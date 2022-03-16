У «Ювентуса» 12 матчей без поражений подряд. Цель Аллегри – финал Лиги чемпионов

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вчера, 22:24

Мечтают повторить футбольный опыт «Челси».

Возрождение «Ювентуса» как чемпиона Италии после прошлого года, когда стали лишь четвертыми в чемпионате, не будет через год-другой сюпризом. Сейчас тоже лишь четвертые в текущей таблице, но немножко отскочили от «Лацио» и «Аталанты», ведь конкуренты частенько теряли очки.

Заодно подошли вплотную к тройке лидеров, ведь отказываются проигрывать в Серии А пару месяцев. Интересно оценить аргументы в пользу и против возвращения «Ювентуса» как одного из главных кандидатов в чемпионы. Особенно на фоне разговоров и параллелей, как у бывшего хавбека клуба Массимо Мауро:

«Челси» тоже не был фаворитом, когда выигрывал Лигу чемпионов. Возможно, был в топ-7. Но они оказались сплоченными и собранными. Доказали, что отличная защита – ключ к тому, чтобы опровергнуть ожидания. У «Ювентуса» может получиться так же. Но они должны быть идеальными в защите, ведь среди фаворитов «Бавария», «Манчестер Сити» и «Реал». Надеюсь, туринцы тоже в гонке.

За возрождение. Класс Массимо Аллегри

Тяжело назвать труд Массимиллиано после возвращения простым, зато виден уровень наставника. В сложнейшей ситуации справляется, учит команду набирать очки через боль и пот. Видно, что иногда «Ювентус» ниже классом, чем их наставник, который выиграл немало титулов, а в «Реал» или АПЛ не попал, поскольку слаб в изучении иностранных языков. Но когда итальянская команда догонит мысли наставника, когда сам Аллегри будет в ударе и в хорошем настроении, то могут вернуться в большую гонку в Серии А. Да и в Лиге чемпионов тоже, мечтать ведь не вредно. Особенно если остаешься величиной на родине и можешь приглашать талантливых новичков.

Против возрождения. Ошибки Недведа и Аньелли

В мае прошлого года погнали Паратичи, Фабио очутился под крылом у Леви в Лондоне. Возит Конте трансферную «контрабанду», контракты Кулусевски и Бентанкура. Старые связи для итальянцев – священная штука, но не всегда ходы Недведа и особенно Андреа Аньелли правильные. Достаточно одного слова – Суперлига, чтобы стало понятно, как на каком-то этапе развития великого клуба ставленник могущественного международного клана заигрался в диктатора, любой шаг которого по умолчанию удачный. А ведь не все ходы срабатывали.

За возрождение. Серия из 12 матчей без поражений

Когда говорим о Серии А, то получается пятнадцать туров без единой крупной осечки. Но на этом отрезке «Торино», «Аталанта», «Милан», «Наполи» и «Венеция» получали мировые против туринцев. Очки бывшие чемпионы теряли частенько. И одновременно после домашнего поражения от «Аталанты» — Сапата сумел огорчить бывших чемпионов, команда Аллегри не знает горечи поражений, хотя до конца октября проиграли четырежды. А если перейти к матчам всех турниров, то набралась серия из 12 игр без поражений. Последний раз неудачу переживали в январе, когда в финале Суперкубка Италии на гол Маккенни ответили Лаутаро Мартинес и Алексис Санчес, но уже в добавленное время. Формально и там была мировая, которая только в самом конце стала поражением.

Против возрождения. Игра команды в обороне

Чемпионский «Ювентус» не был великим, так и не выиграли тем составом Лигу чемпионов ни с Пирло, ни с Роналду на борту. Зато тот коллектив был невероятно успешным. Благодаря Буффону, Бонуччи и Кьеллини оборона стала одним из символов. Не будем врать, что это лучшая защита в истории «кальчо», поскольку это неправда. «Ювентус» не был «автобусом» всегда и везде, хотя от печки сыграть умели. А вот сейчас достаточно семнадцати опасных атак с ударами на ворота Щесны от «Сампдории» и с нереализованным пенальти – поляк снова «потащил», чтобы понять, насколько далека защита с Ругани и Де Лигтом от старых стандартов.

За возрождение. Состав и уровень мастерства

Не будем врать, что сейчас «Ювентус» такой, как был раньше. Нет, хуже. Дело не в Роналду, на которого излишне полагались – замечание одновременно и Бонуччи, и Кьеллини. Джорджо как-то в начале сезона вообще заявил Аллегри, что не видит на поле команду. Но ближе к весне она появилась. Не самая зрелищная, но упрямая. Щесны – хороший вратарь. Данило сыграет на любой позиции в защите. Куадрадо намного талантливее, как ассистент, чем можно было подумать еще пару лет назад. У Мораты не всегда унылое настроение и установка на провал. Локателли интересно в плей-офф Лиги чемпионов, новый для этой стадии человек. Да и в рамках Серии А вот эта команда последнее слово не сказала. Много народу в лазарете – Кьеза, Бонуччи, Закария, Маккенни, Алекс Сандро, есть проблемы у Дибалы и Кьелини. Но даже без них можно переиграть «Вильярреал», если Эмери не придумает какое-то тренерское коварство.

Против возрождения. Потери денег и мотивации

«Ювентус» в былой сытой жизни играл на 1:0 по принципу «Челси» Моуриньо, потому что мог себе это позволить. «Ювентус» сейчас бывает скучным и скупым на яркие атаки, поскольку ничего толком не получается. При этом они довольно эффективные, могут быть меткими. Но по качеству созданных моментов не лидеры, застряли между «Наполи» и «Сассуоло», ведь главный герой по умолчанию – Дибала, может уйти из команды. Мората рвался в «Барселону». Щесны пытались заменить на Доннарумму, и поляк это знает. Де Лигту не все нравится. Артут не сразу вписался. И вот на фоне такого количества историй о мотивации и желании работать на «Ювентус» появляется еще и вопрос денег.

Аньелли заговорил о Суперлиге, поскольку у туринцев копились долги, терпели убытки. Снова был скандал, ведь клуб обвиняли в махинациях с финансами. И хотя пока дальше угроз об исключении из Серии А не дошло, футболисты привычно знают больше. Пока они не похожи на сплоченный единой целью коллектив, как «Челси» в прошлом году. И Аллегри пока не тот весенний уязвленный парижанами Тухель, так что «Ювентус» застрял между тяжкой судьбой павшего чемпиона, как у бедняг из «Манчестер Юнайтед», и историей о возвращении короля.