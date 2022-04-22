ЦСКА объявил о проведении «безуглеродного» матча с «Динамо»

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22 апреля 2022, 17:41

ЦСКА На матче 26-го тура РПЛ с «Динамо» сократит отходы и выбросы в честь Международного дня Земли, который отмечается 22 апреля. В клубе назвали предстоящий матч «безуглеродным», который пройдет в рамках проекта «Экологичная ВЭБ Арена».

Чтобы сократить выбросы от транспорта, ЦСКА приедет на матч на электробусе, а также увеличит количество велопарковок на стадионе. На самой арене клуб снизит потребление воды и установит электросберегающие лампочки. Кроме того, будет организована сортировка мусора, а пластиковые стаканчики будут заменены на бумажные.