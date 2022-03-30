Наследник Модрича. «Реал» хочет Беллингхэма, но конкурентов достаточно

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вчера, 11:47

Джуда ждут большие вызовы.

18-летний король недавнего рейтинга Goal.com из самых талантливых юных футболистов закономерно фигурирует в трансферных слухах. Джуд, в июле 2020 года сменивший «Бирмингем» на «Дортмунд», второй сезон показывает не по годам уверенную стабильность и качество, став железобетонным игроком основы.

В текущем сезоне Беллингхэм сыграл в 37 матчах во всех турнирах из 39 возможных, забил 6 голов и сделал 13 ассистов. В прошлой кампании принял участие в 46 встречах, в которых забил 4 гола и 4 раза результативно ассистировал. С ноября 2020 года Джуд стал вызываться в первую сборную Англии, в составе которой уже провел 10 матчей, 3 из которых пришлись на чемпионат Европы-2020. Прогресс очевиден. С момента перехода в «Боруссию» стоимость Джуда на Transfermarkt возросла с 11 млн евро до 75. «Шмели» заплатили за него 25 млн евро. Контракт центрального хавбека рассчитан до лета 2025 года, однако проведет игрок в своем нынешнем клубе, судя по всему, максимум еще один сезон.

Сильными сторонами парня, который уже в 18 лет стал одним из лидеров «Боруссии», называют первоклассный контроль мяча, прессинг, отборы, успешные обводки, блокирование передач и частые выигранные единоборства. Для центрального хавбека его возраста набор скиллов солидный. Сольные проходы из глубины — главный козырь Джуда, однако с дальнейшим развитием атаки нередко возникают проблемы, но явно их нельзя назвать неразрешимыми.

Порой не удаются передачи под удар, а если бьет сам, то мимо, слабо или в блок. Времени и возможностей для корректировок и улучшений, конечно, предостаточно. С нынешними показателями не трудно поверить, что Джуд себя «доработает». Особенно с учетом того, что пробовали Белли на многих позициях: левый вингер, правый вингер, атакующий хавбек, бокс-ту-бокс, и это только в «Боруссии». В «Бирмингеме» он также занимал позиции левого центрхава и опорника. Уровень Джуда уже отметил капитан «Ливерпуля» и партнер по сборной Джордан Хендерсон:

Мне нравится, как он играет. Нравится его характер, что самое главное. Нравится, как он себя ведет. Могу сказать о нем только хорошее. Потрясающий парень, фантастический игрок, и я уверен, что он будет становиться все сильнее и сильнее с возрастом. Джуд даже сейчас играет очень зрело. Нет предела его возможностям.

По большому счету уже готов игрок с топ-потенциалом в центр поля для любого гранда. А претендентов на подписание пресса, как всегда, насыпала.

«Реал»

Наиболее упоминаемый претендент в трансферных сводках. По последней информации, мадридцы уже наладили контакт с окружением и агентами Беллингхэма, переход может состояться этим летом, но более вероятным исходом считают трансфер летом 2023-го, дабы закрепить и подтвердить потенциал к моменту, когда Лука Модрич и Тони Кроос могут покинуть стан «сливочных». Сумма трансфера может составить 80-90 млн евро.

В Sport1 отметили, что Джуд хочет остаться в «Боруссии» еще на сезон, так как считает свой нынешний клуб идеальным местом для развития. А «Дортмунд» в свою очередь готов рассмотреть предложение «Реала» первым из списка потенциальных покупателей.

Стая из АПЛ

Вернуть Беллингхэма на Туманный Альбион, по информации СМИ , хотят «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Лидером трио, судя по всему, являются мерсисайдцы. По крайней мере, упоминают их среди английских клубов чаще всего. Юргену Клоппу и будущему тренеру «Юнайтед» укрепление центра поля особенно нужно, Хендерсон и Милнер не молодеют, а из «дьяволов» выпишется Погба. Также интерес к Джуду приписывали «Ньюкаслу», но, как все понимают, кого им сейчас только не приписывают.

В декабре Football Insider сообщил, что «Боруссия» хочет подписать контракт с вингером «Бирмингема» Джобом Беллингхэмом, 16-летним братом Джуда, чтобы помочь убедить старшего остаться. Конечно, мимо младшего брата-футболиста пресса не пройдет, а правда это или нет, значения имеет мало, так как при любом развитии событий в плюсе остаются все, особенно если брат с таким же талантом.

Амбиции

Посмотреть на игру Джуда в составе одного из грандов, способного добраться до финала ЛЧ , максимально любопытно. Парень уже определяет игру «Боруссии» не только в игровых аспектах, но и в психологических.

Ты не можешь отдать ни одного долбаного паса, ты ***** (гребаное) дер*мо! Каждый чертов раз.

Именно так, на минутку, 18-летний Беллингхэм обратился к 28-летнему Нико Шульцу после неудачного паса последнего во втором матче 1/16 финала ЛЕ против «Рейнджерс». До этого от Джуда доставалось Тома Менье и даже Акселю Витселю. Немецкие СМИ утверждают, что такое поведение одноклубники, тренеры и руководство англичанина только уважают, а Матс Хуммельс не так давно это подтвердил:

Наверное, я уже раз 25 говорил Джуду, что люблю его. Он самый зрелый и самый серьезный 18-летний парень, которого я когда-либо знал.