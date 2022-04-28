«Лидс» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Лидс»
«Лидс» находится на серии из пяти матчей без поражений в АПЛ. В этот период «белые» одержали три победы и дважды сыграли вничью, разделив очки с «Саутгемптоном» (1:1) и «Кристал Пэлас» (0:0).
Благодаря этим результатам «Лидс» обосновался на 16-й строчке чемпионата с перевесом над зоной вылета в пять баллов. Фиксируем, что в двух прошлых матчах на своем поле команда обеспечила проход ставки «обе забьют – да».
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» лидирует в АПЛ с минимальным преимуществом над «Ливерпулем». После ничейной встречи с прямым конкурентом (2:2) «горожане» показали максимальные результаты в противостояниях с «Брайтоном» (3:0) и «Уотфордом» (5:1).
Примечательно, что в 16 гостевых матчах чемпионата Англии «Манчестер Сити» допустил только один проигрыш – 12 побед и три ничьи. Кроме того, подопечные Хосепа Гвардиолы пропустили всего восемь голов на выезде.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лидс» — 9.350
- Ничья – 5.960
- Победит «Манчестер Сити» — 1.332
Статистика
- «Манчестер Сити» выиграл 10 из последних 12 гостевых матчей АПЛ
- Ставка ТБ(2,5) принесла выигрыш в 3 прошлых матчах «Манчестер Сити» в лиге
- Ставка «обе забьют – да» выиграла в 3 из последних 4 встреч команд на поле «Лидса»
Прогноз
Разместить ставку «обе команды забьют – да» букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.869.