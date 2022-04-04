«Челси» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Челси» — «Реал» Мадрид, который состоится 6 апреля 2022 года
«Челси»
Лондонский клуб столкнулся со многими проблемами в этом сезоне, однако старается достойно их решать. Задача «Челси» заключается в том, чтобы как можно выше финишировать в АПЛ, где команда занимает третье место с 59 очками, а также постараться повторить прошлогодний успех в Лиге Чемпионов, что будет не так просто сделать. Матч с мадридским «Реалом» станет одним из самых интересных на данном этапе и вызывает большой интерес у миллионов болельщиков по всему миру.
2 апреля «Челси» крупно проиграл «Брентфорду» на своем стадионе (1:4), а 19 числа обыграл на выезде «Мидлсбро» (2:0) в кубке ФА.
«Реал» Мадрид
«Реал» уверенным шагом идет к чемпионству в Испании и вряд ли конкурентам удастся навязать «королевскому» клубу реальную борьбу за золотые медали. Клуб набрал уже 69 очков и опережает ближайшего соперника на 12 пунктов, при этом сыграв на один поединок больше. Прошло уже несколько лет с последней победы мадридского клуба в Лиге Чемпионов, поэтому болельщики надеются, что Карло Анчелотти принесет еще один трофей в конце нынешнего сезона.
02 апреля «Реал» Мадрид с большим трудом и тремя назначенными пенальти обыграл «Сельту» (2:1), а 20 числа крупно проиграл «Барселоне» на своем поле (0:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Челси» – 2.11
- Ничья – 3.41
- Победит «Реал» Мадрид – 3.9
Статистика
- Оба коллектива проиграли только по два матча из последних десяти во всех турнирах
- Пять из шести последних матчей «Реала» на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Челси» оказался сильнее «Реала» в стадии плей-офф прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов
- «Челси» забивал в девяти из десяти домашних встреч во всех турнирах
Прогноз
Поставить на победу «Челси», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.11. Крупное поражение в прошлом туре АПЛ не должно вводить в заблуждение болельщиков, ведь Лига Чемпионов является совершенно другим турниром, где присутствует особый настрой. Прогнозируем победу хозяев в этой встрече.