«Саутгемптон» — «Челси». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:51

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» находится на 12 месте чемпионата, заработав за 30 встреч 36 баллов. В чемпионате Англии клуб одержал 8 побед и 12 раз сыграл вничью, при 10 поражениях от соперников.

Выделим, что результаты «святых» резко ухудшились в последних турах. Так «Саутгемптон» последовательно проиграл «Астон Вилле» (0:4), «Ньюкаслу» (1:2), и «Уотфорду» (1:2), завершив этот отрезок ничейной игрой против «Лидса» (1:1).

«Челси»

Футболисты «Челси» занимают третье место в АПЛ , накопив 59 очков за 29 матчей. В активе лондонского клуба есть 17 выигранных встреч, восемь мировых и четыре поражения – последнее в предыдущем туре от «Брентфорда» (1:4).

До вышеупомянутой неудачи «Челси» одержали четыре победы подряд в лиге, а если рассмотреть гостевые результаты команды в первенстве, то они следующие: 10 выигрышей, три ничьи и два проигрыш с общим счетом 29:9.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Саутгемптон» — 4.360

Ничья – 3.880

Победит «Челси» — 1.862

Статистика

«Челси» побеждал в 3 последних гостевых матчах АПЛ

«Саутгемптон» проиграл 3 прошлых матча на своем поле во всех турнирах

«Челси» выиграл 5 из последних 6 матчей на поле «Саутгемптона»

Прогноз

Учитывая плохую форму «Саутгемптона» и тот факт, что «Челси» исторически успешно играет на поле предстоящего соперника, рекомендуем поставить на победу гостей с коэффициентом 1.862 в БК Pinnacle.