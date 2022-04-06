Уход Лаутаро из «Интера» уже назрел. Симеоне хочет видеть в «Атлетико», в АПЛ интереса не меньше

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вчера, 08:35

Пора перемен.

Держит планку

Разговоры о том, что Лаутаро перерос уровень «Интера» и уже готов выступать за гранд, регулярно претендующий на победу в ЛЧ , начались еще в начале прошлого сезона, однако их быстро парировали доводы о том, что Мартинесу точно нужен был еще один сезон для закрепления статуса одного из самых ценных форвардов планеты. Получилось ли? Уверенно можно сказать, что уровень явно не упал, даже несмотря на грустную серию без голов, конец которой Лау положил в начале марта.

В прошлом сезоне Мартинес сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 ассистов. В текущей кампании в его активе 40 матчей, 16 голов и 2 ассиста. И здесь сразу можно подметить, что изменилось в тактике «нерадзурри» со сменой Конте на Индзаги. При Антонио Лаутаро чаще действовал на позиции второго, оттянутого нападающего, служа диспетчером для вингеров и Ромелу Лукаку. При Симоне миланская команда действует в 3-5-2 и функции Эдина Джеко и Мартинеса на позициях форвардов распределены равномерно. Об этом говорят и показатели боснийца, забившего в 40 играх 16 голов и сделавшего 9 передач. Ассистентская доля у форвардов в этом сезоне выпала на 36-летнего Джеко.

В целом, Лаутаро проводит третий ровный сезон подряд, без сильных просадок в личной статистике. Потрясающее видение поля и качественная игра в опорной зоне соперника по-прежнему остаются главными козырями аргентинца, обладающего в первую очередь прекрасной чуйкой на моменты и высоким игровым интеллектом. Способность сыграть на любой атакующей позиции — вингера, девятки, десятки, ложной девятки, при этом имея хорошую левую ногу при основной правой, делает Мартинеса страшной силой. Умение сыграть в касание и принять быстрое решение помогают в позиционных атаках и контратаках, а умелый дриблинг лишь приправляет достоинства.

Свою футбольную карьеру Лаутаро начинал на позиции центрального защитника, поэтому прекрасно действует в воздухе (при росте в 174 см), грамотно выбирает позиции при стандартах, а также умело работает корпусом, выжимая из своей антропометрии даже больше, чем можно представить.

Из явных минусов можно выделить лишь периодическую нестабильность, которая больше всего проявляется в играх с середняками и аутсайдерами. Со стороны кажется, что настрой и мотивация Мартинеса на подобные игры порой не соответствуют его личным амбициям или амбициям команды.

За последние годы игрока сосватали в большинство топ-клубов Европы, однако недавно с интересной информацией появилась La Repubblica.

Хочет перемен

Итальянское издание сообщило об интересе к Лаутаро со стороны «Атлетико», а точнее со стороны Диего Симеоне, якобы уже оповестившего руководство мадридского клуба о желании видеть в своем составе амбициозного соотечественника. При этом боссы команды согласились с позицией тренера, но цена в 60 млн евро за трансфер их, мягко говоря, смущает.

Ключевой частью стал инсайд, что сам Мартинес не против покинуть стан «нерадзурри», так как перестал чувствовать себя центральным звеном проекта. «Интер» в свою очередь готов рассмотреть вариант с продажей, поскольку планирует приобрести Пауло Дибалу в качестве свободного агента. Также клубу нужны деньги для подписания двух футболистов «Сассуоло» – хавбека Давиде Фраттези и форварда Джанлуки Скамакки.

Однако позже со своими данными ворвался журналист TyC Sports Сезар Луис Мерло, сообщивший, что аргентинец счастлив в миланском клубе, однако готов уйти, чтобы «Интер» заработал солидную сумму.

Также с интересом к Лаутаро связывали целую россыпь английских клубов — «Ман Юнайтед», «Ман Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал» назывались претендентами на трансфер игрока. Конечно, не обошлось и без упоминаний о «Барселоне» и «Баварии». Контракт Мартинеса с «Интером» рассчитан до лета 2026 года, поэтому каких-то финансовых поблажек или возможностей для торга у покупателей не будет, «нерадзурри» явно захотят сыграть по-крупному. Поэтому, число желающих заполучить форварда явно посыпется.

Наиболее привлекательно по ряду причин аргентинец мог бы выглядеть в стане МЮ , которому очень не хватает разнопланового голеадора, приоритетом которого бы являлся центр атаки. Конечно, главным фактором будет выбор руководства нового наставника, однако, если главными кандидатами все-таки являются Маурисио Почеттино и Эрик тен Хаг, то при них Мартинесу уж точно достанется не достающая ему, по слухам, ключевая роль в проекте. Игровые модели и тактика этих специалистов заточены под завершение атак форвардами типа Лаутаро.

Отзывы от легенд

Лестными комментариями о Мартинесе за последние годы отметились многие, однако самыми ценными можно назвать мнения двух соотечественников игрока — Лионеля Месси и Серхио Агуэро.

Месси в 2020 году:

Лаутаро впечатляет, он имеет потрясающие данные. Я подозревал, что он станет отличным игроком, и теперь он сделал огромный скачок и показывает это. Он очень силен, отлично завершает атаки при выходе один на один, много забивает. В штрафной может побороться с кем угодно, устойчив на ногах, меняет ход движения и забивает. Очень качественный и разносторонний игрок.

Агуэро в 2022-м: