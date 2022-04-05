«Саутгемптон» — «Челси». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Саутгемптон»
«Саутгемптон» находится на 12 месте чемпионата, заработав за 30 встреч 36 баллов. В чемпионате Англии клуб одержал 8 побед и 12 раз сыграл вничью, при 10 поражениях от соперников.
Выделим, что результаты «святых» резко ухудшились в последних турах. Так «Саутгемптон» последовательно проиграл «Астон Вилле» (0:4), «Ньюкаслу» (1:2), и «Уотфорду» (1:2), завершив этот отрезок ничейной игрой против «Лидса» (1:1).
«Челси»
Футболисты «Челси» занимают третье место в АПЛ, накопив 59 очков за 29 матчей. В активе лондонского клуба есть 17 выигранных встреч, восемь мировых и четыре поражения – последнее в предыдущем туре от «Брентфорда» (1:4).
До вышеупомянутой неудачи «Челси» одержали четыре победы подряд в лиге, а если рассмотреть гостевые результаты команды в первенстве, то они следующие: 10 выигрышей, три ничьи и два проигрыш с общим счетом 29:9.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Саутгемптон» — 4.360
- Ничья – 3.880
- Победит «Челси» — 1.862
Статистика
- «Челси» побеждал в 3 последних гостевых матчах АПЛ
- «Саутгемптон» проиграл 3 прошлых матча на своем поле во всех турнирах
- «Челси» выиграл 5 из последних 6 матчей на поле «Саутгемптона»
Прогноз
Учитывая плохую форму «Саутгемптона» и тот факт, что «Челси» исторически успешно играет на поле предстоящего соперника, рекомендуем поставить на победу гостей с коэффициентом 1.862 в БК Pinnacle.