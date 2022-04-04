«Брага» — «Рейнджерс» Прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Брага»
Португальская «Брага» не без труда, но достаточно спокойно прошла в 1/8 финала французский «Монако» (3:1). Коллектив набрал хорошую игровую форму и продолжает побеждать также и в национальном чемпионате, а набранные очки в копилку помогают команде удерживаться уже на привычном для нее четвертом месте.
20 марта «Брага» обыграла «Портимоненси» (2:1), а первого числа в голевой перестрелке оказалась сильнее «Бенфики» (3:2).
«Рейнджерс»
Шотландский клуб несколькими днями ранее получил очень болезненный удар в рамках чемпионата страны. Приняв участие в принципиальнейшем дерби, команда не смогла сломить сопротивление «Селтика» и вынуждена была отдать три очка. Теперь борьба за чемпионством под сомнением, ведь отставание выросло до шести очков. На стадии 1/8 финала ЛЕ коллектив без проблем одолел сербскую «Црвену Звезду» со счетом (4:2).
20 марта «Рейнджерс» на выезде переиграл «Данди» (2:1), а 3 числа команда проводила дерби с «Селтиком» и минимально уступила (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Брага» – 2.48
- Ничья – 3.44
- Победит «Рейнджерс» – 3
Статистика
- «Брага» проиграла дома лишь один из семи последних домашних матчей
- У «Рейнджерса» пять побед в последних семи играх при одном поражении и одной ничьей
- Минувшие очные встречи завершились победой «Рейнджерса» (3:2) и (1:0)
- Три последних поединка с участием «Браги» закончились результатом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на ничью компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.44. Оба клуба желают победить в данной встрече, но очень трудно сказать, кто порадует своих болельщиков победой, поэтому ставка на ничью выглядит вполне оправданной.