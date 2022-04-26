«Унион» — «Гройтер Фюрт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:21

«Унион»

Футболисты «Униона» находится в отличной форме. Команда на серии из четырех победных матчей чемпионата Германии, что позволило ей обосноваться на шестой позиции рейтинга. В этот период клуб из Берлина оказался сильней «Лейпцига» (2:1), «Айнтрахта» (2:0), «Герты» (4:1) и «Кельна» (1:0).

В 15 домашних матчах текущего созыва Бундеслиги «Унион» уступил только дважды соперникам, одержав девять побед и четыре ничьи.

«Гройтер Фюрт»

«Гройтер Фюрт» остается главным аутсайдером Бундеслиги с предстоящим вылетом во второй дивизион. По ходу текущего сезона клуб заработал только 17 баллов, расположившись на последнем месте общего зачета.

Выделим, что три из прошлых пяти матчей чемпионата «Гройтер Фюрт» завершил вничью, а в предыдущем туре было зафиксировано 20 поражение в сезоне, которое команде нанес «Байер» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Унион» — 1.268

Ничья – 5.880

Победит «Гройтер Фюрт» — 15.070

Статистика

«Унион» не проигрывал в 29 из последних 31 домашних матчей лиги

«Гройтер Фюрт» не побеждал в 15 предыдущих гостевых матчах чемпионата

«Унион» выиграл 2 прошлых домашних матча против «Гройтер Фюрта»

Прогноз

Разместить ставку на победу «Униона» с форой (-1,5) гола букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.862.