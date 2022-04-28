«Арминия» — «Герта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:53

«Арминия»

У «Арминии» нет побед в восьми прошлых турах Бундеслиги, в которых команда потерпела семь поражений. После ничейного матча со «Штутгартом» (1:1) клуб последовательно проиграл «Вольфсбургу» (0:4), «Баварии» (0:3) и «Кельну» (1:3).

Как итог, «Арминия» опустилась в зону вылета на 17-е место. Фиксируем, что четыре из прошлых пяти матчей на своем поле хозяева завершили на ТМ(2,5) гола.

«Герта»

«Гарта» набрала шесть очков за два предыдущих тура немецкого чемпионата. Клуб из Берлина поочередно победил «Аугсбург» (1:0) и «Штутгарт» (2:0), продемонстрировав надежную игру в обороне.

Благодаря данным успехам «Герта» поднялась на 15-ю позицию рейтинга, дистанцировавшись от зоны вылета на шесть очков.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арминия» — 2.690

Ничья – 3.300

Победит «Герта» — 2.880

Статистика

«Арминия» проиграла 7 из прошлых 8 матчей в Бундеслиге

«Арминия» и «Герта» сыграли на ТМ(2,5) гола в 5 последних очных встречах

Ставка ТМ(2,5) гола принесла выигрыш в 2 из прошлых 3 гостевых матчей «Герты»

Прогноз

Разместить ставку на ТМ(2,5) гола букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.800.