«Лидс» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:56

«Лидс»

«Лидс» находится на серии из пяти матчей без поражений в АПЛ . В этот период «белые» одержали три победы и дважды сыграли вничью, разделив очки с «Саутгемптоном» (1:1) и «Кристал Пэлас» (0:0).

Благодаря этим результатам «Лидс» обосновался на 16-й строчке чемпионата с перевесом над зоной вылета в пять баллов. Фиксируем, что в двух прошлых матчах на своем поле команда обеспечила проход ставки «обе забьют – да».

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» лидирует в АПЛ с минимальным преимуществом над «Ливерпулем». После ничейной встречи с прямым конкурентом (2:2) «горожане» показали максимальные результаты в противостояниях с «Брайтоном» (3:0) и «Уотфордом» (5:1).

Примечательно, что в 16 гостевых матчах чемпионата Англии «Манчестер Сити» допустил только один проигрыш – 12 побед и три ничьи. Кроме того, подопечные Хосепа Гвардиолы пропустили всего восемь голов на выезде.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лидс» — 9.350

Ничья – 5.960

Победит «Манчестер Сити» — 1.332

Статистика

«Манчестер Сити» выиграл 10 из последних 12 гостевых матчей АПЛ

Ставка ТБ (2,5) принесла выигрыш в 3 прошлых матчах «Манчестер Сити» в лиге

(2,5) принесла выигрыш в 3 прошлых матчах «Манчестер Сити» в лиге Ставка «обе забьют – да» выиграла в 3 из последних 4 встреч команд на поле «Лидса»

Прогноз

Разместить ставку «обе команды забьют – да» букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.869.