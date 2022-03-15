МЮ ставит на ярость Роналду в матче с «Атлетико». Неудачники сезона разыграют путёвку в 1/4 ЛЧ

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вчера, 15:06

В игре останется только один.

В Мадриде «Манчестер Юнайтед» спас 19-летний Эланга

Противостояние «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» началось с ничьей в пользу англичан на «Ванда Метрополитано». Во-первых, ничья на выезде в плей-офф Лиги чемпионов — это всегда хороший результат. Во-вторых, исходя из того, как складывалась игра, такой результат стал большой удачей для МЮ . «Атлетико» начал активно и уже на 7-й минуте Жоау Фелиш открыл счет. На перерыв хозяева могли уходить при счете 2:0, но Врсалько не попал в ворота с близкого расстояния.

В первом тайме «Манчестер Юнайтед» выглядел ужасно, во второй половине команда Ральфа Рангника слегка преобразилась, на 80-й минуте вышедший на замену Энтони Эланга спас манкунианцев от поражения. 1:1 по такой игре — прекрасный счет для МЮ , нанесшего всего лишь 7 ударов по воротам Яна Облака (у «Атлетико» 13 ударов). Согласно модели ожидаемых голов, у «Атлетико» 1.66 xG, а у МЮ — 0.41 xG., то есть из логики матча скорее вытекал счет 2:0, а не 1:1. Футбол не является точной наукой, за это его и любят.

«Ман Юнайтед» и «Атлетико» — неудачники сезона 2021/22

Надеюсь, это утверждение никого не покоробит, ведь очевидно, что «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» проводят этот сезон ниже уровня ожиданий. «Атлетико» взобрался на вершину Ла Лиги в прошлом году, но столкнулся с кризисом идей и философии Симеоне. Ходили слухи, что Диего может отправиться в отставку после 10 лет работы в Мадриде. В чемпионате Испании «Атлетико» самоустранился от защиты титула, отставание от лидирующего «Реала» после 28 туров Примеры составляет 15 очков. Из кубковых турниров «матрасники» тоже вылетели, так что единственный шанс подсластить горькую пилюлю — это успех, хотя бы относительный, в Лиге чемпионов.

В аналогичной ситуации и «Манчестер Юнайтед», мало выигравший от расставания с Сульшером и приглашения Рангника по ходу сезона. Из Кубка Лиги вылетели от «Вест Хэма», в Кубке Англии проиграли «Мидлсбро» в серии пенальти, а попасть в топ-4 Премьер-Лиги будет непросто. МЮ занимает пятое место и отстает от «Арсенала» всего лишь на одно очко, но есть один нюанс: у «канониров» три матча в запасе. Лига чемпионов — это возможность спасти сезон для Роналду и Ко, а сегодня у МЮ один из важнейших матчей сезона, ведь вылет от «Атлетико» может окончательно прибить и без того проблемную команду.

Только факты

- «Манчестер Юнайтед» никогда не выигрывал у «Атлетико» в официальных матчах: дважды команды играли вничью 1:1, еще один матч мадридцы выиграли со счетом 3:0.

- В сезоне 1991/92 «Атлетико» выбил «Ман Юнайтед» из 1/8 финала другого турнира УЕФА , ныне почившего Кубка обладателей Кубков (3:0; 1:1).

- В последний раз МЮ оказывался сильнее испанского клуба в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне 2007/08, когда команда сэра Алекса Фергюсона оказалась сильнее «Барселоны» в полуфинале (1:0; 0:0). После этого встречи с командами из Ла Лиги всегда заканчивались одинаково: манкунианцев выбивали «Реал», «Севилья» и та же «Барселона».

- «Атлетико» в третий раз подряд встречается в 1/8 финала Лиги чемпионов с английским клубом. В сезоне 2019/20 «матрасники» выбили «Ливерпуль», который на тот момент был действующим победителем турнира (1:0; 3:2), а в прошлом розыгрыше проиграли «Челси» в обоих матчах (0:1; 0:2).

- В сезоне 2018/19 «Атлетико» встретился в 1/8 финала с «Ювентусом», у которого выиграл в первом матче со счетом 2:0. В ответной встрече итальянский клуб взял реванш счетом 3:0 и вышел в четвертьфинал, хет-трик оформил Криштиану Роналду. В общей сложности португалец забил в ворота «Атлетико» 25 голов в 36 матчах, в том числе 7 голов в Лиге чемпионов за «Реал» и «Ювентус». Больше голов от КриРо пропустила только «Севилья» (27).

- Накануне ответного матча против «Атлетико» Роналду оформил первый после возвращения в «Манчестер Юнайтед» хет-трик в матче против «Тоттенхэма» (3:2).

Составы и потери

- Ральф Рангник подтвердил, что Бруну Фернандеш и Скотт МакТоминэй смогут принять участие в матче против «Атлетико» после того, как они пропустили встречу с «Тоттенхэмом». Состояние Люка Шоу будет оценено в последний момент, слева в обороне может сыграть Алекс Теллес.

- Диогу Далот почти наверняка сыграет справа в обороне, хотя доступны и Ван-Биссака, и Линделеф, игравший на этой позиции в Мадриде.

Ориентировочный состав «Манчестер Юнайтед» (4-3-3): Де Хеа — Далот, Варан, Магуайр, Теллес (Шоу) — МакТоминэй, Погба, Фернандеш — Санчо, Рэшфорд, Роналду.

- В команде Диего Симеоне не менее шести травмированных футболистов. Точно не сыграют на «Олд Траффорд» Кунья, Кондогбия, Врсалько, Васс, Лемар и Эрмосо. Янник Феррейра-Карраско пропустит ответный матч с МЮ из-за дисквалификации.

- Есть и хорошие новости — вернулся в строй Анхель Корреа, так что выбор в атаке у Диего Симеоне богатый: Фелиш, Гризманн, Суарес и Корреа.

Ориентировочный состав «Атлетико» (3-5-2): Облак — Савич, Хименес, Рейнилдо — Льоренте, Эррера, Коке, Де Пауль, Лоди — Корреа (Фелиш), Гризманн.