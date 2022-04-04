«Айнтрахт» — «Барселона». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Айнтрахт»
Немецкий «Айнтрахт» продолжает свою ничейную серию, которая и приносит баллы в копилку, но не позволяет сделать рывок вверх по турнирной таблице. После 28 сыгранных матчей коллектив находится на девятом месте и не теряет надежды на получение путевки в еврокубки на будущий сезон, отставание от заветных мест составляет всего пять очков. На стадии 1/8 соперником немцев выступал «Бетис» и был повержен лишь в дополнительное время.
20 марта и 2 апреля «Айнтрахт» расписал нулевые ничьи с «Лейпцигом» и «Гройтер Фюртом» в рамках немецкой Бундеслиги
«Барселона»
Испанская «Барселона» набрала фантастическую форму и продолжает оформлять победу за победой. Игра команды радует глаз, а надежность в обороне дает надежду на то, что команда все же действительно будет бороться за трофей ЛЕ. В рамках 1/8 финала «блаугранас» оказались сильнее турецкого «Галатасарая» (2:1).
20 марта «Барселона» уверенно переиграл в Эль-Класико мадридский «Реал» (4:0), а 3 апреля команда минимально обыграла «Севилью» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Айнтрахт» – 4.88
- Ничья – 4.28
- Победит «Барселона» – 1.7
Статистика
- «Айнтрахт» сыграл вничью четыре раза подряд (с учетом дополнительного времени)
- У «Барселоны» восемь побед в последних девяти встречах
- Четыре последних поединков с участием «Айнтрахта» закончились результатом тотал меньше 2.5
- «Барселона» пропустила всего один гол в последних пяти матчах
Прогноз
Поставить на победу каталонской «Барселоны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Коллектив из Испании набрал хорошую игровую форму и должен спокойно оформить необходимый для себя результат.