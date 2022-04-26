«Севилья» — «Кадис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:20

«Севилья»

«Севилья» одержала две победы в трех минувших турах испанской Примеры. Клуб успешно провел матчи против «Гранады» (4:2) и «Леванте» (3:2), которые были разбавлены четвертым поражением в лиге – от «Реала» (2:3).

Домашние матчи текущего розыгрыша чемпионата Испании «Севилья» проводит успешно. На своем поле хозяева одержали 11 побед и четыре ничьи, допустив только одно поражение.

«Кадис»

«Кадис» балансирует возле зоны вылета, занимая 17-е место чемпионата. В трех минувших турах Примеры клуб заработал три балла, одержав победу над «Барселоной» (1:0) в гостях. Этот успех команды был разбавлен поражениями от «Бетиса» (1:2) и «Атлетика» (2:3).

В гостевых матчах текущего розыгрыша лиги «Кадис» проявил себя следующим образом: четыре победы, пять ничейных матчей и семь поражений.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» — 1.584

Ничья – 3.950

Победит «Кадис» — 7.130

Статистика

«Севилья» не проигрывала в 17 из прошлых 19 матчей чемпионата

«Севилья» сыграла на ТБ (2,5) гола в 3 прошлых турах Примеры

(2,5) гола в 3 прошлых турах Примеры «Севилья» пропускала минимум два гола в 3 предыдущих турах чемпионата

Прогноз

Разместить ставку с условием «обе команды забьют – да» букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.260.