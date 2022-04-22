Дерби ЦСКА и «Динамо», и «Спартак» в гостях у Карпина. 26-й тур трудный не только для «Зенита»

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вчера, 20:38

Семака ждёт путешествие в Краснодар.

«Урал» — «Уфа»

- Как сказали бы комментаторы федерального уровня – «битва за шесть пунктов». Между уфимцами и командой Шалимова всего один пункт разница, это один из матчей «плей-офф» в борьбе за вылет.

- «Урал» давным-давно не побеждает, хотя соперники были непростые, а «Уфа» после успеха против «Крыльев Советов» вернулась к поражениям и ничьим. Плохо смотрятся оба коллектива, но Стукалов хотя бы Березуцкого смог огорчить голом на последних минутах.

- Между собой наигрались, и явный перевес на стороне «Урала» — получили 10 побед в 19 матчах, уступили лишь четырежды. Есть шанс, что Бикфалви сможет ответить Агаларову. Вряд ли получится открытый матч с массой моментов, но все зависит от хозяев. Зададут темп – оборонительной «Уфе» будет сложно.

«Локомотив» — «Нижний Новгород»

- Комппер получил формального «начальника», но готовит к эмоциональным битвам команду именно немец. Марвин после разгрома от Карпина не проиграл «Сочи», но запомнилась игра не только голами, а и решениями игроков, на которые не всегда правильно реагировал судья. Отдельные ошибки уже признали.

- Подопечные Кержакова в трех пунктах от стыковых матчей, поэтому им нельзя сдаваться, пусть даже «Локомотив» — формальный фаворит. Но какая у москвичей мотивация? Разве что результативный Изидор хочет снова отличиться. С другой стороны, силы гостей скромные, они выиграли лишь раз в последних 5 матчах.

- «Нижний Новгород» — упрямая команда, поэтому «железнодорожники» могут подписать мировую. Состав у команды скромный, но Козлов, Калинский и Стоцкий сделают все, чтобы молодому составу «Локомотива» не было просто взламывать защиту Нигматуллина.

«Сочи» — «Ахмат»

- Уже видно, как отсутствие стимула – еврокубков, сказывается на игре отдельных клубов. «Ахмат» начал терять очки направо и налево, а «Сочи», хотя Федотов старается держать команду вместе, уже не тот, что прошлой осенью.

- Хозяева – фавориты, ведь у них есть Нобоа, Юсупов и Кассьерра. Забегал Макарчук, вернулся в основу опытный Джанаев. Былой стройности нет и близко, но «Сочи» — солидная команда, которая дома не должна уступать «Ахмату».

- Талалаев выдает нормальные приказы, а исполнение явно хромает. Уткин всегда может помочь ударом со стандарта, а Богосавац провести активный матч на левом фланге, но «Ахмат» неслучайно начал так часто терять очки. Вылет не грозит, но и покорить новую вершину не смогут.

«Химки» — «Крылья Советов»

- Глушаков и его коллеги ведут борьбу за спасение, поэтому вот эта игра для них важная. Три победы подряд подняли в таблице, ничья против «Нижнего Новгорода» закрепила в шаге от «Рубина».

- «Крылья Советов», хотя проигрывали, смотрятся лучше многих команд РПЛ этой весной. Подопечные Осинькина бегут, выделить можно почти всю группу атаки – Глушенкова, Сарвели, Ежова и Зиньковского.

- Юрану нужны очки, поэтому вряд ли будут рисковать, подставляясь под контратаки самарцев. Отсюда ожидание размена голами, который позволит аутсайдеру набрать важный пункт, а гостям не потерять лицо.

«Рубин» — «Арсенал»

- Отчаянный бой за выживание. Казанцы – одна из худших команд весны в РПЛ , четыре поражения сменили ничьей против «Спартака». Но тот результат не вводит в заблуждение, Владислав Игнатьев отличился случайно, подопечные Слуцкого сидели в защите две трети игрового времени.

- Встречаются худшие, ведь «Арсенал» тоже проиграл четыре матча из пяти последних. Единственная ничья случилась против «Ахмата». Но бывшей и нынешней команде Карпина туляки проиграли. С такими результатами вылет – дело времени.

- Оружейники могут потомить «Рубин», ведь их устроят только три пункта. Божович дожжен настроить на решающий бой, хотя дисквалификации Беляева и Кингса Кангва помешают. Вся надежда на Деспотовича – сыграет против бывшего клуба.

«Ростов» — «Спартак»

- Ваноли впервые отправился на футбольный матч высшей лиги на поезде, ведь Ростов-на-Дону не принимает гражданские самолеты. «Спартак» переиграл в кубке ЦСКА , результат воодушевил и подарил цель на концовку сезона, но в РПЛ дела идут средне.

- «Спартак» десятый в таблице, но оторвался вместе с «Ростовом» от зоны стыковых матчей, поэтому обе команды понимают, что даже ничья их полностью устроит. Разве что москвичи вспомнят, сколько раз их огорчала клуб, куда вернулся наставник сборной.

- Карпин вернул «Ростову» победы – три подряд, а поскольку у «красно-белых» есть потери, а у хозяев находки, вроде Щетинина, то вряд ли поединок будет простой прогулкой для «Спартака», который лишился накануне матча не только Промеса.

ЦСКА – «Динамо»

- Матч, который больше не имеет значения для ЦСКА – за пять туров сложно отыграть отставание на 11 пунктов от «Зенита», а второе место ничем не отличается от третьего. Тогда как для «Динамо» это еще один чемпионский тест.

- Шварц умудрился проиграть «Спартаку» — ключевая ошибка, без нее могли сейчас набрать столько же пунктов, как у «Зенита». Но раз отстают на три очка, то должны увеличить серию побед до четырех, раз ЦСКА «поплыл» — четыре игры без побед во всех турнирах.

- История этого дерби говорит о том, что нередко «бело-голубые» находили ключ к воротам Акинфеева. У них три победы, ничья и лишь одно поражение в пяти последних встречах. И до этого отбирали у «армейцев» очки. Хотя команда молодая, а легионеры ЦСКА задолжали фанатам – будет сложнейший матч на три результата.

«Краснодар» — «Зенит»

- «Горожане» не будут чемпионами в обозримом будущем, зато могут повлиять на имя победителя РПЛ прямо сейчас. Знаем ситуацию: тренер неопытный, легионеры уехали, а оставшиеся устали, ошибаются и проигрывают. Но «Зенит» не без греха, поэтому дома «Краснодар» должен ставить хотя бы на ничью.

- Команда Семака очевидно сильнее, но вспомните первый круг. «Быки» тогда проиграли скандально, незаслуженно. Теперь у них есть шанс поквитаться, и не поймем Сафонова, Мартыновича, Черникова и Ильина, если не попытаются. Огорчает, что Сперцян вне игры. Но состав у «Краснодара» не хуже, чем у «Алании». А команда Спартака Гогниева «Зениту» в кубке не сдалась, еще и вымотала фаворита.