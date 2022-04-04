«Челси» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Челси» — «Реал» Мадрид, который состоится 6 апреля 2022 года

«Челси»

Лондонский клуб столкнулся со многими проблемами в этом сезоне, однако старается достойно их решать. Задача «Челси» заключается в том, чтобы как можно выше финишировать в АПЛ , где команда занимает третье место с 59 очками, а также постараться повторить прошлогодний успех в Лиге Чемпионов, что будет не так просто сделать. Матч с мадридским «Реалом» станет одним из самых интересных на данном этапе и вызывает большой интерес у миллионов болельщиков по всему миру.

2 апреля «Челси» крупно проиграл «Брентфорду» на своем стадионе (1:4), а 19 числа обыграл на выезде «Мидлсбро» (2:0) в кубке ФА .

«Реал» Мадрид

«Реал» уверенным шагом идет к чемпионству в Испании и вряд ли конкурентам удастся навязать «королевскому» клубу реальную борьбу за золотые медали. Клуб набрал уже 69 очков и опережает ближайшего соперника на 12 пунктов, при этом сыграв на один поединок больше. Прошло уже несколько лет с последней победы мадридского клуба в Лиге Чемпионов, поэтому болельщики надеются, что Карло Анчелотти принесет еще один трофей в конце нынешнего сезона.

02 апреля «Реал» Мадрид с большим трудом и тремя назначенными пенальти обыграл «Сельту» (2:1), а 20 числа крупно проиграл «Барселоне» на своем поле (0:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 2.11

Ничья – 3.41

Победит «Реал» Мадрид – 3.9

Статистика

Оба коллектива проиграли только по два матча из последних десяти во всех турнирах

Пять из шести последних матчей «Реала» на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Челси» оказался сильнее «Реала» в стадии плей-офф прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов

«Челси» забивал в девяти из десяти домашних встреч во всех турнирах

Прогноз