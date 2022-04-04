«Айнтрахт» — «Барселона». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:59

«Айнтрахт»

Немецкий «Айнтрахт» продолжает свою ничейную серию, которая и приносит баллы в копилку, но не позволяет сделать рывок вверх по турнирной таблице. После 28 сыгранных матчей коллектив находится на девятом месте и не теряет надежды на получение путевки в еврокубки на будущий сезон, отставание от заветных мест составляет всего пять очков. На стадии 1/8 соперником немцев выступал «Бетис» и был повержен лишь в дополнительное время.

20 марта и 2 апреля «Айнтрахт» расписал нулевые ничьи с «Лейпцигом» и «Гройтер Фюртом» в рамках немецкой Бундеслиги

«Барселона»

Испанская «Барселона» набрала фантастическую форму и продолжает оформлять победу за победой. Игра команды радует глаз, а надежность в обороне дает надежду на то, что команда все же действительно будет бороться за трофей ЛЕ . В рамках 1/8 финала «блаугранас» оказались сильнее турецкого «Галатасарая» (2:1).

20 марта «Барселона» уверенно переиграл в Эль-Класико мадридский «Реал» (4:0), а 3 апреля команда минимально обыграла «Севилью» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Айнтрахт» – 4.88

Ничья – 4.28

Победит «Барселона» – 1.7

Статистика

«Айнтрахт» сыграл вничью четыре раза подряд (с учетом дополнительного времени)

У «Барселоны» восемь побед в последних девяти встречах

Четыре последних поединков с участием «Айнтрахта» закончились результатом тотал меньше 2.5

«Барселона» пропустила всего один гол в последних пяти матчах

Прогноз

Поставить на победу каталонской «Барселоны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Коллектив из Испании набрал хорошую игровую форму и должен спокойно оформить необходимый для себя результат.