«ПСЖ» – «Тулуза»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 07:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 « ПСЖ » – «Тулуза», который состоится 3 апреля 2026 года.

« ПСЖ »

« ПСЖ » наверняка в хорошем настроении возвращается после перерыва на сборные и совсем скоро команду ждет четвертьфинал Лиги чемпионов. А пока парижане должны сконцентрироваться на чемпионате Франции, ведь обходят «Ланс» всего на одно очко, и не имеют права терять баллы в домашней игре с «Тулузой», если не хотят проблем в конце сезона.

Два последних матча « ПСЖ » завершились уверенными выездными победами над «Челси» (3:0) и «Ниццей» (4:0).

«Тулуза»

«Тулуза» играет стабильно в чемпионате Франции, однако ей не хватает баллов до зоны еврокубков. На данный момент команда располагается на девятом месте с 37 баллами и отстает от шестого места на девять очков. Предстоящий поединок наверняка будет для гостей одним из самых сложных в сезоне, но если там удастся набрать хотя бы балл, это можно будет считать успехом.

Два последних матча «Тулузы» завершились победами на своем поле над «Лорьяном» (1:0) и успехом на выезде с «Мецом» (4:3).

Котировки БК Pinnacle888

Победа « ПСЖ » – 1.3

Ничья – 5.6

Победа «Тулуза» – 10

Статистика

Восемь из десяти последних матчей « ПСЖ » на своем поле завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Тулуза» выиграла четыре из десяти поединков во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победой « ПСЖ »

Прогноз