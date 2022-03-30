Наследник Модрича. «Реал» хочет Беллингхэма, но конкурентов достаточно

Джуда ждут большие вызовы.
18-летний король недавнего рейтинга Goal.com из самых талантливых юных футболистов закономерно фигурирует в трансферных слухах. Джуд, в июле 2020 года сменивший «Бирмингем» на «Дортмунд», второй сезон показывает не по годам уверенную стабильность и качество, став железобетонным игроком основы.
В текущем сезоне Беллингхэм сыграл в 37 матчах во всех турнирах из 39 возможных, забил 6 голов и сделал 13 ассистов. В прошлой кампании принял участие в 46 встречах, в которых забил 4 гола и 4 раза результативно ассистировал. С ноября 2020 года Джуд стал вызываться в первую сборную Англии, в составе которой уже провел 10 матчей, 3 из которых пришлись на чемпионат Европы-2020. Прогресс очевиден. С момента перехода в «Боруссию» стоимость Джуда на Transfermarkt возросла с 11 млн евро до 75. «Шмели» заплатили за него 25 млн евро. Контракт центрального хавбека рассчитан до лета 2025 года, однако проведет игрок в своем нынешнем клубе, судя по всему, максимум еще один сезон.
Сильными сторонами парня, который уже в 18 лет стал одним из лидеров «Боруссии», называют первоклассный контроль мяча, прессинг, отборы, успешные обводки, блокирование передач и частые выигранные единоборства. Для центрального хавбека его возраста набор скиллов солидный. Сольные проходы из глубины — главный козырь Джуда, однако с дальнейшим развитием атаки нередко возникают проблемы, но явно их нельзя назвать неразрешимыми.
Порой не удаются передачи под удар, а если бьет сам, то мимо, слабо или в блок. Времени и возможностей для корректировок и улучшений, конечно, предостаточно. С нынешними показателями не трудно поверить, что Джуд себя «доработает». Особенно с учетом того, что пробовали Белли на многих позициях: левый вингер, правый вингер, атакующий хавбек, бокс-ту-бокс, и это только в «Боруссии». В «Бирмингеме» он также занимал позиции левого центрхава и опорника. Уровень Джуда уже отметил капитан «Ливерпуля» и партнер по сборной Джордан Хендерсон:
Мне нравится, как он играет. Нравится его характер, что самое главное. Нравится, как он себя ведет. Могу сказать о нем только хорошее. Потрясающий парень, фантастический игрок, и я уверен, что он будет становиться все сильнее и сильнее с возрастом. Джуд даже сейчас играет очень зрело. Нет предела его возможностям.
По большому счету уже готов игрок с топ-потенциалом в центр поля для любого гранда. А претендентов на подписание пресса, как всегда, насыпала.
«Реал»
Наиболее упоминаемый претендент в трансферных сводках. По последней информации, мадридцы уже наладили контакт с окружением и агентами Беллингхэма, переход может состояться этим летом, но более вероятным исходом считают трансфер летом 2023-го, дабы закрепить и подтвердить потенциал к моменту, когда Лука Модрич и Тони Кроос могут покинуть стан «сливочных». Сумма трансфера может составить 80-90 млн евро.
В Sport1 отметили, что Джуд хочет остаться в «Боруссии» еще на сезон, так как считает свой нынешний клуб идеальным местом для развития. А «Дортмунд» в свою очередь готов рассмотреть предложение «Реала» первым из списка потенциальных покупателей.
Стая из АПЛ
Вернуть Беллингхэма на Туманный Альбион, по информации СМИ, хотят «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Лидером трио, судя по всему, являются мерсисайдцы. По крайней мере, упоминают их среди английских клубов чаще всего. Юргену Клоппу и будущему тренеру «Юнайтед» укрепление центра поля особенно нужно, Хендерсон и Милнер не молодеют, а из «дьяволов» выпишется Погба. Также интерес к Джуду приписывали «Ньюкаслу», но, как все понимают, кого им сейчас только не приписывают.
В декабре Football Insider сообщил, что «Боруссия» хочет подписать контракт с вингером «Бирмингема» Джобом Беллингхэмом, 16-летним братом Джуда, чтобы помочь убедить старшего остаться. Конечно, мимо младшего брата-футболиста пресса не пройдет, а правда это или нет, значения имеет мало, так как при любом развитии событий в плюсе остаются все, особенно если брат с таким же талантом.
Амбиции
Посмотреть на игру Джуда в составе одного из грандов, способного добраться до финала ЛЧ, максимально любопытно. Парень уже определяет игру «Боруссии» не только в игровых аспектах, но и в психологических.
Ты не можешь отдать ни одного долбаного паса, ты ***** (гребаное) дер*мо! Каждый чертов раз.
Именно так, на минутку, 18-летний Беллингхэм обратился к 28-летнему Нико Шульцу после неудачного паса последнего во втором матче 1/16 финала ЛЕ против «Рейнджерс». До этого от Джуда доставалось Тома Менье и даже Акселю Витселю. Немецкие СМИ утверждают, что такое поведение одноклубники, тренеры и руководство англичанина только уважают, а Матс Хуммельс не так давно это подтвердил:
Наверное, я уже раз 25 говорил Джуду, что люблю его. Он самый зрелый и самый серьезный 18-летний парень, которого я когда-либо знал.
Судя по всему, Белли останется в Дортмунде еще на сезон, по многим причинам такое развитие событий наиболее благоприятно скажется на молодом игроке. «Реал», компашка из АПЛ или любые другие топы готовы подождать, но этим летом можем увидеть наиболее ушлого.
Всё-таки играть в Реале - это честь. Каждый матч ты должен играть лучше, чем предыдущий, так что я бы не торопился.
Всё-таки играть в Реале - это честь. Каждый матч ты должен играть лучше, чем предыдущий, так что я бы не торопился.