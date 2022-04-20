По обе стороны московского супердерби. Воспитанник ЦСКА Чернов сыграет за «Спартак»

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вчера, 18:00

А кто это делал до него?

Сегодня «Спартак» и ЦСКА сойдутся в четвертьфинале Кубка России. Этот матч станет особенным для Никиты Чернова, который почти наверняка сыграет против родного клуба в принципиальном противостоянии.

Никита Чернов

В матчах против «Арсенала» и «Рубина» Паоло Ваноли доверял Никите Чернову позицию в стартовом составе: зимний новичок «Спартака» выходил на позиции правого центрального защитника, до него на этой проблемной позиции безуспешно пытались закрепиться Максимилиано Кофрие и Руслан Литвинов. При Чернове «Спартак» пропустил только один гол, и если по нему применять персональную ответственность, то спрашивать нужно с Георгия Джикии. Одним словом, у Никиты есть все шансы сыграть в стартовом составе против ЦСКА , воспитанником которого он является.

До сегодняшнего дня Чернов не был непосредственным участником московских дерби: три матча он провел в запасе ЦСКА (его тогдашние партнеры потерпели два поражения и одержали памятную победу 4:0 в первом дерби на «Открытие Арене»), а в феврале защитник сменил наблюдательную позицию, пересев на скамейку «Спартака» (его команда потерпела поражение 0:2). При этом за другие клубы Никита играл против ЦСКА и «Спартака», и если говорить о матчах с «армейцами», то здесь все плохо: проиграл три из трех с «Крыльями Советов», общий счет — 1:5.

Накануне дебюта Чернов должен понимать, насколько важно хорошо сыграть в дерби для него лично. Фанаты ЦСКА наверняка устроят теплый прием «предателю», а спартаковские болельщики не простят, если «засланный казачок» сыграет неудачно и станет частью неудачи. Испытанию будет подвергнуто не только мастерство, но и характер.

Роман Широков

Последним футболистом, принявшим непосредственное участие в дерби ЦСКА и «Спартака» за обе команды, является Роман Широков. Мог это сделать и другой Роман по фамилии Еременко, который после двухлетнего отстранения от футбола оказался в «Спартаке», хотя до этого провел три сезона в ЦСКА . Впрочем, финский хавбек в «Спартаке» провел несколько месяцев, сыграть в дерби ему было не суждено.

Широков, в отличие от своего тезки, получил уникальный опыт, причем в двух соседних сезонах. В кампании 2014/15 на стороне «Спартак» он проиграл со счетом 1:2, а в следующем сезоне выиграл с ЦСКА — 1:0. Широков в обоих матчах выходил в стартовом составе, но результативными действиями не отметился, хотя потенциальное голевые передачи отдавал и на Зе Луиша, и на Мусу. Увы, партнеры промахивались.

Дмитрий Гончаров

Этот вратарь — плоть от плоти «армеец», играл за команды разных возрастов и дубль ЦСКА , а в главной команде провел только 25 матчей, все время находился кто-то сильнее — то Тяпушкин, то Новосадов. Правда, в чемпионате 1999 года Гончаров сыграл 18 матчей из 30, в том числе защищал ворота в обоих дерби со «Спартаком». Похвастаться нечем — уступил 0:1 и 0:4, пропускал от Ширко, Баранова, Титова и Безродного.

Несколько лет спустя Гончарова попутным ветром занесло уже в «Спартак», стоявший на пороге темных времен. В 2002 году в заявке «красно-белых» побывало семь голкиперов, Гончаров занял место в воротах в апреле и стал соучастником серии из трех поражений, начавшейся с разгрома в дерби. ЦСКА забил три безответных мяча усилиями Соломатина, Гусева и Лайзанса.

Интересная страничка футбольной биографии вырисовалась у Дмитрия Гончарова: человек сыграл в трех дерби, защищал ворота и «Спартака», и ЦСКА , потерпел три поражения с общим счетом 0:8.

Руслан Нигматуллин

А вот у Нигматуллина противоположная ситуация: Руслан по разу сыграл в главном дерби Москвы за «Спартак» и за ЦСКА , в обоих случаях победил. Нигматуллин ассоциируется с «Локомотивом», но из родного КАМАЗа он в 1995-м перешел в «Спартак», с которым дважды стал чемпионом. В «Локомотив» поехал за игровой практикой, получению которой мешал выигравший конкуренцию Александр Филимонов. За ЦСКА вратарь недолго играл в 2002-м на правах аренды из итальянской «Вероны».

Между двумя супердерби с участием Нигматуллина прошло шесть лет. В 1996-м «Спартак» с Русланом в составе одержал волевую победу: на быстрый гол Янкаускаса дублем ответил Дмитрий Аленичев, а финальный счет установил Александр Ширко. В ноябре 2002-го Нигматуллин защищал ворота ЦСКА в памятном «снежном дерби». «Армейцы» выиграли 2:1 благодаря голам Семака и Янковского.

Евгений Бушманов

Богатая история участия в дерби у нынешнего тренера «Спартака-2» Евгений Бушманова. Этот воспитанник ярославского футбола в 18 лет перешел из «Шинника» в «Спартак», откуда вскоре перебрался в ЦСКА , а в зрелом возрасте снова оказался в «Спартаке» транзитом через «Торпедо». В дерби Бушманов дебютировал еще в высшей лиге СССР , и проиграл со «Спартаком» 1:2. В ЦСКА продолжил еще хуже — три поражения с общим счетом 0:11.

С ЦСКА у «Спартака» Бушманов так и не выиграл в 11 встречах, один из матчей пришелся на финал Кубка России, в котором «красно-белые» оказались сильнее в серии пенальти. Евгений свою попытку не реализовал. В 1998-м защитник снова надел футболку «Спартака», чтобы потерпеть очередное фиаско в дерби — 1:4 в пользу ЦСКА .

В 13 матчах подряд команда с Бушмановым в составе не побеждала в дерби, только с 14-й попытки Евгений оказался на стороне победителей: «Спартак» выиграл 4:0 в том самом матче, где пропускал Гончаров. Пожалуй, это единственное из 16 дерби Бушманова, которое ему приятно вспомнить. Была еще одна победа «Спартака» 1:0, но единственный гол в том матче был забит уже после удаления едва ли не самого неудачливого футболиста в истории дерби с поля.