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«Унион» — «Гройтер Фюрт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 10:21
«Унион» — «Гройтер Фюрт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Унион»

Футболисты «Униона» находится в отличной форме. Команда на серии из четырех победных матчей чемпионата Германии, что позволило ей обосноваться на шестой позиции рейтинга. В этот период клуб из Берлина оказался сильней «Лейпцига» (2:1), «Айнтрахта» (2:0), «Герты» (4:1) и «Кельна» (1:0).

В 15 домашних матчах текущего созыва Бундеслиги «Унион» уступил только дважды соперникам, одержав девять побед и четыре ничьи.

«Гройтер Фюрт»

«Гройтер Фюрт» остается главным аутсайдером Бундеслиги с предстоящим вылетом во второй дивизион. По ходу текущего сезона клуб заработал только 17 баллов, расположившись на последнем месте общего зачета.

Выделим, что три из прошлых пяти матчей чемпионата «Гройтер Фюрт» завершил вничью, а в предыдущем туре было зафиксировано 20 поражение в сезоне, которое команде нанес «Байер» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Унион» — 1.268
  • Ничья – 5.880
  • Победит «Гройтер Фюрт» — 15.070

Статистика

  • «Унион» не проигрывал в 29 из последних 31 домашних матчей лиги
  • «Гройтер Фюрт» не побеждал в 15 предыдущих гостевых матчах чемпионата
  • «Унион» выиграл 2 прошлых домашних матча против «Гройтер Фюрта»

Прогноз

Разместить ставку на победу «Униона» с форой (-1,5) гола букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.862.

Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 17:13
В Фюрте в первом круге хозяева неожиданно смогли победить 1-0, однако сейчас совсем иные расклады. Берлинцы на пороге битвы за еврокубки, находятся в порясающих кондициях после победы над Лейпцигом и дома аутсайдера явно не намерены жалеть. Фюрт с его потерянной мотивацией, дырявой обороной и в целом слабой игрой должен стать лёгкой добычей для хозяев, которых беру здесь через ИТБ по голам.
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