и Доменико Тедеско вышли в 1/4 финала Лиги Европы без борьбы, за них со «Спартаком» разобрался УЕФА , отстранивший «красно-белых» от участия в плей-офф. Остальные четвертьфиналисты определятся в семи ответных матчах 1/8 финала сегодня вечером. На кого ставите? И верите ли в камбэки и сенсации?

«Црвена Звезда» — «Глазго Рейнджерс»

Первый матч: наиболее слабые признаки жизни интриги наблюдаются в этом противостоянии, ведь первый матч завершился крупной победой «Рейнджерс» со счетом 3:0, причем два мяча команда Джованни ван Бронкхорста забила уже к 15-й минуте. «Црвена Звезда» не заслужила разгром, но так бывает, когда упускаешь один момент за другим, а соперника реализация не подводит. Самый реальный шанс вернуться в игру сербы упустили в первом тайме, когда Александр Катай не реализовал пенальти.

Любопытный факт: главные тренеры команд Джованни ван Бронкхорст и Деян Станкович классно играли в футбол, в том числе за «Рейнджерс» и «Црвену Звезду», которыми сейчас руководят. А еще у обоих есть победы в Лиге чемпионов: ван Бронкхорст выиграл главный клубный турнир с «Барселоной» в 2006-м, а Станкович был частью триумфального «Интера» в 2010-м.

Прогноз «Соккер.ру»: «Црвена Звезда» добьется домашней победы, но не камбэка в противостоянии.

«Монако» — «Брага»

Первый матч: «Брага» открыла счет на 3-й минуте домашнего матча, а закрыла на 89-й. Голы в начале и концовке обеспечили португальцам уверенную победу над «Монако» — 2:0. Александр Головин вышел на замену на 58-й минуте.

Любопытный факт: все три матча «Браги» в плей-офф Лиги Европы завершились победами домашних команд со счетом 2:0. В гостях «Брага» проиграла «Шерифу», а дома взяла реванш с тем же счетом, чтобы выиграть по пенальти.

Прогноз «Соккер.ру»: у «Монако» есть ресурс, чтобы перевернуть ход дуэли с «Брагой». Поверим в победу монегасков в два мяча в основное время?

«Лион» — «Порту»

Первый матч: «Лион» добился минимальной победы над «Порту» в гостях благодаря голу Лукаса Пакеты на исходе часа игры. «Драконы» владели игровым преимуществом, но мяч не шел в ворота, да и Антони Лопеш был хорош: португальский вратарь «Лиона» совершил 6 сэйвов.

Любопытный факт: главный тренер «Лиона» Петер Бош выиграл 3 из 3 встреч у «Порту» и Сержиу Консейсау (две с «Байером», одну с «Лионом»).

Прогноз «Соккер.ру»: «Порту» не из тех, кто сдается, но сейчас все против португальской команды: домашнее поражение, травма Пепе и дисквалификация Отавио, неудобный для Консейсау оппонент Бош. Читается ничья или аккуратная победа «Лиона».

«Айнтрахт Ф» — «Бетис»

Первый матч: «Айнтрахт,», как и «Лион», стартовал в 1/8 финала с гостевой победы в один мяч. Немцы выиграли у испанцев 2:1, а забивали серб, француз и японец. Все голы на «Бенито Вильямарин» уместились в 32 минуты.

Любопытный факт: в текущем розыгрыше Лиги Европы «Бетис» сыграл уже три матча против немецких клубов и не одержал ни одной победы. До поражения от «Айнтрахта» в плей-офф были два матча с «Байером» на группой стадии (1:1 и 0:4).

Прогноз «Соккер.ру»: «Айнтрахт» после трех поражений выдал серию из трех побед, в то время как у «Бетиса» всего одна победа в последних шести матчах. Не похоже, что текущая форма позволяет команде Мануэля Пеллегрини рассчитывать на гостевой камбэк. Дальше пойдет «Айнтрахт».

«Байер» — «Аталанта»

Первый матч: один из самых ярких еврокубковых матчей прошлой недели выдали «Аталанта» и «Байер», итальянский клуб выиграл 3:2 и оставил открытым вопрос о том, кто выйдет в четвертьфинал.

Любопытный факт: в составах команд много футболистов с опытом выступлений в РПЛ : полузащитник сборной России Алексей Миранчук и экс-спартаковец Марио Пашалич в «Аталанте», бывшие зенитовцы Андрей Лунев и Сердар Азмун в «Байере». К сожалению, не всех увидим сегодня на поле.

Прогноз «Соккер.ру»: «Аталанта» доминировала в домашнем матче, но «Байер» может ответить тем же на своем поле. Здесь возможен только прогноз «пальцем в небо». Предположу, что «Аталанта» не упустит преимущество, а матч завершится результативной ничьей.

«Вест Хэм» — «Севилья»

Первый матч: минимальное поражение — подарок небес для «Вест Хэма», который на «Рамон Санчес Писхуан» в основном отсиживался в обороне. Свой единственный гол «Севилья» забил после изящного розыгрыша стандарта: Акунья красиво вывел на удар Эль-Хаддади.

Любопытный факт: «Севилья» — рекордсмен турнира по количеству побед (6), а «Вест Хэм» впервые в истории играет в плей-офф Лиги Европы. Между близкими по возможностям клубами огромная пропасть в еврокубковом опыте.

Прогноз «Соккер.ру»: у «Вест Хэма» есть характер, команда Дэвида Мойеса не сдастся без боя. Думаю, у этого противостояния неплохие шансы уйти в дополнительное время. Впрочем, «Севилья» остается фаворитом, тем более на фоне растущего отставания от «Реала» в чемпионате Испании должны делать ставку на Лигу Европы, которую не раз покоряли.

«Галатасарай» — «Барселона»

Первый матч: игра на «Камп Ноу» завершилась нулевой ничьей, которую «Галатасарай» выстрадал и вымучил. Соотношение ударов — 16:3 в пользу «Барсы», 4:1 по попаданиям в створ.

Любопытный факт: «Галатасарай» выиграл только 1 из 9 официальных матчей у «Барселоны». Знаменательный результат добыт четверть века назад, а в новом столетии у «Галатасарая» 5 матчей без побед против «Барсы».

Прогноз «Соккер.ру»: Хави назвал ответный матч против «Галатасарая» финалом, в котором необходимо побеждать. Будет чудом, если турки устоят снова. «Барса» одержит уверенную победу.

Ожидаемые четвертьфиналисты: «РБ Лейпциг», «Рейнджерс», «Монако», «Лион», «Айнтрахт», «Аталанта», «Севилья» и «Барселона».