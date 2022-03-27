Без Холанда, Кьезы и Алабы. Мундиаль в Катаре потерял целое созвездие

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вчера, 09:41

Не только вылет Италии повлиял на представительность турнира.

Всегда хочется, чтобы на чемпионат мира попадали лучшие команды и футболисты. Но когда говорим о европейском отборе с ограниченным количеством путевок, то каждый раз теряем крутые сборные. Нидерланды пропускали чемпионат мира, а Италия не поедет на мундиаль дважды подряд.

Циничные швейцарцы скажут, что надо было Жоржиньо забивать пенальти в ворота Зоммера, раз судьба предоставила два шанса, но даже в случае прохода Северной Македонии чемпионы Европы рисковали вылететь в финале от Португалии. Класс сборных со Старого Света высокий, а путевок слишком мало.

Инфантино не реформировал ЧМ под потребности футбола. В случае увеличение количества участников, но с передачей путевок Европе, где много классных сборных, уровень турнира бы точно не упал. Лучшие из остальных континентов всегда попадают на мундиали, но у африканцев или азиатов нет возможности нанять классных тренеров.

Изредка попадается условный Хиддинк, но не более. При этом средний класс очевидно растет, ведь Северная Македония выстояла под давлением Италии, отбилась после трех десятков ударов. Так что разговор о потерях звезд накануне зимнего турнира в Катаре очень актуальный.

Вратарь

Джанлуиджи Доннарумма (Италия)

Не только Облак не поедет в Катар. Молодой голкипер завоевал место в основе Скуадры Адзурры после ухода Буффона, даже стал лучшим игроком Евро. Теперь Джиджи будет ждать до 2026 года, чтобы впервые сыграть на чемпионате мира. Тогда ему будет двадцать семь лет. И хотя в большой футбол Доннарумма играет с пеленок, придется оставить за бортом одну мечту. Кейлор Навас попал в «Реал» после успешного ЧМ , а теперь его коллега-конкурент будет смотреть турнир по телевизору.

Защитники

Марио Фернандес (Россия)

Бразильский россиянин никогда не признается, поскольку обжился в Москве, но в глубине души жалеет о своем выборе. Стоило подождать, мог выступать за «селесао», куда не попал по юношеской глупости, ведь не всегда соблюдал режим и вовремя собирался в аэропорт со всеми нужными документами. Но то истории давнего прошлого. Сейчас Фернандес – ветеран футбола, который ярко выступил на ЧМ -18. Мог сыграть в Катаре, но не сложилось.

Стефан Савич (Черногория)

Кьеллини и Бонуччи – легенды футбола. Они съели свою победную пасту на Евро-2020, они играли раньше на чемпионате мира, ведь помним, как Луис Суарес укусил именно Джорджо. Два парня из «Ювентуса» получали шансы, а вот бедняга Савич, хотя черногорец является частью одной из самых успешных линий защиты в мире последних лет – в составе «Атлетико», лишен подарка для себя и Черногории.

Милан Шкриньяр (Словакия)

Бонуччи давно знаем, Бастони помним, но пусть в этом символическом составе окажется представитель Словакии. Двадцатисемилетний чемпион Италии точно мечтал попасть на крупный турнир вместе со своей национальной сборной. Но не хватило сил, чтобы опередить сборные Хорватии и России. Все справедливо, но Шкриньяра и других классных игроков, которые разминулись с турниром всей жизни, от этого жалеть не перестаешь.

Давид Алаба (Австрия)

Супервезда, футболист «Реала», который умеет потрясти стулом и опередить ПСЖ со второй попытки. Давид Алаба классно играл за «Баварию», провел ряд неплохих матчей в Мадриде, хотя и провалы бывали. Все-таки изначально он левый атакующий хавбек, который спустился в защиту. Играл в середине поля, особенно в сборной, а теперь оказался в обороне. Алаба крутой. Жаль, что ему не суждено было сыграть в Катаре.

Полузащитники

Жоржиньо (Италия)

У Италии столько звезд, что нельзя их игнорировать. Жоржиньо оказался печальным героем в этой истории, поскольку бразилец с итальянскими корнями поднялся с низов. В него не верили, он пытался бросить футбол, но получил поддержку, собрался и добился успехов в «Наполи» и «Челси». Классный хавбек, один из героев 2021 года. Но мастер пенальти погорел на их исполнении в решающий момент. Италия могла взять прямую путевку на ЧМ , если бы не Зоммер.

Марко Верратти (Италия)

Конечно, Верратти не второй Пирло, не второй Модрич и не кандидат в легенды всех времен. Но Марко явно любят недооценивать, о чем не только Неймар говорит. В ПСЖ и сборной Верратти делал все, чтобы форварды забивали мячи. Реализация подводила напарников Марко в двух командах, но сам по себе Верратти – хавбек невероятного уровня мастерства, просто не самый везучий.

Федерико Кьеза (Италия)

Получил тяжелую травму, долго не будет играть в футбол. Но поскольку чемпионат мира в Катаре стартует поздней осенью, то у надежды «Ювентуса» и героя Евро-2020 был шанс успеть восстановиться и продолжить удачные выступления в футболке сборной Италии. Надеемся, Кьеза вернется с новыми силами и покажет себя на Евро-2024, но зимой будет наблюдать за плей-офф ЧМ как зритель.

Нападающие

Патрик Шик (Чехия)

Чешский снайпер «Байера» показал себя на Евро-2020, но не помог своей родной команде обыграть шведов в квалификации. Квайсон забил единственный мяч после выхода на замену, а Шик из-за травмы пропустил решающий поединок. Кухта сыграл вместо него, но не огорчил соперника. Поскольку Патрик в последние годы активно набирает форму – в Бундеслиге держится курса Холанда и Левандовски по голам, то для ЧМ его отсутствие тоже будет потерей. Да и вся команда Чехии классная.

Чиро Иммобиле (Италия)

Может завершить карьеру в сборной Италии. Обладатель «Золотой бутсы» помогал Скуадре выиграть Евро-2020, хотя по ходу турнира и растерял голевую хватку. Зато перешел в режим Жиру на ЧМ -18 – нападающего, который пашет на команду, а не думает только о голах. В клубе Иммобиле остается верным основной профессии, а в сборной может уступить место подрастающей молодежи. Или лучше не спешить? Тридцатидвухлетний Чиро еще может сыграть на Евро-2024.

Эрлинг Холанд (Норвегия)

Испанцы разузнали, что Перес в прошлом году троллил «Реал» заявлениями о решении заплатить 220 млн евро за Мбаппе. Прекрасно знал, что больше ста не соберет, но эту уловку придумал, чтобы разозлить парижан. Заодно показал Килиану, как его ценит, и заполучит согласие француза этим летом. Также останутся деньги на трансфер Холанда, которого Флорентино убеждает выбрать не Манчестер или Барселону, а Мадрид. Посмотрим, как Эрлинг сыграет в новом клубе, а вот в сборной Норвегии не сумел пройти на ЧМ -2022.