Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПревью, анонсы, раскладыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

ЦСКА объявил о проведении «безуглеродного» матча с «Динамо»

22 апреля 2022, 17:41
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

ЦСКА На матче 26-го тура РПЛ с «Динамо» сократит отходы и выбросы в честь Международного дня Земли, который отмечается 22 апреля. В клубе назвали предстоящий матч «безуглеродным», который пройдет в рамках проекта «Экологичная ВЭБ Арена».

Чтобы сократить выбросы от транспорта, ЦСКА приедет на матч на электробусе, а также увеличит количество велопарковок на стадионе. На самой арене клуб снизит потребление воды и установит электросберегающие лампочки. Кроме того, будет организована сортировка мусора, а пластиковые стаканчики будут заменены на бумажные.

ЦСКА призвал зрителей поддержать инициативу и покупать билеты в электронном виде, на которые клуб предоставит скидку 10%.

Все новости
«Краснодар» вручил «Зениту» ключи от РПЛ. Нужно выиграть 2 из 4 оставшихся матчей, чтобы стать чемпионом
Вчера, 22:26Александр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии3
«Спартак» метит в стыки, а «Эвертон» может вылететь из элиты впервые за 68 лет. Кто бьется за выживание в топ-5 и РПЛ
Вчера, 19:27Александр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии5
«Зенит» шагает к новому титулу. В соперниках команда без легионеров с одной победой в четырех матчах
Вчера, 14:28Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии4
«Динамо» продолжает погоню за «Зенитом». Матч против ЦСКА — ключевой с точки зрения борьбы за «золото»
24 апреляАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии4
«Спартак» анонсировал матч с «Ростовом» в стиле американского сериала
24 апреля Фото
«Спартак» против Карпина — это всегда весело. «Красно-белые» приехали в Ростов на поезде за победой
24 апреляАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии4
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
22 апреля в 21:44
Сейчас вся Европа идёт этим путём. Дружно отказываются от наших углеводородов.
alexgurzan
alexgurzan ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
22 апреля в 20:55
.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
22 апреля в 20:45, ред.
Кто -то из руководства ЦСКА познакомился с Гретой Тунберг?)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
22 апреля в 20:44
В тот раз без углерода не получилось .)))
alexgurzan
alexgurzan ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
22 апреля в 20:38
.
sv_1969
sv_1969 ответ zooveterinar (раскрыть)
22 апреля в 20:21
Трудно не согласиться
zooveterinar
zooveterinar ответ sv_1969 (раскрыть)
22 апреля в 20:11
Они и так пешком почти, по полю бродят!!!
старина
старина
22 апреля в 19:43
Кони для начала бы отучили выбросам бутылок после проигранного дерби.потом бы в химию лезли
112910415
112910415
22 апреля в 19:21
чисто символическая показуха
David Young
David Young ответ zooveterinar (раскрыть)
22 апреля в 19:08
.
zooveterinar
zooveterinar
22 апреля в 19:00, ред.
Когда-то и мы, по молодости, в 90-е, на тройлебусе гоняли за водкой!!! Кричим "дальше, братан, а он все!!! Дальше кабеля закончились"!!! Такие вот эко походы были у нас!!!
stanichnik
stanichnik
22 апреля в 18:50
А фанаты файерами всю эту инициативу испоганят
Байкал-38
Байкал-38
22 апреля в 18:48
Интересно будет посмотреть составы команд на матч. Кого не будет?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
22 апреля в 18:20
Баловство всё это...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
22 апреля в 18:05
У вас эта новость уже была неделю назад.)
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
22 апреля в 17:59
А электричество для электробуса будет получено путем сжигания углеводородов...
Little Caprice
Little Caprice
22 апреля в 17:49
Предлагаю запретить всем, приходящим на стадион, дышать. Не стоит вырабатывать углерод, это дело серьёзное.
sv_1969
sv_1969
22 апреля в 17:43
Ну и ладно. Может и не бегать тогда вовсе)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 