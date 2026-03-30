«ПСЖ» – «Тулуза»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «ПСЖ» – «Тулуза», который состоится 3 апреля 2026 года.
«ПСЖ»
«ПСЖ» наверняка в хорошем настроении возвращается после перерыва на сборные и совсем скоро команду ждет четвертьфинал Лиги чемпионов. А пока парижане должны сконцентрироваться на чемпионате Франции, ведь обходят «Ланс» всего на одно очко, и не имеют права терять баллы в домашней игре с «Тулузой», если не хотят проблем в конце сезона.
Два последних матча «ПСЖ» завершились уверенными выездными победами над «Челси» (3:0) и «Ниццей» (4:0).
«Тулуза»
«Тулуза» играет стабильно в чемпионате Франции, однако ей не хватает баллов до зоны еврокубков. На данный момент команда располагается на девятом месте с 37 баллами и отстает от шестого места на девять очков. Предстоящий поединок наверняка будет для гостей одним из самых сложных в сезоне, но если там удастся набрать хотя бы балл, это можно будет считать успехом.
Два последних матча «Тулузы» завершились победами на своем поле над «Лорьяном» (1:0) и успехом на выезде с «Мецом» (4:3).
Котировки БК Pinnacle888
- Победа «ПСЖ» – 1.3
- Ничья – 5.6
- Победа «Тулуза» – 10
Статистика
- Восемь из десяти последних матчей «ПСЖ» на своем поле завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Тулуза» выиграла четыре из десяти поединков во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победой «ПСЖ»
Прогноз
Поставить на победу «ПСЖ» в первом тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.67. Клуб из Парижа не хочет тратить много энергии перед Лигой чемпионов, поэтому попробует быстро решить вопросы с «Тулузой» уже в первом тайме.