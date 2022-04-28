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«Лидс» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 12:56
«Лидс» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Лидс»

«Лидс» находится на серии из пяти матчей без поражений в АПЛ. В этот период «белые» одержали три победы и дважды сыграли вничью, разделив очки с «Саутгемптоном» (1:1) и «Кристал Пэлас» (0:0).

Благодаря этим результатам «Лидс» обосновался на 16-й строчке чемпионата с перевесом над зоной вылета в пять баллов. Фиксируем, что в двух прошлых матчах на своем поле команда обеспечила проход ставки «обе забьют – да».

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» лидирует в АПЛ с минимальным преимуществом над «Ливерпулем». После ничейной встречи с прямым конкурентом (2:2) «горожане» показали максимальные результаты в противостояниях с «Брайтоном» (3:0) и «Уотфордом» (5:1).

Примечательно, что в 16 гостевых матчах чемпионата Англии «Манчестер Сити» допустил только один проигрыш – 12 побед и три ничьи. Кроме того, подопечные Хосепа Гвардиолы пропустили всего восемь голов на выезде.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лидс» — 9.350
  • Ничья – 5.960
  • Победит «Манчестер Сити» — 1.332

Статистика

  • «Манчестер Сити» выиграл 10 из последних 12 гостевых матчей АПЛ
  • Ставка ТБ(2,5) принесла выигрыш в 3 прошлых матчах «Манчестер Сити» в лиге
  • Ставка «обе забьют – да» выиграла в 3 из последних 4 встреч команд на поле «Лидса»

Прогноз

Разместить ставку «обе команды забьют – да» букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.869.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:32
Считаю, что мы не узрим в предстоящей баталии крупную викторию Манчестера Сити, если она вообще состоится. Кстати, в прошлом сезоне Лидс Юнайтед в пределах своего стадиона сумел дать настоящий отпор будущему чемпиону, сыграв с ним в результативную ничью 1:1. Жду и здесь сопротивление хозяев вместе со ставкой на Ф1 (+2.5) за рабочий коэффициент!
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