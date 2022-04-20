«Фулхэм» вернулся в АПЛ, в Лиге 1 может появиться парижское дерби. Зреет пополнение топ-чемпионатов

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вчера, 16:38

Будет много возвращений.

Футбольный сезон близится к развязке. В ближайший месяц наше внимание будет приковано к решающим схваткам в Лиге чемпионов и Лиге Европы, будем следить за чемпионскими забегами в Английской Премьер-Лиге и итальянской Серии A, смаковать финалы национальных кубков. Однако важные события происходят не только на верхнем этаже: во вторых дивизионах ведущих чемпионатов команды сражаются за право в следующем сезоне играть в сильнейших лигах своих стран. «Фулхэм» уже официально вернулся в АПЛ , а «Соккер.ру» расскажет о тех, кто собирается повторить успех «дачников».

Англия

«Фулхэм» возвращается в Премьер-Лигу после годичного отсутствия, «дачники» соревнуются с «Норвичем» за титул главного футбольного лифта Англии. «Фулхэм» попал в череду повышений и вылетов в сезоне 2017/18, когда после четырех сезонов в Чемпионшипе отправился в Премьер-Лигу. С тех пор клуб из Лондона меняет дивизионы раз в год. На этот раз «дачников» тащит наверх португалец Марку Силва, в то время как соавтор повышения «Фулхэма» в классе двухлетней давности Скотт Паркер почти наверняка вернет в АПЛ «Борнмут».

«Вишенки» провели два года вне Премьер-Лиги, где провели пять сезонов под началом Эдди Хау, который теперь тренирует «Ньюкасл». Скорее всего, вторая прямая путевка в АПЛ достанется именно «Борнмуту», а еще один билетик разыграют в захватывающем плей-офф, состав участников которого еще предстоит определить. По состоянию на данный момент в топ-6 входят «Хаддерсфилд», «Лутон», «Ноттингем» и «Шеффилд Юнайтед».

Не теряют надежд заскочить в плей-офф «Миллоул», «Блэкберн», «Мидлсбро», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Ковентри». Мои симпатии в этой драке на стороне «Ноттингема». «Форест» — двукратный обладатель Кубка чемпионов под руководством Брайана Клафа, за «лесников» играли Тедди Шерингем и Рой Кин, они знатно пошумели в нынешнем розыгрыше Кубка Англии. В Премьер-Лиге «Ноттингем» не играл с сезона 1998/99, трижды заскакивал в плей-офф, но всегда неудачно. Пора возвращаться. А вы кого хотите видеть в АПЛ ?

Испания

Система повышения в испанской Сегунде такая же, как в Англии: две команды выходят в Примеру напрямую, занявшие места с третьего по шестое разыгрывают оставшуюся путевку в плей-офф. Лидирует сейчас «Эйбар», занявший 20-е место в высшем дивизионе год назад, вторую строчку занимает «Альмерия», которая в последний раз играла на высшем уровне в сезоне 2014/15.

Кстати, 15 лет назад эту команду поднимал в Примеру Унаи Эмери, который с тех пор поработал со «Спартаком», ПСЖ и «Арсеналом», четыре раза выиграл Лигу Европы и собирается попить крови у «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов. В плей-офф по состоянию на данный момент попадают «Вальядолид», «Тенерифе», «Жирона» и «Овьедо». Впрочем, «Вальядолид», клуб Феномена Роналдо, занимает третью строчку с отставанием в два очка от лидера, так что тут и борьба за прямые путевки еще впереди.

Италия

Из Серии B наверх отправляют две лучшие команды, а вот система плей-офф более сложная: в предварительном раунде включаются команды с 5-8 мест, победители двух пар выходят на третью и четвертую команду в полуфиналах, а самые смелые делят путевку в финале. Борьба на вершине таблицы крайне любопытная: первую строчку занимает «Кремонезе» (66 очков), следом идут «Лечче» (65), «Монца» (64), «Беневенто» и «Пиза» (по 63), «Брешия» (62). «Асколи» и «Фрозиноне» попытаются удержаться в зоне плей-офф.

Для справки: «Парма» с Джанлуиджи Буффоном только 13-я. Что же касается претендентов на повышение в классе, то выделим «Кремонезе» и «Монцу». Лидер Серии B не заглядывал в Серию A с середины 90-х, а «Монца» и вовсе никогда. Стоит напомнить, что владельцем этого клуба в 2018 году стал Сильвио Берлускони, который в прошлом 30 лет владел «Миланом», под его присмотром добившийся больших успехов. Галлиани тоже рядом, да и главный тренер Джованни Строппа в прошлом играл за «россонери».

Германия

Обратно в Бундеслигу рвутся команды, вылетевшие по итогам предыдущего сезона, причем по итогам прошедшего тура «Шальке» (56 очков) опередил «Вердер» (54). На пятки им наступает «Санкт-Паули» (53). «Пираты» из Гамбурга лишь один сезон за последнюю четверть века провели в первой Бундеслиге и хотят повторить этот опыт. Все в их руках, ведь впереди очный матч с «Шальке», да и третье место оставляет шансы, правда нужно будет обыграть 16-ю команду Бундеслиги в стыках (сейчас это «Штутгарт»).

Франция

Наконец, добрались до Франции. В Лиге 2 лидируют «Тулуза» и «Аяччо», которые не собираются никому уступать свои путевки в Лигу 1. «Осер», ФК «Париж» и «Сошо» готовы пойти по сложному пути, причем их попаданию в плей-офф ничто не угрожает: отрыв идущего пятым «Сошо» от шестого «Гавра» составляет 11 очков. А система такая: пятая команда Лиги 2 играет с четвертой, победитель выходит на третью, а уже лучший из лучших встречается с 18-м клубом Лиги 1 (сейчас это «Клермон»).