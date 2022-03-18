Карпин прочитал сказку детям, Марсело открыл парикмахерскую. Дайджест из закулисья

Очередной обзор активности футболистов в социальных сетях.
Полузащитник МЮ Поль Погба отпраздновал 29-летие.
Футболисты «Барселоны» провели фотосессию под дождем.
Нападающий ПСЖ Неймар сыграл в баскетбол со своим сыном.
Стиляга дня. Экс-форвард сборной Бразилии Пато.
Лидер «Милана» Златан Ибрагимович в очередной раз доказал, что ему нравится быстрая езда.
Легенда МЮ Рио Фердинанд доказал, что находится в неплохой форме.
Бывший форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро же больше нравится наблюдать за своей женой в спортзале, чем выполнять упражнения.
Новобранец «Лос-Анджелес Гэлакси» Дуглас Коста посетил матч НХЛ.
Попробуйте найти на фото хавбека «Ман Сити» Кевина де Брюйне.
Бывший футболист «Милана» Кевин Принс-Боатенг сделал предложение своей девушке.
Девушка дня. Подруга защитника «Барселоны» Дани Алвеса.
Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров сходил на рыбалку.
Хавбек МЮ Фред «покатал» свою жену на вертолете.
Защитник «Реала» Марсело открыл собственную парикмахерскую.
Легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро показал навыки фристайла.
Милота дня. Наставник «Ростова» Валерий Карпин прочитал сказку своим детям. Вероятно, такая же атмосфера ожидается на мартовском сборе сборной России.
Всем хороших выходных. Берём пример с Дэвида Бекхэма!
Считаю что футболисты великого клуба Барселона должны играть достойно в любую погоду, даже в весьма неприятную.
Сын Неймара уже подаёт спортивные надежды. Думаю что Неймару по душе проводить время с сыном.
Пато весьма необычно и стильно одет на той фотографии. Особенно отмечу штаны.
Ибрагимович очень соответствует своему крутому нраву и стилю, ещё бы немного красного не помешало для ещё более классного стиля.
Рио Ферндинанд молодец. Мощно.
Думаю что многие могут понять Серхио Агуэро в данном случае.
Дугласу Косте весьма хорошо идёт хоккейная площадка и данная форма.
Кевина де Брюйне мне удалось найти с лёгкостью и очень быстро. Весьма яркие костюмы.
Кевин-Принс Боатенг очень стильно и атмосферно сделал предложение руки и сердца.
Владимир Быстров выглядит по-пацански, по-блатному, не могу сказать что ему это не идёт. Поздравляю его с добычей.
Фред довольно-таки рисковый парень.
Марсело желаю больших успехов, как мне видится ему очень подходит данный тип бизнеса.
Алессандро Дель Пьеро настоящий мастер-технарь.
Видео с Валерием Карпиным и его детьми милое. Что пьёт Дэвид Бэкхем? Если что-либо алкогольное то я точно не считаю что с него следует в данном случае брать пример.
Спасибо за подборку, Евгений.
Считаю что футболисты великого клуба Барселона должны играть достойно в любую погоду, даже в весьма неприятную.
Сын Неймара уже подаёт спортивные надежды. Думаю что Неймару по душе проводить время с сыном.
Пато весьма необычно и стильно одет на той фотографии. Особенно отмечу штаны.
Ибрагимович очень соответствует своему крутому нраву и стилю, ещё бы немного красного не помешало для ещё более классного стиля.
Рио Ферндинанд молодец. Мощно.
Думаю что многие могут понять Серхио Агуэро в данном случае.
Дугласу Косте весьма хорошо идёт хоккейная площадка и данная форма.
Кевина де Брюйне мне удалось найти с лёгкостью и очень быстро. Весьма яркие костюмы.
Кевин-Принс Боатенг очень стильно и атмосферно сделал предложение руки и сердца.
Владимир Быстров выглядит по-пацански, по-блатному, не могу сказать что ему это не идёт. Поздравляю его с добычей.
Фред довольно-таки рисковый парень.
Марсело желаю больших успехов, как мне видится ему очень подходит данный тип бизнеса.
Алессандро Дель Пьеро настоящий мастер-технарь.
Видео с Валерием Карпиным и его детьми милое. Что пьёт Дэвид Бэкхем? Если что-либо алкогольное то я точно не считаю что с него следует в данном случае брать пример.
Спасибо за подборку, Евгений.
П.С. Быстров на фото сильно на бомжа смахивает, удачный кадр.
П.С. Быстров на фото сильно на бомжа смахивает, удачный кадр.