Нет никого хуже. Как Рангник может войти в историю «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 23:59

Настолько плох. «Соккер.ру» — о том, как выглядит Рангник на фоне других тренеров «эпохи после Фергюсона».

Кажется, что «Манчестер Юнайтед» после ухода Алекса Фергюсона с поста главного тренера обречен ходить по кругу, отыскивать разные варианты замены великого наставника, а потом отказываться от них и отправляться в новый путь. Нынешняя дорога привела МЮ к Ральфу Рангнику, который пришел в клуб в непонятном статусе временщика с перспективой то ли остаться, то ли уступить место «постоянному» тренеру летом и остаться консультантом.

О том, насколько такие туманные схемы вообще могут быть эффективны, будем судить позднее. А пока же можно поглядеть, к чему при Рангнике пришел «Юнайтед», к каким цифрам и результатам. Тем более, есть повод – поражение «Манчестера» от «Эвертона» Фрэнка Лэмпарда, который борется за выживание.

Разного рода реакциями полнится весь Интернет. От фото Роналду, который разбивает телефон (не свой), до яростного спича Де Хеа, который видит беспомощность команды. Да и сам Рангник уже соглашается с тем, что попадание в первую четверку может не случиться – это заслужить нужно, а пока МЮ не выглядит заслуживающим такой привилегии и вынужден, все больше напрягая зрение, вглядываться в горизонт четвертого места, на котором уже с шестиочковым отрывом засел «Тоттенхэм».

Умельцы посчитать все из Opta прикинули, что у Рангника процент побед в Премьер-Лиге составляет всего 47 (8 из 17), а это самый низкий показатель в турнире среди всех тренеров МЮ . Сокрушительно. Но давайте посмотрим, какой у него процент во всех турнирах. И как он смотрится среди всех тренеров, проходивших через МЮ после отставки Фергюсона в 2013 году.

1. Майкл Кэррик (2021) — 66,67 процента побед (2 из 3)

Да, мы тут будем учитывать абсолютно всех тренеров, которые руководили командой после Фергюсона. Даже если они провели всего три матча, как Кэррик, который занимал свой пост менее двух недель. Но за это время Кэррик добыл две победы и разок сыграл вничью. Может вписывать в резюме работу с «Юнайтед» без поражений. Хотя все понимают, что оценку нужно проводить на большей дистанции.

2. Жозе Моуриньо (2016 – 2018) – 58,33 процента побед (84 из 144)

Можно сколько угодно смеяться, ругаться на Моуриньо, но португалец стал лучшим постоянным тренером после Фергюсона для МЮ . Он выиграл 84 матча из 144, проведенных во всех турнирах у руля команды. И принес два трофея – победу в Лиге Европы и Кубке Лиги. Он занимает третье место по проценту побед среди всех тренеров в истории МЮ . Уже не кажется таким плохим вариантом, каким выглядел во время работы на «Олд Траффорд».

3. Оле-Гуннар Сульшер (2018 – 2021) – 54,17 процента побед (91 из 168)

Начинал Сульшер грандиозно – в клуб пришла легенда. Этот статус во многом помогал Сульшеру оставаться на посту даже тогда, когда кого-то другого уже выгнали бы. Помогала и любовь фанатов, которая все-таки сохранялась. Ну, нельзя отрицать и положительные отрезки, которые были в игре МЮ , положительные моменты, эмоциональные вспышки. Да и процент побед у него не такой плохой по нынешним меркам-то.

4. Дэвид Мойес (2013 – 2014) – 52,94 процента побед (27 из 51)

Планировался плавный переход власти. Фергюсона должен был сменить Мойес без пыли и шума, взять все под контроль, продолжить развитие клуба и команды. Но сорванный с насиженного в «Эвертоне» места тренер оказался слаб для «Юнайтед». И поняли это достаточно быстро – хватило чуть более 50 матчей. Дальше начались уже незапланированные скитания и поиски, которые продолжаются до сих пор.

5. Луи ван Гал (2014 – 2016) – 52,43 процента побед (54 из 103)

А это худший по проценту побед из всех так называемых постоянных тренеров, которые приходили в МЮ после Фергюсона. Попытка боссов клуба всех удивить, встряхнуть. Удивлять порой получалось, однако не всегда с лучшей стороны. Но можно вспомнить всякие забавные истории и победу в Кубке Англии. А МЮ , как говорят, близок к приглашению другого голландца.

6. Райан Гиггз (2014) – 50 процентов побед (2 из 4)

Гиггза назначили временным главным тренером после отставки Мойеса, чтобы как-то поддержать моральный дух команды и болельщиков после очевидного управленческого провала с назначением Дэвида. Гиггз рулил командой на протяжении трех недель, пока боссы срочно искали нового постоянного главного тренера. За три недели выиграл два матча из четырех. Вряд ли эти цифры стоит воспринимать всерьез. Так, момент в истории.

7. Ральф Рангник (2021 – настоящее время) – 40,9 процента побед (9 из 22)

И не временный, и не постоянный. Кажется, что руководство клуба настолько запуталось в своих желаниях и возможностях, что просто отчаянно хватается за самые нелепые схемы и странные имена. (Лучше бы уже «дедов-спасателей» Эллардайса или Брюса позвали, ей-богу). Пять месяцев Рангника у руля «Юнайтед» пока делают его самым плохим тренером команды. И становится только хуже. Причем ему осталось рулить семь матчей, если придерживаться официальной позиции. Значит, нужно выиграть шесть из семи, чтобы настигнуть по проценту хотя бы Гиггза. Семь побед в семи матчах позволят обогнать ван Гала и Мойеса и выглядеть более-менее прилично (но мы понимаем, «реальность» такого сценария). А вот Моуриньо он уже точно не достанет.

В очередной раз болельщикам «Манчестер Юнайтед» остается пожелать сил и терпения, хотя перепробовано столько вариантов (и таких разных), что уже не верится в успех осознанного выбора. Разве что просто когда-то повезет попасть пальцем в небо и угадать с тренером.