Билет на футбол. Загадочный матч в Лужниках перед ЧМ-66. Часть 4: Винисиус, он же Винисио, он же Виничио — лучший бомбардир Серии А.

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вчера, 21:47

В предыдущих частях рассмотрены этапы подготовки к матчу сборной СССР с командой Бразилии 29 мая 1966 года и причины отмены этого матча: часть1, часть 2 и часть 3.

Сегодня никого не удивляет наличие в составе разных национальных команд по всему миру игроков, родившихся в Бразилии. Вот и в сборной России есть свои бразильцы. Полвека назад такого явления в массовом порядке не наблюдалось.

И уж конечно в составе сборной СССР не могло быть бразильца, просто не откуда ему было взяться. Хотя, известно, что в предварительный список из 40 игроков для участия в ЧМ -66, направленный в ФИФА в середине мая Федерацией футбола СССР , — так вот в том списке был футболист с совсем не характерными именем и фамилией для советского человека. Речь о защитнике Хуане Усаторре. Он родился в Советском Союзе. Отец и мать у него были испанцы, боровшиеся в рядах республиканцев с режимом Франко, и оказавшиеся в Союзе в 30-х годах.

Но сегодня в орбиту наших интересов попал один бразилец и клубы, за которые он играл.

22 мая 1966 г. состоялся последний тур в Серии А (Италия). Клуб «Ланеросси» из Виченцы вполне мог претендовать на попадание в зону еврокубков при удачном раскладе в последнем туре. И ведь в гостях «Ланеросси» переиграл второго призёра «Болонью», но «Ювентус» тоже выиграл и не пустил их выше шестого места.

Клуб «Ланеросси» сразу же после своего чемпионата отправился в Восточную Европу. Сначала итальянцы провели матч 24 мая в Варшаве с олимпийской сборной Польши. Поляки победили 4:1.

В составе итальянского клуба был Луис Виничио (на итальянский манер). На самом деле это был 34-летний бразилец Винисио (Винисиус), который начинал в клубе «Ботафого» в 1950 г. и играл в одной команде с Гарринчей и Нилтоном Сантосом. С сезона 1955-56 гг. он прочно обосновался в Италии.

И уж никто не ожидал, что бразилец в 1966 г. станет лучшим бомбардиром Серии А в 34-летнем возрасте. А он стал и с очень высоким результатом в 25 голов (остальные игроки команды забили 19 на всех в том сезоне). Причём Виничио сделал один единственный хет-трик в сезоне — именно в последнем туре 22 мая против «Болоньи». Кстати, после 1966 г. по количеству голов в одном сезоне достижение бразильца (25) смог повторить только голландец Марко ван Бастен в 1992 году. А вот в возрасте 34+ лучшим бомбардиром Серии А с 25+ голами после Виничио становились только двое — Фабио Квальярелла в сезоне 2018-19 и Криштиану Роналду в прошлом году.

Примечательно, что ещё 20 апреля газета «Советский спорт» привела список основных 11 игроков сборной Бразилии, готовящихся к участию в ЧМ -66 под руководством Висенте Феолы. И рядом в заметке появилось имя Виничио — в очередном туре он сравнялся по забитым голам в Серии А с Сандро Маццолой, у обоих стало по 18 голов.

О том, что в Советский Союз приедет итальянский клуб из Виченцы впервые стало известно задолго до окончания сезона в Италии. Тот же «Советский спорт» 8 мая сообщил, что «Ланеросси» сыграет два матча в Союзе: 26 мая с чемпионом СССР прошлого сезона «Торпедо» (М), а 28 мая с лидером текущего чемпионата страны «Динамо» (Киев).

После матча 24 мая в Варшаве с «олимпийцами» Польши, игроки «Ланеросси» 25 мая прибыли в Москву.

Вот анонс в «Вечерней Москве» предстоящего международного матча автозаводцев в Лужниках:

Тот матч автозаводцы выиграли точно с тем же счётом 4:1, что и «олимпийцы» из Польши.

Футбольные коллекционеры хранят не только билеты, но и программки к матчам. Есть такая и для матча автозаводцев с итальянским клубом «Ланеросси». Печаталась эта программка до 22 мая, т.е. до окончания Серии А. И, конечно, тогда ещё не была и в планах игра «Ланеросси» против сборной СССР . Но, что примечательно — никакой матч 29 мая в Лужниках также не значился в расписании ближайших встреч на главном стадионе страны.

Вот одна из сторон программки, видно плохо, но читаемо вполне:

Вот дружеский шарж на бразильца из «Ланеросси» в еженедельнике «Футбол»:

А вот так он выглядел на фото:

Кстати говоря, в сентябре 1966 г. Виничио ещё раз встречался с автозаводцами на футбольном поле, в Милане в матче 1/16 финала Кубка чемпионов «Интер» — «Торпедо». В ответной встрече 12 октября в Лужниках при 105 тыс. зрителях (плюс около 10 тысяч в проходах!) он не участвовал. А был ли он среди 16 заявленных на матч игроков новой для себя команды или нет — не выяснено.

Сборная СССР после товарищеского матча в Брюсселе 22 мая с Бельгией оказалась на родной земле. Но матч с Бразилией сорвался. А сборной Союза надо было сыграть перед своими зрителями. Тогда и договорились с итальянским «Ланеросси». Вместо матча в Киеве с местным «Динамо», итальянцы ещё раз сыграли в Лужниках. Этот матч и состоялся в воскресенье 29 мая 1966 года. Анонс этого матча был опубликован в «Вечёрке» 27 мая и приведён в части 3.

Только вот билеты на эту дату уже «перенесли» на матч 5 июня с Францией. Печатать новые билеты было поздно. Нужно было задействовать нереализованные билеты от каких-либо недавно сыгранных в мае в Лужниках матчей.

А в мае 1966 г. в Лужниках было проведено достаточно матчей, иногда несколько дней подряд — проводили домашние матчи и «Спартак», и «Динамо», и ЦСКА , и «Локомотив».

В коллекции Владимира Калинковича оказался билет на матч, который состоялся 29 мая 1966 г. в Лужниках. На билете есть оттиск « СССР — Италия» и переправленная дата матча.

Вот этот билет:

Во-первых, бросается в глаза, что дата матча напечатана новая, но в оригинале, «в глубине», просматривается цифра «2». Во-вторых, есть оттиск « СССР — Италия». На билетах того времени никогда не делали типографских надписей с названиями команд. Только специально, как в нашем случае, т.е. проштамповывали поверх ранее напечатанного текста. В-третьих, замечаем, что дата и цена билета даны черным цветом, т.е. билет изначально не на международный матч. Тем более — нет крупно и красным цветом даты матча «29».

Правда, более подробные мои личные изыскания не подтвердили мою же версию о том, что на международные матчи дизайн билетов в Лужники всегда был именно с датой и ценой красным цветом. Например, в 1968 г. билеты и на матчи сборной, и на матч «Спартак» — «Динамо» (М) были одинаковы по дизайну, весь текст чёрным цветом. И не было числа месяца крупно ни красным, ни чёрным цветом. А за 1971 г. подобные билеты были, как например, на прощальный матч Льва Яшина.

По оценкам Владимира Калинковича заказ на печать билетов в типографию поступал дней за 7-8 до матча. Из анонса матча СССР — Бразилия, опубликованного в «Вечёрке» 20 мая (см. часть 3), известно, что билеты на матч продавались уже с 21 мая. По подробно рассмотренной выше (см. часть 2) хронологии в бразильской газете ясно, что матч к этому времени был отменён. Предположим, затерялась или не дошла телеграмма из Бразилии (что её, телеграмму, в Союз вообще не посылали — как-то не верится).

25 мая наконец-то в Москве поняли, что никакая сборная из Бразилии не приедет. Купленные билеты «перенесли» на игру с Францией.

На матче с «Ланеросси» также можно было и нужно немного заработать на билетах.

Только необходимо было немного «подшаманить» подходящие нераспроданные билеты. «Кандидатами» на переделку могли быть билеты от матчей чемпионата страны 22 и 27 мая. Только вот при рассмотрении имеющегося билета серии «030» под увеличением не очень похоже на то, что «2» или «7» напечатаны в качестве второй цифры. И тут на помощь приходит ещё один московский клуб — «Торпедо». Свои домашние матчи в мае (правда, всего один) автозаводцы играли на стадионе «Динамо». А в другие месяцы они также активно использовали Лужники. И именно в Лужниках состоялся их матч 26 мая с «Ланеросси».

Специально или нет — но в отчётах о том матче автозаводцев с итальянским клубом нигде не указано количество зрителей. В Варшаве, например, на матче с «Ланеросси» было более 30 тысяч зрителей по сообщению польской газеты.

В еженедельнике «Футбол» №22 есть репортаж и единственное фото с матча торпедовцев с «Ланеросси» — трибуны там одним сплошным серым (растушёванным) фоном. Ну, не при пустых трибунах же играли? Хотя…

Если предположить, что для матча 26 мая билеты в Лужники были напечатаны (серия «030») и сколько-то их было распродано, то оставшаяся нереализованной их часть и стала подосновой для билетов на матч 29 мая.

Работникам стадиона предстояло проштамповать несколько десятков тысяч билетов, чтобы они приобрели тот вид, как на фото выше. Вполне могло быть и так, что дополнительный оттиск « СССР -- Италия» сделали ещё к матчу «Торпедо» 26 мая, а дату переправляли уже к матчу сборной СССР 29 мая. Без криминалистов точно не разобраться.

Труд работников стадиона оказался не напрасным. По данным справочников посещаемость матча 29 мая 1966 г. оказалась то ли 20, то ли 25 тысяч зрителей. Сборная Союза выиграла 4:2, один из голов у гостей забил капитан команды бразилец Виничио, прекрасно исполнив метров с 18 штрафной удар, сильно послав правой ногой мяч под перекладину над внушительной стенкой из 7 человек.

Вот ссылка на видеоотчёт о матче: . В начале видео мы видим Виничио в качестве капитана команды. А в конце видео он забивает последний гол в матче со штрафного.

А на матче 5 июня 1966 г. против Франции в Лужниках собралась зрительская аудитория в 102 тысячи человек. Следовательно, не менее 102 тысяч билетов было реализовано на «затерявшийся» матч с Бразилией.

Казалось бы — конец детектива, всё встало на свои места. Но…