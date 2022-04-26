«Фиорентина» — «Удинезе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 08:59

«Фиорентина»

В последней игре чемпионата Италии «Фиорентина» уступила в гостях «Салернитане» (1:2). Так клуб из Флоренции прервал победную серию из трех матчей, в которых были обыграны следующие соперники: «Венеция» (1:0), «Наполи» (3:2) и «Эмполи» (1:0).

Выделим, что «Фиорентина» одержала 11 побед в 16 домашних играх Серии A, забив на домашней арене в общей сложности 34 гола при 16-и пропущенных мячах.

«Удинезе»

«Удинезе» заработал только один балл за два минувших тура Серии A. После домашнего поражения от «Салернитаны» (0:1) клуб сыграл вничью с «Болоньей» на выезде (2:2). Прежде футболистам команды удалось взять три победы подряд: «Кальяри» (5:1), «Венеция» (2:1) и «Эмполи» (4:1).

Фиксируем, что в гостях «Удинезе» выступает плохо – всего три победы в 16 выездных матчах итальянского чемпионата.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фиорентина» — 1.719

Ничья – 4.130

Победит «Удинезе» — 4.970

Статистика

«Фиорентина» побеждала в 3 прошлых матчах на своем поле

«Удинезе» не побеждал в 8 из последних 10 гостевых матчей

«Фиорентина» выиграла 14 предыдущих матчей с «Удинезе» на домашней арене

Прогноз

Статистика и общая форма команд дают основания рекомендовать ставку на победу «Фиорентины» с коэффициентом 1.719 в букмекерской конторе Pinnacle.