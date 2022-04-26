«Астон Вилла» — «Норвич»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Астон Вилла»
«Астон Вилла» не побеждала в пяти прошлых турах АПЛ. После четырех поражений кряду клуб из Бирмингема разделил очки с «Лестером» в матче без голов (0:0). Эти неудачи откинули команду на 15-е место турнирной таблицы.
В домашних матчах этого сезона премьер-лиги «Астон Вилла» выступает так: пять победных матчей, три ничьи и семь поражений.
«Норвич»
«Норвич» занимает последнее место АПЛ, являясь главным претендентом на вылет. В пяти минувших турах чемпионата клуб заработал четыре балла, сыграв вничью с «Брайтоном» (0:0) и победив «Бернли» (2:0).
В 16-и выездных поединках чемпионата Англии «Норвич» проявил себя следующим образом: две победы, три ничьи и 11 проигрышей.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Астон Вилла» — 1.414
- Ничья – 5.070
- Победит «Норвич» — 8.230
Статистика
- «Астон Вилла» не выигрывала в 4 из прошлых 5 домашних матчей АПЛ
- «Норвич» забивал голы в 3 из последних 4 гостевых матчей лиги
- «Астон Вилла» и «Норвич» обменивались голами в 5 из прошлых 7 очных матчей
Прогноз
Сыграть ставку на «обе команды забьют – да» букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.980.