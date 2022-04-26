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«Астон Вилла» — «Норвич»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 10:18
«Астон Вилла» — «Норвич»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» не побеждала в пяти прошлых турах АПЛ. После четырех поражений кряду клуб из Бирмингема разделил очки с «Лестером» в матче без голов (0:0). Эти неудачи откинули команду на 15-е место турнирной таблицы.

В домашних матчах этого сезона премьер-лиги «Астон Вилла» выступает так: пять победных матчей, три ничьи и семь поражений.

«Норвич»

«Норвич» занимает последнее место АПЛ, являясь главным претендентом на вылет. В пяти минувших турах чемпионата клуб заработал четыре балла, сыграв вничью с «Брайтоном» (0:0) и победив «Бернли» (2:0).

В 16-и выездных поединках чемпионата Англии «Норвич» проявил себя следующим образом: две победы, три ничьи и 11 проигрышей.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Астон Вилла» — 1.414
  • Ничья – 5.070
  • Победит «Норвич» — 8.230

Статистика

  • «Астон Вилла» не выигрывала в 4 из прошлых 5 домашних матчей АПЛ
  • «Норвич» забивал голы в 3 из последних 4 гостевых матчей лиги
  • «Астон Вилла» и «Норвич» обменивались голами в 5 из прошлых 7 очных матчей

Прогноз

Сыграть ставку на «обе команды забьют – да» букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.980.

Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 10:52
Победа команды Астон Вилла и тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
сегодня в 10:30
Как мы видим, утопающий, но ни в коем случае не сдающийся Норвич способен сейчас пробивать тылы даже топ-имен, не говоря уже про оборону обычных середняков, просто доигрывающих чемпионат и ждущих отпуска. Считаю, что уже ничего не теряющие "канарейки" и здесь сумеют раскрыть свои положительные атакующие качества!
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