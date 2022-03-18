Карпин прочитал сказку детям, Марсело открыл парикмахерскую. Дайджест из закулисья

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вчера, 11:00

Очередной обзор активности футболистов в социальных сетях.

Полузащитник МЮ Поль Погба отпраздновал 29-летие.

Футболисты «Барселоны» провели фотосессию под дождем.

Нападающий ПСЖ Неймар сыграл в баскетбол со своим сыном.

Стиляга дня. Экс-форвард сборной Бразилии Пато.

Лидер «Милана» Златан Ибрагимович в очередной раз доказал, что ему нравится быстрая езда.

Легенда МЮ Рио Фердинанд доказал, что находится в неплохой форме.

Бывший форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро же больше нравится наблюдать за своей женой в спортзале, чем выполнять упражнения.

Новобранец «Лос-Анджелес Гэлакси» Дуглас Коста посетил матч НХЛ .

Попробуйте найти на фото хавбека «Ман Сити» Кевина де Брюйне.

Бывший футболист «Милана» Кевин Принс-Боатенг сделал предложение своей девушке.

Девушка дня. Подруга защитника «Барселоны» Дани Алвеса.

Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров сходил на рыбалку.

Хавбек МЮ Фред «покатал» свою жену на вертолете.

Защитник «Реала» Марсело открыл собственную парикмахерскую.

Легенда «Ювентуса» показал навыки фристайла.

Милота дня. Наставник «Ростова» прочитал сказку своим детям. Вероятно, такая же атмосфера ожидается на мартовском сборе сборной России.

Всем хороших выходных. Берём пример с !