«Ливерпуль» — «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Ливерпуль»
После ничейного матча с «Манчестер Сити» (2:2) «Ливерпуль» уверенно победил на домашней арене «Манчестер Юнайтед» (4:0). Таким образом, команда Юргена Клоппа осталась в чемпионской гонке с минимальной дистанцией от лидера.
Выделим, что «Ливерпуль» побеждал в 11 последних домашних матчах чемпионата Англии, а в четырех прошлых играх лиги на своем поле хозяева не пропускали голы.
«Эвертон»
«Эвертон» заработал четыре очка за два предыдущих тура АПЛ. После победной игры с «Манчестер Юнайтед» (1:0) «ириски» заработали один балл в домашней игре против «Лестера» (1:1). Благодаря этим результатам подопечные Фрэнка Лэмпарда остались вне зоны вылета на 17-м месте.
Отмечаем, что в разрезе гостевых игр «Эвертон» остается худшей командой лиги: одна победа, три ничьи и 11 поражений.
Котировки от БК Pinnacle
- Победит «Ливерпуль» — 1.187
- Ничья – 7.680
- Победит «Эвертон» — 17.500
Статистика
- «Эвертон» проиграл 6 прошлых гостевых матчей АПЛ
- «Ливерпуль» не пропускал голы в 6 из последних 7 домашних матчей лиги
- «Эвертон» пропускал минимум 2 гола в 6 последних выездных играх чемпионата
Прогноз
Поставить на победу «Ливерпуля» с форой (-2) гола букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.934.