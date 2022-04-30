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«Эрцгебирге Ауэ» — «Вердер»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 19:45
«Эрцгебирге Ауэ» — «Вердер»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Эрцгебирге Ауэ»

«Эрцгебирге Ауэ» в прошлом туре сыграли вничью с «Ганзой» (2:2). Команда идет на 17-й позиции во второй Бундеслиге. Команда вылетает и это ее последняя домашняя игра в чемпионате.

«Вердер»

«Вердер» провалился в последнем матче с «Хольштайн Килем», уступив (2:3). Этот проигрыш отбросил команду на вторую позицию в Бундеслиге. Отставание от «Шальке» теперь составляет два очка.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Эрцгебирге Ауэ» – 5,10
  • Ничья – 4,30
  • Победит «Вердер» – 1,54

Статистика

  • «Эрцгебирге Ауэ» в двух последних встречах не проигрывает
  • «Вердер» выиграл 3 из 5 выездных последних матчей
  • «Вердер» выиграл 2 из 3 междусобойчиков команд

Прогноз

Делаем ставку на победу «Вердера». Должны гости продолжить борьбу за чемпионство и выход в элиту немецкого футбола. Коэффициент на этот исход 1,54.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: «Вердер»
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