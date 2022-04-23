«Ливерпуль» — «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1650704576

вчера, 12:02

«Ливерпуль»

После ничейного матча с «Манчестер Сити» (2:2) «Ливерпуль» уверенно победил на домашней арене «Манчестер Юнайтед» (4:0). Таким образом, команда Юргена Клоппа осталась в чемпионской гонке с минимальной дистанцией от лидера.

Выделим, что «Ливерпуль» побеждал в 11 последних домашних матчах чемпионата Англии, а в четырех прошлых играх лиги на своем поле хозяева не пропускали голы.

«Эвертон»

«Эвертон» заработал четыре очка за два предыдущих тура АПЛ . После победной игры с «Манчестер Юнайтед» (1:0) «ириски» заработали один балл в домашней игре против «Лестера» (1:1). Благодаря этим результатам подопечные Фрэнка Лэмпарда остались вне зоны вылета на 17-м месте.

Отмечаем, что в разрезе гостевых игр «Эвертон» остается худшей командой лиги: одна победа, три ничьи и 11 поражений.

Котировки от БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» — 1.187

Ничья – 7.680

Победит «Эвертон» — 17.500

Статистика

«Эвертон» проиграл 6 прошлых гостевых матчей АПЛ

«Ливерпуль» не пропускал голы в 6 из последних 7 домашних матчей лиги

«Эвертон» пропускал минимум 2 гола в 6 последних выездных играх чемпионата

Прогноз

Поставить на победу «Ливерпуля» с форой (-2) гола букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.934.