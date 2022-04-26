«Севилья» — «Кадис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Севилья»
«Севилья» одержала две победы в трех минувших турах испанской Примеры. Клуб успешно провел матчи против «Гранады» (4:2) и «Леванте» (3:2), которые были разбавлены четвертым поражением в лиге – от «Реала» (2:3).
Домашние матчи текущего розыгрыша чемпионата Испании «Севилья» проводит успешно. На своем поле хозяева одержали 11 побед и четыре ничьи, допустив только одно поражение.
«Кадис»
«Кадис» балансирует возле зоны вылета, занимая 17-е место чемпионата. В трех минувших турах Примеры клуб заработал три балла, одержав победу над «Барселоной» (1:0) в гостях. Этот успех команды был разбавлен поражениями от «Бетиса» (1:2) и «Атлетика» (2:3).
В гостевых матчах текущего розыгрыша лиги «Кадис» проявил себя следующим образом: четыре победы, пять ничейных матчей и семь поражений.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Севилья» — 1.584
- Ничья – 3.950
- Победит «Кадис» — 7.130
Статистика
- «Севилья» не проигрывала в 17 из прошлых 19 матчей чемпионата
- «Севилья» сыграла на ТБ(2,5) гола в 3 прошлых турах Примеры
- «Севилья» пропускала минимум два гола в 3 предыдущих турах чемпионата
Прогноз
Разместить ставку с условием «обе команды забьют – да» букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.260.