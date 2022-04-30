«Эрцгебирге Ауэ» — «Вердер»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Эрцгебирге Ауэ»
«Эрцгебирге Ауэ» в прошлом туре сыграли вничью с «Ганзой» (2:2). Команда идет на 17-й позиции во второй Бундеслиге. Команда вылетает и это ее последняя домашняя игра в чемпионате.
«Вердер»
«Вердер» провалился в последнем матче с «Хольштайн Килем», уступив (2:3). Этот проигрыш отбросил команду на вторую позицию в Бундеслиге. Отставание от «Шальке» теперь составляет два очка.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Эрцгебирге Ауэ» – 5,10
- Ничья – 4,30
- Победит «Вердер» – 1,54
Статистика
- «Эрцгебирге Ауэ» в двух последних встречах не проигрывает
- «Вердер» выиграл 3 из 5 выездных последних матчей
- «Вердер» выиграл 2 из 3 междусобойчиков команд
Прогноз
Делаем ставку на победу «Вердера». Должны гости продолжить борьбу за чемпионство и выход в элиту немецкого футбола. Коэффициент на этот исход 1,54.